Trong năm 2025, cùng cả hệ thống chính trị, ngành Hải quan đã chứng minh sức mạnh của sự đổi mới và quyết tâm. Ngày đầu của năm 2026, nhìn lại một năm nỗ lực, Hải quan Việt Nam đã bình chọn, công bố 10 sự kiện tiêu biểu của năm 2025.

1 - Ngành Hải quan nỗ lực triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2025 của Việt Nam cán mốc 900 tỷ USD

Một trong những kết quả nổi bật của ngành Hải quan và của nền kinh tế Việt Nam năm 2025 là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 900 tỷ USD. Đây là số kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất từ trước đến nay, khẳng định Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, hội nhập sâu rộng và là điểm sáng trong thương mại khu vực cũng như toàn cầu. Kết quả này đã đưa Việt Nam gia nhập nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất trên phạm vi toàn cầu.

Ngành Hải quan đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động xuất nhập khẩu năm 2025. Ảnh: CTVHQ

2 - Ngành Hải quan hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2025 với kết quả nổi bật, đạt 468.398 tỷ đồng, bằng 114% dự toán, bằng 99,7% chỉ tiêu phấn đấu; tăng 9,3% so với cùng kỳ 2024

Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của ngành Hải quan trong việc bảo đảm an ninh tài chính, ngân sách quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

3 - Quyết liệt triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2025, Cục Hải quan đã tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời duy trì hoạt động thông quan ổn định, thông suốt, không gián đoạn

Ngày 26/02/2025, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 382/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan, có hiệu lực từ ngày 1/3/2025. Trên cơ sở đó, Cục trưởng Cục Hải quan đã ban hành 22 quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc; tổ chức bộ máy của Cục Hải quan được sắp xếp, hoạt động theo mô hình 3 cấp: Cục Hải quan; Chi cục Hải quan khu vực; Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu.

Toàn ngành Hải quan đã giảm khoảng 485/902 đầu mối (53,77%). Trong đó: tổ chức lại 35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố thành 20 Chi cục Hải quan khu vực; sắp xếp 16 đơn vị cấp vụ, cục thuộc cơ quan Tổng cục trước đây thành 12 đơn vị thuộc cơ quan Cục Hải quan; đồng thời bỏ cấp Đội/Tổ thuộc Chi cục Hải quan cấp tỉnh, thành phố

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức phù hợp với việc điều chỉnh đơn vị hành chính cấp tỉnh, Bộ Tài chính đã ban hành các Quyết định số 1892/QĐ-BTC (ngày 30/5/2025), số 2019/QĐ-BTC (ngày 11/6/2025) và số 2219/QĐ-BTC (ngày 30/6/2025), theo đó giữ nguyên 20 Chi cục Hải quan khu vực, đồng thời điều chỉnh địa bàn quản lý bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

4 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan

Đây là lần đầu tiên Luật Hải quan quy định cơ chế tạo thuận lợi đặc thù cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn.

Theo đó, các doanh nghiệp này được áp dụng chế độ ưu tiên mà không phải đáp ứng điều kiện về kim ngạch xuất nhập khẩu và điều kiện tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật thuế trong 2 năm liên tục như doanh nghiệp thông thường.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ về thiết lập cơ chế “làn xanh” để hỗ trợ các doanh nghiệp phụ trợ, Luật Hải quan đã được sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá, đặc biệt là hoạt động mua bán hàng hoá giữa các doanh nghiệp chế xuất trong nội địa. Các quy định mới giúp rút ngắn thời gian thông quan, đơn giản hóa thủ tục, tiệm cận thông lệ các nước trong khu vực.

Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung của Luật Hải quan nêu trên đã được Quốc hội thông qua và được đưa vào Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

5 - Bộ trưởng Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan ngày 29/10/2025 tại Vương quốc Anh

Đặc biệt, việc ký kết Hiệp định đã được ghi nhận trong “Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh lên Đối tác Chiến lược toàn diện”, do Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Anh Keir Starmer công bố ngày 29/10/2025. Đây là một nội dung quan trọng thuộc Trụ cột II – Tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính, trong tổng số 6 trụ cột hợp tác song phương.

6 - Lần đầu tiên, Cục Hải quan chủ trì tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 379/NQ-CP (ngày 5/12/2025), văn kiện quan trọng định hướng công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Đây là dấu mốc thể hiện rõ vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quan trong công cuộc bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia.

7 - Trong năm 2025, toàn ngành Hải quan đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cán bộ hải quan phát hiện, xử lý vụ nhập khẩu hàng có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ. Ảnh: CHQ

Kết quả, từ ngày 15/12/2024 đến 14/12/2025, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 19.123 vụ, với trị giá hàng hoá vi phạm ước tính đạt 22.826 tỷ đồng. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 1.038 tỷ đồng; khởi tố 22 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 127 vụ.

So sánh cùng kỳ năm 2024, số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý tăng 1.125 vụ (tăng 6,25%); số vụ khởi tố giảm 5 vụ (giảm 18,5%) và số vụ chuyển khởi tố giảm 46 vụ (giảm 26,6%).

Trong công tác phòng, chống ma túy, từ 15/12/2024 đến ngày 14/12/2025, cơ quan Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 204 vụ với 295 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 85 vụ. Tang vật thu được khoảng 2,68 tấn ma tuý các loại.

8 - Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Năm 2025 là năm đánh dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Trong không khí tự hào, phấn khởi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đón mừng Đại lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đảng ủy Cục Hải quan đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đột phá, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

9 - Hải quan Việt Nam kỷ niệm 80 năm xây dựng và phát triển, vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và tuyên dương điển hình tiên tiến

10 - Triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Cục Hải quan đã xây dựng và đưa vào vận hành nhiều sản phẩm công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan Hải quan và phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, có thể kể đến hệ thống thông quan điện tử phiên bản 6, hệ thống AVP-eCom, ứng dụng Data Customs, chức năng phân luồng tờ khai tự động, chức năng tra cứu tờ khai hải quan, hệ thống điều hành tập trung hải quan…