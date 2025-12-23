(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa ký ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc duy trì và mở rộng kết quả đạt được từ Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện; thời gian qua các tỉnh, thành phố đã quyết liệt triển khai Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Để thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu xây dựng, hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai vào năm 2026 theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; trên cơ sở kinh nghiệm tổ chức triển khai và kết quả đạt được của Chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai; với quyết tâm xây dựng hệ thống thông tin, CSDL quốc gia về đất đai nhanh hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị của các cấp, các ngành để hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ về xây dựng, hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai, lấy CSDL đất đai là phương thức phát triển mới có tính đột phá để đổi mới phương thức quản trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, duy trì, vận hành kết quả của Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai thuộc phạm vi thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT Dữ liệu đất đai đã xây dựng, hoàn thiện phải được đưa ngay vào hoạt động phục vụ cho công tác quản lý đất đai, chia sẻ, kết nối, liên thông với các ngành kinh tế - xã hội và giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; vận hành, cập nhật thường xuyên, liên tục và duy trì chế độ đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực lên hệ thống thông tin, CSDL quốc gia về đất đai.

Đối với khối lượng nhiệm vụ dữ liệu còn lại phải tiếp tục thực hiện hoạt động đối khớp, xác thực thông tin của người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất với CSDL quốc gia về dân cư; bổ sung, hoàn thiện dữ liệu lịch sử, đảm bảo CSDL đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”; tiếp tục rà soát, nhập liệu đối với các Giấy chứng nhận thu thập trong quá trình triển khai Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNNMT và qua hệ thống VneiD.

Các địa phương cần duy trì và mở rộng kết quả đạt được từ Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh TL

Các địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung ưu tiên nguồn nhân lực và kinh phí để đo đạc, lập chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, xây dựng CSDL đất đai tại những khu vực chưa đo đạc, chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026 và bảo đảm cho các hoạt động của hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tại địa phương; trường hợp, có khó khăn về kinh phí kịp thời báo cáo để Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ.

Cùng với đó, thực hiện rà soát, tái cấu trúc, chuẩn hóa các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất, mở rộng danh mục thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo phương thức lấy dữ liệu là trung tâm để cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các thành phần hồ sơ giấy, sử dụng ngay các thông tin, dữ liệu đã có trong CSDL đất đai, CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL khác để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; chuẩn hóa quy trình để có thể xử lý tự động một phần; mở rộng danh mục thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Đồng thời tăng cường sử dụng các công cụ giám sát, cảnh báo; thiết lập, thực hiện nghiêm các quy chế phân quyền truy cập, nhật ký truy cập, giám sát bất thường; tổ chức diễn tập, kiểm tra định kỳ về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu để bảo đảm hệ thống luôn sẵn sàng và đảm bảo an ninh an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu.

Đối với các địa phương đang sử dụng nhiều phần mềm hệ thống thông tin đất đai khẩn trương lựa chọn sử dụng thống nhất một phần mềm trên toàn tỉnh./.