61 triệu thửa đất được đồng bộ trong chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an đã đồng bộ hóa dữ liệu từ Trung ương tới địa phương, đưa lên hệ thống hơn 61 triệu thửa đất cùng 567.000 căn hộ chung cư. Khối dữ liệu này hiện cũng đang được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 4/12, ông Mai Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai cho biết, chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai theo Kế hoạch 515 do Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp triển khai đã kết thúc ngày 30/11.

Theo mục tiêu đề ra, chiến dịch dự kiến làm giàu, làm sạch 49,7 triệu thửa đất. Tuy nhiên, đến thời điểm kết thúc, cơ sở dữ liệu đất đai của các địa phương đồng bộ lên hệ thống trung ương đã đạt 61 triệu thửa đất và 567.000 căn hộ chung cư; đồng thời đang tiếp tục được đồng bộ sang cơ sở dữ liệu dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia. Trong đó, 23,5 triệu thửa đất và hơn 500.000 căn hộ chung cư đã được làm giàu, làm sạch, bảo đảm đúng - đủ.

Theo quy định của Luật Đất đai, tất cả các địa phương phải ban hành bảng giá đất mới để áp dụng từ 1/1/2026. Do vậy, vừa qua một số địa phương đã công bố bảng giá để chuẩn bị áp dụng khi năm 2026 sắp bắt đầu.

Về thu thập thông tin người sử dụng đất, hiện vẫn còn 37,6 triệu thửa đất trong hồ sơ quản lý cần tiếp tục rà soát, làm sạch. Những số liệu này đã được Bộ Công an xác thực thông tin người sử dụng đất, căn cước công dân lần thứ ba, và Bộ tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai khẳng định, công tác làm sạch dữ liệu không dừng lại sau khi kết thúc chiến dịch. Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống và phải được đưa vào vận hành, khai thác. Thời gian tới, Cục Quản lý đất đai sẽ tiếp tục làm đúng - làm đủ đối với nhóm dữ liệu đã thu thập còn lại. Với những khu vực không nằm trong phạm vi Kế hoạch 515, Cục đã báo cáo Thường vụ Đảng ủy Bộ đề xuất xây dựng đề án triển khai trong năm 2026.

Ông Mai Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai thông tin tại cuộc họp.

"Kết quả thu thập được ngoài mong đợi. Kết quả này có giá trị rất lớn, tiền đề cơ sở để làm những việc liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Chúng tôi tin chắc rằng sẽ có tổng quan cơ sở dữ liệu về đất đai, đây là nguồn tài nguyên rất lớn” - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đánh giá.

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Phấn cũng lý giải vấn đề hiện nay mặt bằng giá đất tại nhiều nơi còn thiếu đồng đều. Theo ông Phấn, thực tế có nơi đưa ra mức giá khiến dư luận cho rằng quá cao, nhưng nhấn mạnh đó mới chỉ là đánh giá cảm quan.

Ông Phấn cho hay, khi xây dựng bảng giá đất các địa phương phải căn cứ vào nhiều tiêu chí, trong đó có một tiêu chí rất quan trọng là phải "phù hợp thị trường". “Không thể thị trường có giá rất cao mà địa phương lại cố tình tụt giá đất xuống được” - ông Phấn nhấn mạnh.

Theo ông, nguyên tắc cốt lõi khi xây dựng bảng giá là phải “tiệm cận thị trường”. Thực tế giao dịch tăng mạnh thì bảng giá của địa phương không thể bị kéo xuống quá thấp, bởi như vậy sẽ làm sai lệch tiêu chí bám sát tín hiệu thị trường.

"Bảng giá đất mới không chỉ là căn cứ tính nghĩa vụ tài chính mà còn tác động trực tiếp tới nguồn thu ngân sách. Vì vậy, các địa phương cần tiếp cận theo hướng đa chiều, thận trọng và bảo đảm bảng giá phản ánh đúng giá trị đất đai trong giai đoạn mới"- ông Phấn nói.