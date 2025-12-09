Nghệ An: Toàn bộ hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên đã chuyển đổi sang phương pháp kê khai

(TBTCO) - Sau 30 ngày đêm nỗ lực hỗ trợ, toàn bộ hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã chuyển đổi sang phương pháp kê khai, nộp thuế hoặc chuyển thành doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An và lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho các đơn vị trong công tác phối hợp thực hiện chiến dịch. Ảnh: Thành Cường

Thuế tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị tổng kết chiến dịch 30 ngày đêm chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Theo đánh giá của Thuế tỉnh Nghệ An, sau 30 ngày đêm nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức và người lao động ngành Thuế, cùng sự đồng hành, phối hợp của các nhà cung cấp giải pháp, các ngân hàng thương mại, sự chia sẻ, tin tưởng của các hộ kinh doanh, Nghệ An hoàn thành chiến dịch chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai đúng tiến độ và vượt kỳ vọng.

Cụ thể, 100% hộ hộ kinh doanh thuộc diện đã dùng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền; 99,99% hộ kinh doanh nộp thuế đã cài đặt ứng dụng eTax Mobile; toàn bộ hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên đã chuyển sang phương pháp kê khai hoặc chuyển thành doanh nghiệp.

Các hộ còn lại đã hiểu chủ trương và sẵn sàng chuyển đổi từ ngày 1/1/2026. Đặc biệt, thông qua chiến dịch, Thuế tỉnh Nghệ An đã thu hồi gần 15 tỷ đồng nợ đọng, giảm 23% so với trước ngày 31/10/2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An và lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch 30 ngày đêm chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Ảnh: Thành Cường

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An ghi nhận, biểu dương nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức và người lao động Thuế tỉnh Nghệ An; sự phối hợp, hỗ trợ của UBND, công an các xã, phường, các nhà cung cấp giải pháp trong thời gian qua.

Chỉ trong một thời gian ngắn, chiến dịch đã đạt được những thành công vượt mong đợi, giúp Nghệ An “về đích” sớm trong công cuộc chuyển đổi. Điều này thể hiện sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

“UBND tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ngành Thuế hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An.

Để củng cố vững chắc thành quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đề nghị cơ quan thuế tiếp tục tổ chức các chương trình hỗ trợ, hướng dẫn khai thuế, nộp thuế và đào tạo cho các hộ kinh doanh với mục tiêu “Hộ hiểu - Hộ tin - Hộ chuyển đổi” sẵn sàng mọi mặt chuyển đổi thành công các hộ kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế khoán sang kê khai vào ngày 1/1/2026.

“Các sở, ban, ngành, UBND và công an các xã, phường tiếp tục tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong công tác tuyên truyền, rà soát, xác minh thông tin hoạt động kinh doanh và các điều kiện cần thiết khác, đảm bảo việc chuyển đổi theo đúng lộ trình đã đề ra” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo hệ thống kỹ thuật hoạt động thông suốt, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp công nghệ để đơn giản hóa thao tác với chi phí hợp lý; duy trì việc hỗ trợ, dịch vụ chăm sóc khách hàng liên tục nhằm hỗ trợ người dân kịp thời trong quá trình sử dụng./.