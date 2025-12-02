Nghệ An: 1.800 hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Kết thúc “Chiến dịch 30 ngày đêm chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh”, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 816 hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng và 984 hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng hoàn tất chuyển đổi sang phương pháp kê khai, nộp thuế.

Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền cơ sở, công an xã, phường và nỗ lực của từng cán bộ thuế, các chỉ tiêu của “Chiến dịch 30 ngày đêm chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh” do Thuế tỉnh Nghệ An triển khai đều đã hoàn thành.

Công chức Thuế tỉnh Nghệ An hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai, nộp thuế. Ảnh: Thuế tỉnh Nghệ An

Theo thống kê, sau 30 ngày thực hiện chiến dịch, Thuế tỉnh Nghệ An đã cập nhật thông tin cho 2.543 hộ kinh doanh, đưa tổng số hộ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu lên 63.544 hộ, đạt 100% chỉ tiêu. Có thêm 263 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 1.757 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 100% chỉ tiêu. Việc sử dụng ứng dụng eTax Mobile tiếp tục lan rộng với 5.921 hộ kinh doanh mới đăng ký, nâng tổng số hộ sử dụng lên 26.817 hộ, đạt 99% chỉ tiêu.

Trong công tác chuyển đổi hộ kinh doanh từ nộp thuế khoán sang kê khai, có 155 hộ kinh doanh có doanh thu khoán từ 1 tỷ đồng trở lên và 547 hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng chuyển đổi sang khai thuế hoặc thành lập doanh nghiệp.

Lũy kế đến thời điểm kết thúc chiến dịch, toàn tỉnh Nghệ An đã có 816 hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng và 984 hộ có doanh thu từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng hoàn tất chuyển đổi. Cũng trong thời gian thực hiện chiến dịch, Thuế tỉnh Nghệ An đã xử lý và thu hồi nợ đọng số tiền 14.731 triệu đồng.

Kết quả trên phản ánh rõ nỗ lực của 3 đoàn công tác cùng 9 đơn vị Thuế cơ sở thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng hộ”, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hóa đơn điện tử, ứng dụng eTax Mobile, đồng thời tuyên truyền lợi ích của mô hình quản lý thuế mới.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, hỗ trợ kỹ thuật, xử lý các vướng mắc phát sinh, qua đó đảm bảo mục tiêu chuyển đổi quản lý thuế theo hướng minh bạch, hiện đại và công bằng cho mọi đối tượng kinh doanh./.