Thuế tỉnh Nghệ An: Tăng tốc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

(TBTCO) - Sau 15 ngày ra quân “đi từng ngõ, gõ từng hộ” của Thuế tỉnh Nghệ An, đã có 142 hộ kinh doanh có mức doanh thu khoán từ 1 tỷ đồng trở lên chuyển sang hộ kê khai hoặc doanh nghiệp. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 753 hộ kinh doanh có mức doanh thu khoán từ 1 tỷ đồng trở lên chuyển đổi hình thức, đạt 99% chỉ tiêu đề ra.

Công chức Thuế cơ sở 2 tỉnh Nghệ An hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai. Ảnh: Thuế Nghệ An.

Nhằm đánh giá kết quả và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong 15 ngày đầu triển khai “Chiến dịch 30 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án 420 và chuyển đổi mô hình, phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, Thuế tỉnh Nghệ An mới tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Theo đánh giá của Thuế tỉnh Nghệ An, trong 15 ngày đầu triển khai chiến dịch, thời tiết không thuận lợi, nhưng công chức thuế đã không quản ngày đêm, ngày nghỉ, ra quân đồng loạt; “đi từng ngõ, gõ từng hộ” để hỗ trợ hộ kinh doanh với mục tiêu “Hộ hiểu - Hộ tin - Hộ chuyển đổi”.

Đại diện Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả sau 15 ngày triển khai, đã có hơn 200 hộ kinh doanh đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, lũy kế có 1.649 hộ kinh doanh đã đăng ký, đạt 98% chỉ tiêu; có hơn 5.509 hộ kinh doanh cài đặt sử dụng ứng dụng eTax Mobile, lũy kế 26.651 hộ kinh doanh đã sử dụng, đạt 97% chỉ tiêu; có 142 hộ kinh doanh có mức doanh thu khoán từ 1 tỷ đồng trở lên chuyển sang hộ kê khai hoặc doanh nghiệp, lũy kế có 753 hộ kinh doanh có mức doanh thu khoán từ 1 tỷ đồng trở lên chuyển đổi hình thức, đạt 99% chỉ tiêu.

Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của các phòng, các Thuế cơ sở, 3 Tổ hỗ trợ chiến dịch và yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, tăng tốc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi kịp thời trong 15 ngày tiếp theo của chiến dịch, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra tại Kế hoạch số 1795/KH-NAN ngày 17/10/2025 của Thuế tỉnh Nghệ An trước ngày 30/11/2025.

Đồng thời, lãnh đạo Thuế tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu toàn thể công chức, người lao động nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, thái độ phục vụ người nộp thuế; tuyệt đối chấp hành nghiêm đạo đức công vụ và kỷ cương, kỷ luật của ngành Thuế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; không để xảy ra sai sót, vi phạm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị và toàn ngành.

Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh thực hiện Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia và Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 theo Quyết định 508/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngành Thuế tỉnh Nghệ An xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin mà là quá trình thiết kế lại toàn bộ quy trình nghiệp vụ, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Mọi dịch vụ - từ đăng ký, kê khai, nộp và hoàn thuế đến kiểm tra tuân thủ - đều được tích hợp thông minh, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời chuyển vai trò cơ quan thuế từ “quản lý” sang “phục vụ”./.