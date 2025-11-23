10 tháng/2025: Ô tô nhập khẩu về Việt Nam tăng 20%

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, mặc dù lượng ô tô nhập khẩu trong tháng 10/2025 giảm so với tháng 9, nhưng tính luỹ kế 10 tháng của năm 2025, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam đạt 171.364 chiếc, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, theo ghi nhận của Cục Hải quan, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 10/2025 đạt 16.343 chiếc, tương ứng trị giá đạt 430,8 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam được cơ quan hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 17.295 chiếc với trị giá đạt 402 triệu USD.

Nguồn: Cục Hải quan

Trong tháng 10 năm 2025, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là nhập khẩu Inđônêxia với 5.219 chiếc, giảm 30% so với tháng trước; nhập từ Thái Lan với 5.249 chiếc, tăng 22,7% và nhập từ Trung Quốc với 4.452 chiếc, tăng 9,2% so với tháng trước. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 14.920 chiếc, giảm 5,6% so với tháng trước và chiếm tới 92% tổng lượng xe nhập khẩu về Việt Nam.

Đáng chú ý, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trong tháng 10/2025, có 11.482 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam với trị giá đạt gần 230 triệu USD, chiếm tới 70,3% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng giảm 8,9% (tương đương giảm 1.117 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hải Phòng với 6.537 chiếc, tương đương với lượng nhập khẩu của tháng trước và thành phố Hồ Chí Minh với 4.945 chiếc, giảm 18,5% (tương ứng giảm 1.123 chiếc) so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 10/2025 chủ yếu là xe xuất xứ từ Inđônêxia với 5.188 chiếc, giảm 30,4%; xuất xứ từ Thái Lan với 4.483 chiếc, tăng 29,9% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, trong tháng 10/2025, nhập khẩu xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống còn có xuất xứ Trung Quốc với 578 chiếc, tăng 39,3%; xuất xứ từ Nhật Bản với 284 chiếc, giảm mạnh 45,9% so với tháng trước; xuất xứ Đức với 111 chiếc, giảm 70,9% so với tháng trước…

Tính chung, số xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu từ 5 thị trường này đạt 10.644 chiếc, giảm 12,9% so với tháng trước và chiếm 93% tổng lượng xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi, trong tháng 10/2025, không phát sinh thủ tục nhập khẩu xe ô tô trên 9 chỗ ngồi vào Việt Nam.

Đối với xe ô tô vận tải, trong tháng 10/2025, có 2.427 chiếc được nhập khẩu với trị giá đạt 81,6 triệu USD; tăng 6,4% về lượng và tăng 23,7% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 1.656 chiếc xe xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 16,1% so với tháng trước và có 750 chiếc xe xuất xứ từ Thái Lan, giảm 7,6%.

Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 10/2025 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu Lạng Sơn với 1.192 chiếc, giảm 3,2%; thành phố Hồ Chí Minh với 416 chiếc, giảm 5,2%; Hải Phòng với 274 chiếc, giảm 34,4%; Cao Bằng với 346 chiếc, tăng 81,2%... so với tháng trước...