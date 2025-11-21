Thuế tỉnh Phú Thọ: Làm thay đổi mạnh mẽ về tư duy và hành động của hộ kinh doanh

(TBTCO) - Sau hơn 10 ngày Thuế tỉnh Phú Thọ triển khai cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh, đã bổ sung thêm 6.665 hộ cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để kê khai, nộp thuế; 289 hộ có doanh thu từ 200 triệu đồng trở lên chuyển sang phương pháp kê khai…

Bám sát từng địa bàn, hộ kinh doanh để hỗ trợ

Trong nhiều ngày vừa qua, trên những nẻo đường, tuyến phố, khu chợ, nhà dân khắp các xã, phường, làng, bản; từ xã vùng cao Mường Vang đến Long Cốc - xã nhiều đồng bào dân tộc thiểu số hay phường Việt Trì, phường Vĩnh Yên của tỉnh Phú Thọ đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những con người khoác trên mình trang phục áo thuế đang “vượt nắng, thắng mưa”, hối hả ra quân, bám sát từng địa bàn, hộ kinh doanh.

Đó là hình ảnh của những cán bộ, công chức ngành Thuế tỉnh Phú Thọ đang không quản ngày đêm, mưa, nắng, ngày lễ để “đi từng ngõ, gõ từng hộ”, tuyên truyền, hỗ trợ “không giới hạn”. Phương phương châm hành động của họ là: “nói trọng tâm, cầm thay chỉ việc để “Hộ kinh doanh hiểu - hộ kinh doanh tin - hộ kinh doanh chuyển đổi” từ thuế khoán, sang kê khai thuế.

Công chức Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh cài đạt ứng dụng nộp thuế qua eTax Mobile.

Tại mỗi địa bàn, địa điểm, mỗi hộ kinh doanh, cán bộ công chức thuế với tinh thần, trách nhiệm cao đã tận tình tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ hộ kinh doanh chính sách xóa bỏ thuế khoán, chuyển sang thuế kê khai theo chủ trương của Đảng, Nhà nước sẽ được áp dụng từ kể từ ngày 1/1/2026.

Cán bộ công chức thuế cũng tập trung hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng nộp thuế qua eTax Mobile (trên điện thoại), hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và các điều kiện cần thiết khác để hộ kinh doanh hiểu rõ, chuẩn bị, thực hiện đúng quy định.

Qua những việc làm cụ thể và những nội dung thiết thực của ngành Thuế tỉnh Phú Thọ đã làm thay đổi tư duy, nhận thức và hành động của người dân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực của ngành Thuế Phú Thọ để đưa Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh xóa bỏ thuế khoán” của Bộ Tài chính cũng như kế hoạch triển khai “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” do Cục Thuế và Thuế tỉnh Phú Thọ phát động đạt kết quả cao nhất, với thời gian sớm nhất.

Cùng với việc tổ chức đưa cán bộ, công chức đi từng “đi từng ngõ, gõ từng hộ” để phổ biến, tuyên truyền và hỗ trợ hộ kinh doanh, Thuế tỉnh và 16 Thuế cơ sở cũng đã và đang liên tiếp phối hợp với chính quyền các xã, phường đồng loạt tổ chức nhiều hội nghị, mời các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại địa bàn tham gia. Nội dung chính của các hội nghị tập trung vào tuyên truyền, phổ biến chính sách xóa bỏ thuế khoán, thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai từ ngày 1/1/2026.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ về các nội dung này cũng được Thuế tỉnh Phú Thọ và 16 Thuế cơ sở thực hiện phong phú, da đang trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, website, các nền tảng mạng xã hội (zalo, fanpage, tiktok,..); qua các hình thức như: clip hướng dẫn, tin, bài, phóng sự, infographic, xe tuyên tryền lưu động, tờ rơi, thư ngỏ,…

Hộ kinh doanh hưởng ứng và đồng thuận

Ông Nguyễn Thủy Long - Chủ hiệu sách Hoàng Long, tại Phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ cho biết, hộ kinh doanh của gia đình đang nộp thuế theo phương pháp khoán.

Từ khi có chủ trương xóa bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh, chuyển sang thuế kê khai thuế, hộ đã được hướng dẫn tận tình của cơ quan thuế. Nhờ đó, hộ kinh doanh đã tiếp thu đầy đủ quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với chính sách thuế mới. Hiện hộ đang hoàn thiện những nội dung, yêu cầu cần thiết để thực hiện chuyển đổi phương thức nộp thuế theo đúng quy định.

Công chức Thuế cơ sở 14 tỉnh Phú Thọ tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình quản lý thuế.

“Tôi rất đồng tình với chủ trương, chính sách, phương thức quản lý thuế mới đối với hộ kinh doanh của Đảng, Nhà nước” - ông Long bày tỏ.

Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Danh Phi - Chủ cơ sở mua sắm Tâm Đức, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ cho biết, tại địa bàn xã Vạn Xuân, các cán bộ thuế cơ sở đã tuyên truyền, phổ biến đến hộ kinh doanh về chủ trương “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” để hộ kinh doanh biết, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện đúng về thuế và thời gian thực hiện.

Đặc biệt, cán bộ thuế cơ sở đã phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh cài đặt eTax Mobile trên điện thoại để nộp thuế; giới thiệu các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý bán hàng; hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện các thao tác cơ bản khi thực hiện việc xuất hóa đơn điện tử; quản lý hàng hóa, hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định. Đến nay, hộ kinh doanh đã nắm rõ hơn các quy định mới về quản lý thuế, đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết và sẵn sàng chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Với những việc làm cụ thể, với tinh thần trách nhiệm cao của ngành Thuế tỉnh Phú Thọ, chính sách xóa bỏ thuế khoán chuyển sang kê khai thuế đối với hộ kinh doanh đã đến được với người dân, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của nhân dân, được các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đón nhận, hưởng ứng, đồng thuận thực hiện với tinh thần tự giác, đạt kết quả cao.

Sau hơn 10 ngày triển khai cao điểm (từ ngày 7/11-17/11), Thuế tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, có 67.452 hộ kinh doanh đã thực hiện khảo sát, đạt 95% trên tổng số hộ kinh doanh đang hoạt động; bổ sung thêm 354 hộ đăng ký và 294 hộ đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiển. Lũy kế đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 3.705 hộ đăng ký và 2.965 hộ đã sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền;

Có 6.665 hộ cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để kê khai, nộp thuế thuận tiện. Lũy kế đến thời điểm hiện tại có 37.565 hộ cài đặt eTax Mobile

Có 289 hộ có doanh thu khoán từ 200 triệu đồng trở lên đã chuyển sang kê khai… Kết quả trên cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ công chức Thuế tỉnh Phú Thọ trong việc hướng dẫn từng hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi sang kê khai và sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền./.