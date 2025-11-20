Bộ Tài chính lên lịch bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thuế cho cán bộ xã

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các xã, phường, đặc khu cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thuế.

Công văn 17899/BTC-VP của Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Kết luận số 186-KL/TW ngày 29/8/2025 và Kết luận số 195-KL/TW ngày 26/9/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, để kịp thời cập nhật các quy định mới, nâng cao kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ cho đội ngũ công chức, viên chức cấp xã đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch tổ chức 6 hội nghị “Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý thuế cho cán bộ xã”.

Ảnh TL minh họa.

Cụ thể, về đối tượng bồi dưỡng, tập huấn: Cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo cấp xã và lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc cấp xã của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công chức, viên chức thuộc Thuế tỉnh, thành phố, Thuế cơ sở. Về thời gian bồi dưỡng, tập huấn:

Hội nghị 1, gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình. Thời gian 1 buổi sáng ngày 26/11/2025.

Hội nghị 2, gồm các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ. Thời gian 1 buổi chiều ngày 26/11/2025.

Hội nghị 3, gồm các tỉnh, thành phố: Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa. Thời gian 1 buổi sáng ngày 27/11/2025.

Hội nghị 4, gồm các tỉnh, thành phố: Gia Lai, Đắ K Lắ K, Lâm Đồng. Thời gian 1 buổi chiều ngày 27/11/2025.

Hội nghị 5, gồm các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau. Thời gian 1 buổi sáng ngày 28/11/2025.

Hội nghị 6, gồm các tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh. Thời gian 1 buổi chiều ngày 28/11/2025.

Về nội dung bồi dưỡng, tập huấn, Bộ Tài chính sẽ tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý thuế cho công chức, viên chức cấp xã.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Tài chính và trực tuyến tại điểm cầu cơ quan thuế (Thuế cơ sở) thông qua nền tảng Zoom/Microsoft Teams.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các xã, phường, đặc khu cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng; tổng hợp các câu hỏi của cấp xã về nội dung quản lý thuế trong thực thi công vụ gửi về Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính qua đầu mối ông Nguyễn Ngọc Hinh - Quyền Trưởng phòng, Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính, Bộ Tài chính; điện thoại: 0918687966; email: nguyenngochinh-bdcb@mof.gov.vn; đồng thời gửi thông tin theo hình thức trực tuyến (hướng dẫn chi tiết tại các phụ lục kèm theo công văn) trước ngày 24/11/2025./.