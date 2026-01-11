(TBTCO) - Năm 2026, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm soát tốc độ tăng tín dụng bất động sản và áp dụng cơ chế giảm trừ chỉ tiêu room tín dụng chung với tổ chức vi phạm. Với hệ số xếp hạng 2,6%, thấp hơn mức 3,5% năm trước, tăng trưởng tín dụng các ngân hàng được ước tính khoảng 9 - 13%.

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2026.

Theo đó, công thức tính dư nợ tín dụng tối đa đến ngày 31/12/2026 = Dư nợ tín dụng ngày 31/12/2025 + [(Điểm xếp hạng năm 2024 x 2,6%) x (Dư nợ tín dụng ngày 31/12/2025 - Dư nợ tín dụng vượt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Nhà nước thông báo năm 2025 (nếu có))] - Các khoản bán dư nợ tín dụng thực hiện bán trong năm 2026 và chưa thu tiền đến thời điểm tính dư nợ tín dụng (nếu có).

Năm ngoái, hệ số 2,6% trong công thức tính trên là 3,5%. Theo ước tính, dựa trên điểm xếp hạng năm 2004 của các ngân hàng dao động quanh 1 - 5 điểm và phổ biến các ngân hàng được xếp hạng mức 4 - 5 điểm thì mức tăng trưởng tín dụng sẽ quanh mức từ 9 - 13% và phần nhiều sẽ tăng ở mức 12 - 13%. Các ngân hàng nhận chuyển giao các ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt như Vietcombank, MB, HDBank và VPBank sẽ được ưu tiên tăng trưởng tín dụng hơn.

Tại công văn này, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tổ chức tín dụng kiểm soát tăng trưởng tín dụng (bao gồm cả yếu tố điều chỉnh tỷ giá) không vượt quá mức dư nợ tín dụng được nêu trên trong suốt cả năm 2026.

Tổ chức tín dụng kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng trong 3 tháng đầu năm 2026 không vượt quá 25% chỉ tiêu cả năm do Ngân hàng Nhà nước thông báo, đảm bảo việc tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng cân đối vốn và tỉnh hình thanh khoản của tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi, đánh giá tình hình tăng trưởng tín dụng nói chung và tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của từng tổ chức tín dụng.

Nếu tổ chức tín dụng không tuân thủ các chỉ đạo nêu trên, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét giảm trừ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm.

Các tổ chức tín dụng triển khai hoạt động tín dụng tuân thủ đúng quy định pháp luật, phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, tình hình thanh khoản và khả năng huy động vốn. Đảm bảo duy trì các tỷ lệ an toàn, đặc biệt là tỷ lệ an toàn về thanh khoản và khả năng chi trả.

Nâng cao chất lượng tín dụng, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và gia tăng, đảm bảo an toàn hoạt động. Tập trung vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng dư nợ tín dụng bất động sản trên tổng dư nợ.

Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm tổ chức, giám sát thực hiện để đảm bảo an toàn hoạt động và an ninh hệ thống ngân hàng.

Trong năm 2026, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến và tình hình thực tế để điều hành tăng trưởng tín dụng chủ động, linh hoạt. Mục tiêu nhằm hỗ trợ hệ thống tổ chức tín dụng cung ứng vốn phục vụ nền kinh tế, đảm bảo an toàn hệ thống, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Trên cơ sở đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước sẽ chủ động rà soát, điều chỉnh tăng hoặc giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của tổ chức tín dụng phù hợp với tình hình thực tiễn khi cần thiết. Các tổ chức tín dụng không cần có văn bản đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng gửi Ngân hàng Nhà nước./.