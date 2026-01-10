Ngày 10/1: Giá cà phê tiếp đà giảm, hồ tiêu neo ở mức 152.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (10/1) tiếp đà giảm 700 đồng/kg, đưa giá thu mua phổ biến xuống còn 96.800 - 97.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ ổn định.

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp đà giảm 700 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong khoảng 97.500 - 98.200 đồng/kg

Giá cà phê nội địa hôm nay tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp đà giảm 700 đồng/kg so với ngày hôm trước, đưa mặt bằng giá thu mua xuống còn 97.500 - 98.200 đồng/kg.

Tại khu vực Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê được thu mua với mức 96.800 đồng/kg. Khu vực Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê ở mức 97.300 đồng/kg. Tại Ea H'leo, Buôn Hồ, giá ở mức 97.200 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá ở mức 97.500 đồng/kg; ở Gia Nghĩa và ở Đắk R'lấp là 97.400 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá ở mức 97.200 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 97.100 đồng/kg. Khu vực Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) được thu mua với mức 97.200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 1/2026 giảm 32 USD/tấn, ở mức 4.075 USD/tấn, giao tháng 3/2026 giảm 25 USD/tấn, ở mức 3.903 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2026 giảm 14,7 cent/lb, ở mức 357,65 cent/lb, giao tháng 5/2026 giảm 12,95 cent/lb, ở mức 339,9 cent/lb.

Giá tiêu neo ở mức cao

Giá tiêu hôm nay tại các địa phương sản xuất trọng điểm duy trì ổn định ở mức 150.000 - 152.500 đồng/kg. Cụ thể, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk được thu mua với mức 152.500 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) thu mua với mức 152.500 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ở mức 151.000 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá ở mức 151.000 đồng/kg.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá tiêu hôm nay ở mức 151.500 đồng/kg. Khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) thu mua với mức 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) ở mức 6.717 USD/tấn, giảm 0,19%; giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.150 USD/tấn, giảm 0,81%; giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok 9.143 USD/tấn, giảm 0,2%; giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.600 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.350 USD/tấn./.