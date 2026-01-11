Ngày 11/1: Giá bạc trong nước và thế giới tăng mạnh

|Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý nối đà tăng. Ảnh tư liệu
Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý nối đà tăng, niêm yết ở mức 3.005.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.098.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.577.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.607.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.579.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.613.000 đồng/lượng (bán ra).
Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.099.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.104.000 đồng/ounce (bán ra).
Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 11/1/2026:
|Loại bạc
|Đơn vị
|TP. Hà Nội
|TP. Hồ Chí Minh
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Bạc 99.9
|1 lượng
|2.577.000
|2.607.000
|2.579.000
|2.613.000
|1 kg
|68.731.000
|69.529.000
|68.783.000
|69.680.000
|Bạc 99.99
|1 lượng
|2.585.000
|2.615.000
|2.587.000
|2.617.000
|1 kg
|68.937.000
|69.741.000
|68.979.000
|69.792.000
Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 79,88 USD/ounce; tăng 3,27 USD so với sáng 10/1.
Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, đà tăng của bạc hiện nay chủ yếu đến từ các yếu tố vĩ mô.
Bên cạnh các yếu tố vĩ mô, James Hyerczyk cho rằng, thị trường bạc còn chịu tác động từ yếu tố kỹ thuật. Việc Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago hai lần nâng mức ký quỹ đối với bạc trong những ngày cuối năm 2025 đã làm gia tăng biến động ngắn hạn.
Dù vậy, về trung và dài hạn, James Hyerczyk vẫn đánh giá xu hướng tăng của giá bạc chưa bị phá vỡ.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 11/1/2026:
|Đơn vị
|VND
|Mua vào
|Bán ra
|1 ounce
|2.099.000
|2.104.000
|1 lượng
|253.063
|253.696
|1 chỉ
|2.531.000
|2.537.000
|1 kg
|67.483.000
|67.652.000