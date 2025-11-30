Ngày 30/11: Giá bạc trong nước và thế giới tăng mạnh

|Giá bạc trong nước hôm nay nối đà tăng mạnh. Ảnh tư liệu
Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tăng, niêm yết ở mức 2.118.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.184.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước nối đà tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.841.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.871.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.843.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.877.000 đồng/lượng (bán ra).
Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.489.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.494.000 đồng/ounce (bán ra).
Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 30/11/2025:
|Loại bạc
|Đơn vị
|TP. Hà Nội
|TP. Hồ Chí Minh
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Bạc 99.9
|1 lượng
|1.841.000
|1.871.000
|1.843.000
|1.877.000
|1 kg
|49.106.000
|49.904.000
|49.158.000
|50.055.000
|Bạc 99.99
|1 lượng
|1.849.000
|1.879.000
|1.851.000
|1.881.000
|1 kg
|49.312.000
|50.116.000
|49.354.000
|50.167.000
Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 56,41 USD/ounce; tăng 2,47 USD so với sáng 29/11.
Giá bạc tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần và một lần nữa thiết lập mức đỉnh mới. Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire, thị trường hiện biến động khó lường, khiến nhà đầu tư gần như chỉ còn cách theo dõi sát sao diễn biến giá từng ngày.
Christopher Lewis cho biết, dù giá liên tục lập đỉnh, tuy nhiên, khối lượng giao dịch lại giảm. Xu hướng chung vẫn nghiêng về phía tăng, nhưng việc khối lượng suy yếu khiến đà tăng kém vững chắc.
|Đơn vị
|VND
|Mua vào
|Bán ra
|1 ounce
|1.489.000
|1.494.000
|1 lượng
|179.466
|180.102
|1 chỉ
|1.795.000
|1.801.000
|1 kg
|47.858.000
|48.027.000