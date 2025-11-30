Ngày 30/11: Giá dầu thế giới tuần qua tăng khoảng 1%

Tuần qua, giá dầu thế giới tăng khoảng 1%, song vẫn ghi nhận tháng giảm thứ tư liên tiếp. Đây là chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2023, khi lo ngại nguồn cung toàn cầu gia tăng tiếp tục gây áp lực lên giá dầu.

Giá dầu thế giới tuần này tăng - giảm đan xen. Ảnh tư liệu

Giá dầu thế giới tuần này ghi nhận những phiên tăng - giảm đan xen, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước hàng loạt yếu tố trái chiều liên quan đến địa chính trị và chính sách nguồn cung.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, cả dầu Brent và dầu WTI cùng tăng 1,3%, trong bối cảnh thị trường đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng 12.

Bước sang phiên giao dịch ngày 25/11, giá dầu thế giới đảo chiều, giảm hơn 1%. Nếu xung đột tại Ukraine kết thúc, phương Tây có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga, điều này giúp mở đường cho nguồn cung tăng thêm, trong bối cảnh thị trường hàng hóa đang chịu áp lực từ dự báo dư thừa vào năm tới.

Giá dầu thế giới nhích nhẹ trong phiên giao dịch ngày 26/11, trong bối cảnh các nhà đầu tư đánh giá nguy cơ dư cung và theo dõi tiến triển đàm phán hòa bình Nga - Ukraine.

Giá dầu tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 27/11, khi giới đầu tư theo dõi khả năng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine có thể đạt tiến triển.

Tuy nhiên, đà tăng của dầu nhanh chóng bị kìm hãm trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, khi các nhà đầu tư cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine chưa có tiến triển rõ rệt.

Thị trường cũng đang đổ dồn sự chú ý về cuộc họp của OPEC+, dự kiến diễn ra vào ngày 30/11. Nhiều khả năng nhóm này sẽ giữ nguyên mức sản lượng dầu trong quý I/2026.

Như vậy, thị trường dầu mỏ toàn cầu vừa khép lại một tuần nhiều biến động, với tâm điểm là các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine và kỳ vọng về chính sách sản lượng của OPEC+. Tính chung cả tuần, giá dầu tăng khoảng 1%, song vẫn ghi nhận tháng giảm thứ tư liên tiếp. Đây là chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2023, khi lo ngại nguồn cung toàn cầu gia tăng tiếp tục gây áp lực lên giá dầu./.