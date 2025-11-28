Ngày 28/11: Giá thép và quặng sắt trên sàn giao dịch đồng loạt tăng

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn trên các sàn giao dịch đồng loạt tăng nhẹ khi nhu cầu hồi phục tại Trung Quốc trở thành yếu tố nâng đỡ thị trường. Trong nước, các doanh nghiệp giữ nguyên giá bán.

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay trên các sàn giao dịch đồng loạt tăng nhẹ. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,1% (3 Nhân dân tệ) lên mức 2.997 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,56% (4,5 Nhân dân tệ) lên mức 809,5 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn Singapore-SGX tăng 0,74 USD lên mức 106,54 USD/tấn.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng 0,19% lên 797 Nhân dân tệ (112,57 USD)/tấn.

Theo tư vấn của Công ty Mysteel, nguồn cung quặng sắt toàn cầu dự kiến tăng lên mức kỷ lục gần 2,68 tỷ tấn vào năm 2026, nhờ việc mở rộng công suất tại Australia và Brazil, cùng với dự án Simandou mới được đưa vào vận hành tại Tây Phi.

Trong khi đó, Hiệp hội Thép Thế giới cho biết sản lượng thép toàn cầu tháng 10 giảm 5,9% so với cùng kỳ xuống còn 143,3 triệu tấn. Sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm mạnh 12,1%.

Sản lượng thép của Trung Quốc dự kiến giảm xuống dưới 1 tỷ tấn trong năm nay, lần đầu tiên sau 6 năm, phù hợp với cam kết của chính phủ về việc cắt giảm sản lượng và tái cân bằng cung cầu trong bối cảnh ngành này đối mặt tình trạng dư thừa công suất.

Ở chiều ngược lại, các nguyên liệu luyện thép khác trên sàn DCE giảm giá, với than luyện cốc và than cốc lần lượt mất 1,14% và 1,34%.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam sáng ngày 28/11/2025.

Tại miền Bắc, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 12.930 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg./.