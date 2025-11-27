Bất động sản Hải Phòng vào “sóng” tăng trưởng

(TBTCO) - Hải Phòng nói chung và bất động sản Hải Phòng nói riêng đang sở hữu những điều kiện lý tưởng để bứt phá, từ nền tảng tăng trưởng kinh tế bền vững, hệ thống hạ tầng đồng bộ đến các động lực mới sau sáp nhập.

Đây là chia sẻ của các chuyên gia tại Diễn đàn “Tâm điểm đầu tư bất động sản Hải Phòng” diễn ra chiều ngày 27/11, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Hội Môi giới bất động sản Việt Nam và Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng tổ chức tại Hải Phòng.

Toàn cảnh Hội thảo. Nguồn: Diễn đàn doanh nghiệp

Bước chuyển mới của Hải Phòng

Sau hợp nhất đơn vị hành chính, quy mô GRDP của TP Hải Phòng ước đạt khoảng 658.000 tỷ đồng, đứng thứ 3 cả nước; quy mô dân số sau hợp nhất khoảng 4,6 triệu người, thuộc nhóm đông nhất cả nước. FDI liên tục ở mức cao với hơn 1.761 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư 50,64 tỷ USD, và riêng 10 tháng đầu năm 2025, thành phố thu hút thêm 165 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 1,2 tỷ USD.

Tổng thu nhập bình quân mỗi năm của lao động tại các Khu công nghiệp Hải Phòng rơi vào khoảng 120 - 150 triệu đồng/năm, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường lao động không hề thua kém Hà Nội hay các vùng công nghiệp vệ tinh.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), với tỷ lệ công nghiệp – xây dựng chiếm trên 50%, thương mại – dịch vụ gần 40%, đây là những ngành mà giới bất động sản đặc biệt quan tâm vì tạo ra động lực tăng trưởng rất mạnh.

Hầu như khu vực nào của Hải Phòng – từ Đồ Sơn, Cát Bà, Cát Hải đến Thủy Nguyên, Kiến Thụy… cũng đều có dư địa và sức hút đối với nhà đầu tư. Đặc biệt, sự gắn kết vùng với Hải Dương càng tạo thêm một cực tăng trưởng mới, rất hấp dẫn với các nhà đầu tư bất động sản. Cùng với đó, hầu hết các thương hiệu lớn của ngành xây dựng, bất động sản đều đã hiện diện: từ các chủ đầu tư lớn trong nước đến các tập đoàn có uy tín.

Các diễn giả tham gia hội thảo. Nguồn: Diễn đàn doanh nghiệp

Điều này có được, theo ông Đính là việc chính quyền Hải Phòng rất nhanh nhạy, quyết tâm trong công tác quy hoạch, tạo quỹ đất, tháo gỡ thủ tục, nâng cao chất lượng hàng hóa bất động sản, qua đó mang tới môi trường đầu tư hấp dẫn.

"Trong những năm qua, thị trường bất động sản Hải Phòng đã có những thay đổi đáng kể, từ chỉ có vài căn hộ cho thuê đến nay đã trở thành một thị trường sôi động với nhiều dự án quy mô lớn. Sự gia tăng nhu cầu về nhà ở, văn phòng và các cơ sở hạ tầng đã tạo ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn tại Hải Phòng, nhất là phân khúc nhà ở chất lượng cao. Đây cũng là lý do Gamuda Land chọn Hải Phòng triển khai dự án nhà ở chất lượng cao Ambience dự án thứ 8 trên cả nước. Điều đó thể hiện rõ trọng tâm của Gamuda Land – hướng tới các thị trường tăng trưởng dài hạn với hạ tầng mạnh và nhu cầu rõ ràng về nhà ở chất lượng cao" - ông James Lai Siaw Pin - Tổng Giám đốc Gamuda Land VN - KV Miền Bắc Gamuda Land nhận định

Đồng quan điểm, bà Vân Nguyễn – Giám đốc cấp cao Thị trường giao dịch khu vực phía Bắc, JLL Việt Nam cho biết, với những bước phát triển trong thời gian gần đây, Hải Phòng đang trở thành thành phố rất đặc biệt trong thu hút đầu tư. Hải Phòng đang là một trong những thành phố có sự phát triển nhanh chóng về bất động sản, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản công nghiệp.

Cần chủ động nắm bắt cơ hội

Tính đến nay, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, nguồn cung nhà ở tại Hải Phòng ghi nhận tăng trưởng rõ rệt, với hơn 146 dự án nhà ở thương mại đang triển khai, cùng hàng nghìn căn hộ đủ điều kiện bán ra thị trường. Về nhà ở xã hội, giai đoạn 2021–2024, Hải Phòng và Hải Dương đã hoàn thành hơn 12 nghìn căn; riêng năm 2025, thành phố cơ bản đã hoàn thành 8.222 căn, đạt 77% chỉ tiêu được giao.

Bà Vân Nguyễn chia sẻ, điều chúng ta quan tâm nhất về thị trường đó là thị trường nhà ở và thị trường khu công nghiệp, cũng như một số triển vọng của Hải Phòng trong thời gian tới.

Dự báo trong thời gian tới, bà Vân Nguyễn cho rằng, thị trường bất động sản Hải Phòng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là ở các phân khúc nhà ở, văn phòng và bất động sản công nghiệp. Giá bất động sản dự kiến sẽ tăng, song vẫn ở mức hợp lý so với các thành phố lớn khác. Bên cạnh đó, nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân, sẽ tăng cao. Các dự án bất động sản quy mô lớn, chất lượng cao sẽ được triển khai nhiều hơn.

Hải Phòng đang hoàn thiện quy hoạch, thu hút dòng vốn phục vụ nhu cầu phát triển. Trong ảnh: Đô thị cửa ngõ phía Tây Hải Phòng. Ảnh: Hồng Phong

Dẫu vậy, để tiếp tục thúc đẩy các nhà đầu tư, cũng như thị trường bất động sản, theo bà Vân Nguyễn, Hải Phòng cần tiếp tục cải thiện chính sách, pháp luật và môi trường đầu tư để thu hút thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và các tiện ích công cộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, PGS, TS Trần Đình Thiên - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh Hải Phòng, một thành phố cảng, công nghiệp và công nghiệp phụ trợ, câu chuyện quy hoạch cảng, đường bộ, đường sắt và liên kết vùng là bài toán sống còn.

PGS TS. Trần Đình Thiên cho rằng, bất động sản có thể là nguồn thu lớn, tạo việc làm và đòn bẩy đầu tư, nhưng nếu để phát triển theo cơ chế thị trường tự phát, thiếu cảnh báo về giá ảo và đầu cơ, hệ quả là bong bóng, phân bổ sai vốn và mất ổn định xã hội. Do đó, cần có kỷ luật quy hoạch, minh bạch trong giải phóng mặt bằng và cách thức thu hút đầu tư nhằm tránh lợi ích nhóm và chi phí tái cơ cấu về sau.

Ngoài ra, Hải Phòng cũng cần tiếp tục tập trung phát triển các phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân để đáp ứng nhu cầu của người dân. Nâng cao chất lượng các dự án bất động sản để thu hút khách hàng và đầu tư.