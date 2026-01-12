Nguồn cung nhà ở khởi sắc, thị trường vào giai đoạn bứt tốc

(TBTCO) - Cận Tết 2026, nhiều doanh nghiệp bất động sản đẩy mạnh “bung” dự án với nguồn cung dồi dào hơn ở phân khúc nhà ở bình dân.

"Cuộc đua" nhà bình dân

Ngay trong những ngày đầu năm 2026, Sở Xây dựng TP. Hà Nội công bố thông tin dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT thuộc khu nhà ở Minh Đức (xã Mê Linh) do Công ty cổ phần Đầu tư thương mại du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển G6 làm đơn vị phát triển dự án. Dự án có 612 căn hộ (trong đó 90% để bán, còn lại cho thuê mua), giá bán dự kiến là 23 - 25 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa có phí bảo trì) cho các căn hộ 2 - 3 phòng ngủ với diện tích 70 - 77 m2.

Nhiều dự án nhà ở liên tục "mở bát" ngay sau Tết Dương lịch, mang lại kỳ vọng mới cho người mua nhà. Ảnh: Đức Thanh

Một dự án khác cũng đang tiến hành mở bán là khu nhà ở xã hội Bamboo Garden (Tập đoàn CEO) tại khu đô thị Quốc Oai, với 86 căn nhà ở xã hội chuyển từ thuê sang bán, diện tích 48,6 - 58,6 m2, giá bán dự kiến gần 10 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT và phí bảo trì). Tương tự, khu nhà ở xã hội tại ô đất 5B2 khu tái định cư Đông Hội (huyện Đông Anh cũ) do Công ty TNHH Thăng Long làm chủ đầu tư có 88 căn chuyển từ thuê sang bán, diện tích 57,8 - 67,2 m2, giá hơn 15 triệu đồng/m2.

Tòa OXH2 dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Kiến Hưng, lô đất B-XH khu đô thị mới Kiến Hưng, sau 5 năm cho thuê cũng mở bán, song chỉ còn số lượng hạn chế khi chỉ có 5 căn nhà ở xã hội thuộc diện thuê chuyển bán.

Mặt bằng giá có xu hướng "hạ nhiệt" Nhìn lại diễn biến thị trường trong thời gian vừa qua, ông Phạm Đức Toản - Tổng Giám đốc EZ Property cho rằng, giá chung cư tăng mạnh chủ yếu xuất phát từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài. Bước sang năm 2026, với việc nhiều dự án hoàn thiện và gia nhập thị trường, sự cạnh tranh giữa các chủ đầu tư sẽ trở nên gay gắt hơn, từ đó khiến mặt bằng giá có xu hướng "hạ nhiệt".

Thời gian sắp tới, nhiều dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội dự kiến hoàn thành hoặc thu hồ sơ, trong đó đáng chú ý là dự án nhà ở xã hội Vĩnh Hưng (tại số 4 - 6 - 8, ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng) với quy mô khoảng 577 căn hộ. Chủ đầu tư dự án này là Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản và thương mại Vĩnh Hưng và Công ty TNHH Hòa Bình.

Cách đó không xa, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) đang triển khai dự án khu nhà ở tại điểm X2, phường Lĩnh Nam. Dự án gồm 3 tòa nhà chung cư cao tầng, kết hợp nhà ở xã hội, nhà tái định cư và nhà ở thương mại. Trong đó, tòa CT2 là nhà ở xã hội do Handico làm chủ đầu tư, với quy mô diện tích đất khoảng 1.935 m2, cung cấp 150 căn hộ.

Còn tại khu vực Hoàng Mai, sau thời gian dài bỏ hoang, khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp tại phường Yên Sở đang được chuyển đổi thành nhà ở xã hội với quy mô khoảng 1.176 căn hộ, dự kiến mở bán ngay trong quý I/2026.

Dự án nhà ở thương mại tăng tốc

Ở phân khúc nhà ở thương mại, ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế - Đầu tư cho thấy, nguồn cung tiếp tục nở rộ trong quý I/2026.

Đơn cử, MIK Group cho ra mắt dự án Imperia Ocean City quy mô diện tích 33,68 ha, bao gồm 34 tòa căn hộ. Trong đó, The Park Land là phân khu ra mắt đầu tiên với 9 tòa tháp, quy mô khoảng 5.600 căn hộ. Cũng tại Imperia Ocean City, mới đây, chủ đầu tư Masterise Homes giới thiệu khu căn hộ Masteri Era Landmark (11,2 ha), bao gồm 3 phân khu với 10 tòa tháp, quy mô hơn 5.000 căn hộ.

Một chủ đầu tư khác là Tân Á Đại Thành đang nỗ lực để sớm ra hàng 2 dự án căn hộ tại khu Nam Hà Nội, gồm Rivea Residences - tòa tháp đôi 35 tầng thuộc khu phức hợp với 618 căn hộ và Galia Hanoi quy mô 6.088 m2, gồm một tòa tháp cao 33 tầng và 798 căn hộ.

Trong khi đó, sau khi nhận chuyển nhượng thành công, chủ đầu tư TIG Group đã nhanh chóng triển khai thi công xây dựng dự án căn hộ cao cấp tại 108 Nguyễn Trãi - TIG Tower. Được biết, dự án sẽ sớm được mở bán trong những tháng đầu năm nay với khoảng 200 căn hộ.

Tại khu vực phía Tây Hà Nội, thông tin từ các đơn vị phân phối cho hay, trong tháng 1/2026, tòa CT1 chung cư cao cấp TMC Smart Home với quy mô khoảng 264 căn hộ chính thức mở bán.

Vùng ven “gánh” cung

Theo dự báo của One Mount Group, trong năm 2026, thị trường căn hộ sơ cấp tại Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng số lượng căn hộ mở bán mới dự kiến khoảng 35.000 - 40.000 căn, tương đương hoặc cao hơn năm 2025. Trong đó, điểm đáng lưu ý là nguồn cung tiếp tục có xu hướng xa trung tâm, phân bố tại những nơi có kết nối hạ tầng tốt hoặc đang được đầu tư xây dựng các tuyến đường mới.

Mặc dù nguồn cung trung - cao cấp với mức giá dao động trung bình trên 80 triệu đồng/m2 vẫn chiếm ưu thế trong lượng mở bán, nhưng việc nguồn cung nhà ở xã hội gia tăng mạnh phần nào giúp cân bằng lại cung - cầu trên thị trường vào thời điểm hiện tại.

Thị trường bước vào chu kỳ ổn định Kết quả khảo sát xu hướng thị trường của Batdongsan.com.vn cho thấy, tâm lý người mua đang chuyển sang trạng thái thận trọng hơn. Theo đó, 44% người được hỏi dự đoán giá chung cư sẽ tăng nhẹ trong năm 2026, 27% cho rằng giá đi ngang, trong khi chỉ một tỷ lệ nhỏ dự báo giá giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh thực tế thị trường đã rời xa giai đoạn tăng nóng, bước vào chu kỳ ổn định với biên độ dao động hẹp hơn.

Theo thống kê, đến cuối năm 2025, TP. Hà Nội hoàn thành gần 5.160 căn nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Đồng thời, thành phố cũng vừa công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội (đợt 1) được xác định đầu tư từ nay đến năm 2030, đáp ứng mục tiêu hoàn thành 120.000 căn nhà ở xã hội Chính phủ giao cho thành phố, trong đó, phần lớn dự án được duyệt trong danh sách đợt này đều nằm ở phía Bắc Thủ đô.

Ông David Jackson - Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam nhận định, phân khúc căn hộ được dự báo tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong giai đoạn 2025 - 2026, nhưng sự phát triển sẽ không đồng đều, mà phân hóa rõ nét theo từng khu vực, dòng sản phẩm. Sự bùng nổ nguồn cung từ năm 2026, cùng với các biện pháp thúc đẩy nhà ở xã hội và cải thiện hạ tầng, được kỳ vọng sẽ giúp thị trường căn hộ Hà Nội bước vào chu kỳ cân bằng, lành mạnh hơn.

Trong đó, những dự án sở hữu vị trí thuận tiện, hạ tầng hoàn thiện, pháp lý minh bạch và chủ đầu tư uy tín tiếp tục ghi nhận thanh khoản ổn định. Ngược lại, các dự án thiếu tiện ích hoặc giá bán vượt xa khả năng chi trả của số đông sẽ khó duy trì sức hấp dẫn.

Đây không phải biến động ngắn hạn, mà phản ánh sự dịch chuyển trung hạn gắn với nhân khẩu học và mạng lưới giao thông công cộng. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên bám sát quy hoạch đất, kế hoạch đầu tư công và hướng phát triển hạ tầng để xác định khu vực hưởng lợi và nắm bắt cơ hội sớm.