Những bước tiến mới giúp thị trường bất động sản minh bạch và phát triển bền vững

(TBTCO) - Việc chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu và định danh bất động sản đang trở thành nền tảng quan trọng giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tăng minh bạch giao dịch và từng bước định hình thị trường bất động sản vận hành theo hướng chuyên nghiệp, bền vững hơn.

Chuẩn hóa dữ liệu, nền móng mới của thị trường

Trong bối cảnh Luật Đất đai mới bắt đầu được triển khai và tiến trình chuyển đổi số được đẩy mạnh, nền tảng dữ liệu tập trung được kỳ vọng sẽ không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần định hình lại cách thức vận hành của thị trường theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Theo các chuyên gia, dữ liệu đóng vai trò trung tâm trong việc nâng chuẩn môi trường bất động sản. Việc đồng bộ hóa dữ liệu trên phạm vi toàn quốc sẽ cải thiện đáng kể khả năng quản lý của cơ quan chức năng đối với quyền sử dụng đất, phê duyệt dự án, hồ sơ sở hữu và các hoạt động giao dịch.

Nhà đầu tư đi xem nhà mẫu tại dự án ở vùng ven TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Dũng

Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội chia sẻ, trong nhiều năm qua, ngay cả các đơn vị tư vấn quốc tế cũng gặp thách thức trong việc duy trì hệ thống dữ liệu nhất quán giữa các địa phương. Do đó, một cơ sở dữ liệu quốc gia tập trung, bao gồm thông tin về thửa đất, căn hộ, giá giao dịch và lịch sử sở hữu, sẽ tạo ra nền tảng thống nhất, giúp thu hẹp khoảng cách thông tin giữa cấp trung ương và địa phương, đồng thời tăng cường khả năng theo dõi thị trường theo thời gian thực.

“Hệ thống dữ liệu này không chỉ mang ý nghĩa quản trị hành chính mà còn là nền tảng kỹ thuật quan trọng để triển khai hiệu quả Luật Đất đai mới, đặc biệt trong các lĩnh vực định giá đất, quản lý thuế và giám sát giao dịch. Khi mọi giao dịch được đăng ký và ghi nhận đầy đủ, cơ quan chức năng có thể theo dõi sát hơn giá trị chuyển nhượng thực tế, từ đó hạn chế tình trạng kê khai giá thấp và cải thiện hiệu quả thu ngân sách” - ông Powell nhấn mạnh.

Tuy nhiên, tác động của minh bạch hóa dữ liệu không dừng lại ở khía cạnh quản lý thuế. Theo chuyên gia của Savills, một hệ thống dữ liệu chuẩn hóa còn có thể góp phần định hướng lại hành vi thị trường theo hướng dài hạn hơn.

Trong bối cảnh thông tin chưa đồng bộ, bất cân xứng dữ liệu thường tạo điều kiện cho các đợt tăng giá mang tính tâm lý và đầu cơ ngắn hạn. Khi lịch sử giao dịch, tình trạng pháp lý và dữ liệu quy hoạch được chuẩn hóa và dễ tiếp cận hơn, người mua và nhà đầu tư có thêm cơ sở để đối chiếu, đánh giá giá trị tài sản dựa trên nền tảng thực tế thay vì phụ thuộc vào thông tin truyền miệng.

Ở góc độ phát triển đô thị, dữ liệu minh bạch còn giúp dòng vốn có xu hướng dịch chuyển về những khu vực có quy hoạch bài bản, hạ tầng hoàn thiện và tiềm năng khai thác thực tế rõ ràng. Điều này góp phần củng cố vị thế của các dự án được phát triển theo chuẩn mực pháp lý và kỹ thuật chặt chẽ, thay vì các khu vực tăng giá mang tính cục bộ do kỳ vọng ngắn hạn.

Định danh bất động sản, “bước chuyển” minh bạch

Bên cạnh đó, việc xây dựng mã định danh riêng cho từng bất động sản cũng được xem như việc thiết lập “hồ sơ điện tử” cho mỗi tài sản. Trong dài hạn, cơ chế này giúp tăng tính minh bạch cho thị trường thứ cấp, đặc biệt trong phân khúc nhà ở đô thị, khi thông tin về lịch sử sở hữu, giao dịch và tình trạng pháp lý được lưu trữ và truy xuất một cách nhất quán.

Theo các chuyên gia trong ngành, việc số hóa và định danh từng bất động sản là hướng đi đúng đắn và cần thiết trong quản lý nhà nước, giúp hình thành một “lý lịch” đầy đủ cho từng bất động sản, từ vị trí, diện tích, lịch sử giao dịch cho đến quá trình sở hữu. Qua đó, cơ quan quản lý có thể theo dõi mọi biến động của bất động sản trong suốt vòng đời của nó.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để Nhà nước từng bước triển khai các chính sách quản lý thuế và kiểm soát đầu cơ trong tương lai, hướng tới một thị trường minh bạch, lành mạnh hơn. Bởi thông qua dữ liệu định danh, cơ quan quản lý có thể xác định chính xác một cá nhân đang sở hữu bao nhiêu bất động sản. Đây sẽ là căn cứ để nghiên cứu áp thuế đối với căn nhà thứ hai hoặc đánh thuế trên phần lợi nhuận chuyển nhượng theo thời gian nắm giữ, theo hướng thời gian sở hữu càng ngắn thì mức thuế càng cao, qua đó hạn chế tình trạng đầu cơ, “lướt sóng”.

Trong dài hạn, việc tích hợp dữ liệu và xây dựng mã định danh tài sản được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự chuyển dịch từ đầu cơ ngắn hạn sang các quyết định đầu tư dựa trên giá trị thực; từ thị trường vận hành theo tin đồn sang thị trường vận hành theo dữ liệu.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đất đai và đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa dữ liệu quốc gia được xem là bước đi cần thiết để nâng chuẩn vận hành, tiệm cận thông lệ quốc tế và tạo nền tảng cho tăng trưởng ổn định của thị trường bất động sản trong giai đoạn tới./.