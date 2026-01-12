Giá vàng vượt mốc 4.600 USD giữa lúc Chủ tịch Fed bị điều tra hình sự và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao

(TBTCO) - Giá vàng thế giới đã tăng 2%, vượt mốc 4.600 USD/ounce vào ngày 12/1, sau tin tức các công tố viên Mỹ đang điều tra Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và khi rủi ro địa chính trị gia tăng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Giá vàng tăng do nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, xuất phát từ lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ảnh TL

CNBC cho biết, theo dữ liệu từ LSEG, giá vàng giao ngay đã tăng 2% và lần đầu tiên vượt mốc 4.600 USD/ounce, trước khi giảm nhẹ. Tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, giá vàng đã tăng khoảng 6%.

Cuộc điều tra đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell và những đồn đoán về việc liệu có thể đẩy nhanh sự thay đổi lãnh đạo tại Fed hay không đã làm tăng thêm nguy cơ rủi ro chính sách. “Đặc biệt, nếu điều đó dẫn đến việc ông ấy từ chức, rời khỏi Fed sớm hơn dự kiến, và được thay thế bởi một người ủng hộ việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn”, nhà phân tích cổ phiếu Jon Mills của Morningstar cho biết.

Ông Jerome Powell cho biết tối Chủ nhật rằng, các công tố viên liên bang đang xem xét việc cải tạo trụ sở Fed tại Washington trị giá 2,5 tỷ USD và lời khai của ông trước Quốc hội. Ông Powell nói thêm, cuộc điều tra xuất phát từ sự thất vọng kéo dài của Tổng thống Donald Trump đối với việc Fed do không sẵn lòng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hoặc nhanh chóng như ông đã thúc giục.

Trong phiên giao dịch đầu ngày, giá vàng tương lai tại New York tăng 2,1% lên 4.593,40 USD/ounce sau khi đạt mức cao nhất là 4.612,70 USD vào đầu phiên. Giá bạc tăng mạnh 6,1% lên 84,18 USD/ounce, trong khi giá bạch kim tăng 1,2% lên 2.278,30 USD.

Kịch bản bổ nhiệm Chủ tịch Fed mới có thể mở đường cho việc cắt giảm lãi suất nhanh hơn, theo truyền thống là yếu tố hỗ trợ cho vàng. Lãi suất thấp hơn thường đẩy giá vàng lên bằng cách giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ một kim loại không sinh lời. Hiệu ứng này càng được khuếch đại bởi các dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ, cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt.

Những điểm nóng gần đây liên quan đến Iran và Venezuela cũng càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Căng thẳng với Iran lại bùng phát sau khi Washington phát tín hiệu đang cân nhắc các phương án đáp trả tình trạng bất ổn ở nước này. Mỹ cũng đã phát động một chiến dịch quân sự ở Venezuela vào đầu năm nay, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào cuối tuần trước.

“Tất cả những yếu tố đó đều góp phần củng cố bức tranh về sự bất ổn địa chính trị gia tăng, điều đã khiến chúng tôi chọn vàng là một trong những loại tài sản có độ tin cậy cao nhất trong năm nay”, Rajat Bhattacharya, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Standard Chartered, cho biết.

Mặc dù hành động của Mỹ tại Venezuela dường như đã được giải quyết tương đối nhanh chóng, nhưng sự việc này vẫn làm nổi bật sự dai dẳng của bất ổn địa chính trị và nguy cơ bùng phát xung đột ở nhiều khu vực, Eli Lee của Ngân hàng Singapore cũng nhận định tương tự.

Trong bối cảnh như vậy, Lee dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài. Bên cạnh yếu tố địa chính trị, ngân hàng này cho biết thêm, lý do cơ bản để đầu tư vào vàng vẫn còn nguyên vẹn, khi các nhà đầu tư đánh giá lại việc phân bổ danh mục đầu tư sau nhiều năm bị trừng phạt, phân mảnh địa chính trị và sự phức tạp về tài chính - tiền tệ.

HSBC cho biết đà giao dịch có thể đẩy giá vàng lên 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026, ngay cả khi sự biến động vẫn ở mức cao và các đợt điều chỉnh giảm giá có thể xảy ra thường xuyên hơn.

Ngân hàng có trụ sở tại London này cho rằng, đợt tăng giá là do sự kết hợp của nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, đồng đô la Mỹ suy yếu và sự không chắc chắn về chính sách, đồng thời lưu ý các chiến lược gia ngoại hối của họ dự đoán đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục yếu trong năm 2026.

“Tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng gia tăng ở Mỹ và các quốc gia khác đang thúc đẩy nhu cầu vàng và có thể là một yếu tố quan trọng trong thời gian tới”, ngân hàng này cho biết.

Các ngân hàng trung ương cũng được dự đoán sẽ tiếp tục mua mạnh trong năm nay khi họ đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la, mặc dù HSBC cảnh báo lượng mua có thể giảm xuống dưới mức đỉnh điểm đạt được trong giai đoạn 2022 - 2024 do giá cao.

Trước đó, giá vàng đã tăng gần 65% trong năm 2025, mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.