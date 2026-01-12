Các công tố viên đang điều tra Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell

(TBTCO) - Tờ Thời báo phố Wall đưa tin, các công tố viên Mỹ đang điều tra Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell về lời khai của ông hồi mùa hè năm ngoái liên quan đến dự án cải tạo tòa nhà của ngân hàng trung ương.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cho biết trong một tuyên bố tối Chủ nhật, Fed đã nhận được trát triệu tập của bồi thẩm đoàn từ Bộ Tư pháp hôm thứ Sáu, đe dọa sẽ có cáo trạng hình sự liên quan đến lời khai của ông Powell.

Ông Powell cho rằng cuộc điều tra chỉ là cái cớ nằm trong chiến dịch gây áp lực liên tục của Tổng thống Donald Trump nhằm buộc Fed hạ lãi suất.

"Vấn đề là liệu Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể tiếp tục thiết lập lãi suất dựa trên bằng chứng và điều kiện kinh tế hay không, hay liệu chính sách tiền tệ sẽ bị chi phối bởi áp lực chính trị hoặc sự đe dọa", ông Powell nói trong tuyên bố.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.

Công tác cải tạo tòa nhà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở Washington DC, vẫn tiếp tục diễn ra trong tháng 12/2025. Ảnh TL

Cuộc điều tra, do văn phòng của bà Jeanine Pirro, một đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, tiến hành bắt đầu từ tháng 11/2025 và đang xem xét lời khai của ông Powell trước Quốc hội cũng như hồ sơ chi tiêu của Cục Dự trữ Liên bang, theo những người quen thuộc với vụ việc cho biết.

Người phát ngôn của Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi từ chối bình luận về cuộc điều tra nhưng cho biết, bà "đã chỉ thị cho các luật sư liên bang của mình ưu tiên điều tra bất kỳ hành vi lạm dụng tiền thuế của người dân".

Ông Powell cho rằng việc bị truy tố hình sự sẽ không ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang của ông. Nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 15/5/2026, và Tổng thống Trump sắp đưa ra quyết định về người kế nhiệm.

“Phục vụ công chúng đôi khi đòi hỏi phải kiên định trước những mối đe dọa. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện công việc mà Thượng viện đã phê chuẩn tôi, với sự liêm chính và cam kết phục vụ người dân Mỹ”, ông Powell nói.

Tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa kiện ông Powell về việc cải tạo hai tòa nhà lịch sử nhìn ra khu National Mall. “Chúng tôi đang cân nhắc việc kiện Powell vì thiếu năng lực”, Tổng thống Trump nói - người đã cùng ông Powell thị sát dự án xây dựng hồi tháng 7 năm ngoái.

Nhà Trắng bắt đầu nêu bật vấn đề vượt chi phí và giá xây dựng đắt đỏ vào mùa hè năm ngoái sau khi Tổng thống Donald Trump không hài lòng vì ông Powell không nhanh chóng cắt giảm lãi suất. Ngân hàng trung ương cuối cùng đã hạ lãi suất trong ba cuộc họp cuối năm, vào tháng 9, tháng 10 và tháng 12, nhưng dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng này.

Tổng thống Trump từng đưa ra ý tưởng sa thải ông Powell trong nhiệm kỳ đầu tiên và một lần nữa vào mùa xuân năm ngoái, nhưng ông đã từ bỏ ý tưởng này cả hai lần sau khi các cố vấn cho rằng điều đó có thể thất bại tại tòa án và trên thị trường tài chính.

Tổng thống Donald Trump đã thị sát dự án xây dựng tòa nhà của ngân hàng trung ương vào tháng 7 năm ngoái cùng với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Ảnh TL

Vụ lùm xùm về việc cải tạo tòa nhà là một nỗ lực nhằm làm suy yếu lòng tin của công chúng vào ông Powell, xây dựng cơ sở pháp lý để buộc ông phải từ chức, hoặc cả hai. Russ Vought, giám đốc Văn phòng Quản lý Ngân sách Nhà Trắng, đã gửi một bức thư cho ông Powell vào tháng 7, ngụ ý rằng trong lời khai gần đây trước Thượng viện, ông đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật trước Quốc hội về dự án cải tạo trị giá 2,5 tỷ USD hoặc không tuân thủ các quy định về cấp phép xây dựng tại khu vực thủ đô.

Nhưng vụ việc đã tự giải quyết khi Tổng thống Trump, trong một chuyến thị sát công trường xây dựng vài tuần sau đó, dường như đã hạ thấp tầm quan trọng của bất kỳ xung đột nào. "Hãy nhìn xem, luôn có những người chỉ trích sau khi sự việc đã xảy ra; tôi không muốn trở thành người như vậy. Tôi muốn giúp họ hoàn thành công trình", Tổng thống Trump nói với các phóng viên sau khi cùng ông Powell thị sát công trường.

Các quan chức chính quyền cũng cho biết họ muốn ông Powell từ chức khỏi vị trí thống đốc sau khi nhiệm kỳ chủ tịch của ông kết thúc vào năm nay. Ông Powell có thể lựa chọn tiếp tục giữ chức vụ trong hội đồng quản trị của Fed cho đến đầu năm 2028, mặc dù thông thường các chủ tịch mãn nhiệm sẽ không tiếp tục ở lại hội đồng sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Việc có khả năng tiến hành điều tra hình sự đối với ông Powell đánh dấu thách thức mới nhất trong một loạt các thách thức chưa từng có tiền lệ đối với sự độc lập kéo dài hàng thập kỷ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khỏi Nhà Trắng do chính quyền Tổng thống Donald Trump đặt ra. Tòa án Tối cao dự kiến sẽ nghe các lập luận vào cuối tháng này về nỗ lực của Tổng thống nhằm cách chức Thống đốc Fed Lisa Cook, người được cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm và thường xuyên bỏ phiếu cùng phe với ông Powell.

Vào tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Trump đã tìm cách sa thải bà Cook khỏi Cục Dự trữ Liên bang vì cáo buộc gian lận liên quan đến các đơn xin vay thế chấp của bà, vụ việc ban đầu được một quan chức cấp cao của Nhà Trắng chuyển đến Bộ Tư pháp. Bà Cook đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và đang kiện việc bị sa thải ra tòa - cho đến nay, bà đã thắng kiện.

Trong một bức thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi hồi tháng 11, luật sư của bà Cook cáo buộc các quan chức Nhà Trắng đã nhắm mục tiêu một cách có chọn lọc vào các đối thủ chính trị của Tổng thống Trump trong khi phớt lờ những cáo buộc tương tự chống lại các quan chức đảng Cộng hòa.