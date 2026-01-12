(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vừa có chỉ đạo về việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP. Đà Nẵng cho biết, hiện trên địa bàn còn 7 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập đang trong quá trình xử lý. Nhằm bảo đảm việc quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương tham mưu xử lý đối với các cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành thủ tục theo quy định, bảo đảm đúng thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 20/1/2026.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm cơ sở nhà, đất dôi dư trong tháng 1/2025. Ảnh: Minh Minh Land

Đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án xử lý, Sở Tài chính được giao chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao tiếp nhận tài sản nhanh chóng hoàn tất thủ tục tiếp nhận, quản lý và xây dựng phương án khai thác, xử lý để sớm đưa tài sản vào sử dụng hoặc xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Việc khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý được yêu cầu thực hiện nghiêm theo các quy định tại Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đồng thời yêu cầu rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất đã thực hiện tạm bàn giao, tiếp nhận theo hướng dẫn của Bộ Tài chính để hoàn thiện thủ tục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm bàn giao.

Trường hợp quá thời hạn quy định mà chưa hoàn thành các thủ tục giao, nhận, hạch toán và quản lý tài sản, người đứng đầu cơ quan, đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố; thời hạn hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/1/2026.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu rà soát kỹ số liệu các cơ sở nhà, đất đã được bố trí, sắp xếp, xử lý theo các quyết định đã phê duyệt; khẩn trương thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng trụ sở và tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

Đối với các cơ sở nhà, đất tiếp tục được sử dụng làm trụ sở làm việc hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu rà soát, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng. Trường hợp diện tích sử dụng vượt tiêu chuẩn, định mức, các cơ quan, đơn vị phải căn cứ quy định của Chính phủ để xử lý theo đúng trình tự, hoàn thành trước ngày 31/1/2026.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý; kịp thời xử lý các tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng, đồng thời tổng hợp kết quả báo cáo về Sở Tài chính để trình UBND thành phố xem xét.