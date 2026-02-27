Tập trung chuẩn bị để “ngày hội non sông” thành công rực rỡ

(TBTCO) - Ngày 15/3 tới đây, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra. Để bảo đảm tổ chức thành công sự kiện chính trị trọng đại này, sáng 26/2, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá toàn diện việc triển khai công tác chuẩn bị và quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn "nước rút".

Hơn 1 triệu cán bộ nỗ lực chuẩn bị cho ngày bầu cử

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu cấp tỉnh và 3.321 điểm cầu cấp xã trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới, lần đầu tiên được triển khai. Đó là: tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp; rút ngắn thời gian thực hiện các bước trong quy trình bầu cử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử.

Nguồn: Quốc hội. Đồ họa: Phương Anh

Từ nay đến ngày bầu cử thời gian không còn nhiều, nhưng là giai đoạn quyết định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý, khối lượng công việc còn lại rất quan trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ, thực hiện kỹ lưỡng, cẩn trọng, đồng bộ để bảo đảm kết quả chung và thành công của cuộc bầu cử - sự kiện mà hơn một triệu cán bộ từ Trung ương đến cơ sở đang nỗ lực chung tay góp sức thực hiện.

Báo cáo tại Hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản triển khai chủ động, bài bản, theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Về nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 14/2/2026, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBQG công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử.

Về nhân sự ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh: tổng số đại biểu HĐND được bầu là 2.554 người; tổng số người ứng cử theo danh sách chính thức là 4.223 người. Ở cấp xã, tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 72.613 người. Trong đó, số người ứng cử trong danh sách chính thức là 121.242 người.

218 khu vực bỏ phiếu trên cả nước sẽ tiến hành bỏ phiếu sớm

Tổng Thư ký Quốc hội cũng cho biết, theo đề nghị của Ủy ban Bầu cử 11 tỉnh, thành phố, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép 218 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh, thành phố tiến hành bỏ phiếu sớm.

Trình bày báo cáo của Chính phủ về công tác chuẩn bị bầu cử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình nêu rõ, đến nay, tiến độ thực hiện công tác bầu cử đã bảo đảm các mốc thời gian theo luật định.

Các thành viên Chính phủ đã tham gia hiệu quả Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Bầu cử quốc gia tại các địa phương như Bắc Ninh, Lạng Sơn, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ…, phối hợp hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình thực hiện công tác bầu cử. Các cơ quan báo chí đã chủ động, tích cực tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, đúng định hướng.

Bước khởi đầu quan trọng để kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện hết sức quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã phát biểu, thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là dịp để chúng ta khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu rõ, sẽ rà soát toàn bộ các nhiệm vụ còn lại, phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Hoàn thành công bố, niêm yết danh sách chính thức người ứng cử và tổ chức vận động bầu cử theo đúng quy định; niêm yết danh sách chính thức người ứng cử chậm nhất ngày 27/2/2026; tổ chức vận động bầu cử từ sau khi công bố danh sách chính thức người ứng cử đến trước thời điểm 24h ngày 14/3/2026, bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật. Tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh danh sách cử tri đến trước giờ bỏ phiếu.

Về công tác bảo đảm an ninh, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho hay, đến nay, tình hình an ninh trật tự liên quan đến công tác bầu cử đều được nắm chắc, các loại đối tượng được quản lý chặt chẽ, các nguy cơ tiềm ẩn được chủ động phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động bất ngờ. Đến thời điểm hiện nay, chúng ta đã kiểm soát tuyệt đối tình hình.

Công tác rà soát, xác minh nhân sự ứng cử được tập trung triển khai theo đúng quy định, bám sát quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử để kịp thời kiến nghị xử lý các trường hợp chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định.

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội triển khai kết nối Trang thông tin bầu cử với hệ thống định danh và xác thực điện tử, tích hợp, đăng nhập bằng tài khoản VNeID từ ngày 17/12/2025. Bộ cũng đã xây dựng chức năng đồng bộ thông tin người ứng cử để hiển thị công khai trên ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn quy trình cấp giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác bằng điện tử và hoàn thành xây dựng tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, có thể khẳng định, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử rất kịp thời, bài bản, chu đáo. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá rất cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan ở Trung ương hết sức kịp thời, bài bản, đúng quy định.

Nhắc lại 5 bài học kinh nghiệm quý báu đúc kết từ cuộc bầu cử năm 2021 và các khóa trước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý, toàn hệ thống tuyệt đối không được phép lơ là, chủ quan dù đã có bước chuẩn bị cơ bản rất tốt.

Quan trọng nhất, khâu tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu phải được thực hiện cực kỳ chặt chẽ, khách quan. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh mốc thời gian trọng yếu: việc công bố kết quả bầu cử phải được thực hiện chậm nhất vào ngày 25/3/2026 theo luật định.

"Chúng ta càng làm chặt chẽ, càng công bố sớm kết quả thì càng tốt" - Chủ tịch Quốc hội khẳng định. Bởi, dự kiến ngay sau đó, vào ngày 6/4/2026, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ chính thức khai mạc. HĐND các địa phương sau đó cũng sẽ tổ chức kỳ họp thứ nhất.