Quảng Ninh đã lấy phiếu điều tra kinh tế được hơn 3.600 cơ sở sản xuất kinh doanh

(TBTCO) - Sau 6 ngày ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lấy phiếu điều tra được 3.641/69.609 cơ sở sản xuất kinh doanh, đạt tỷ lệ 5,23%

Ngày 12/1, Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương do Phó Cục trưởng Cục Thống kê - Lê Thị Tường Thu làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Quảng Ninh. Mục đích của buổi làm việc là kiểm tra tiến độ triển khai, trao đổi các vấn đề chuyên môn trọng yếu và chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả tổng điều tra kinh tế tại địa phương.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là một trong những cuộc điều tra quy mô lớn nhất, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần. Đây là cuộc điều tra có tính hệ thống cao, với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thu thập và xử lý dữ liệu. Kết quả của cuộc điều tra sẽ cung cấp cơ sở khoa học quan trọng để xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và toàn quốc trong thời gian tới.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Quảng Ninh. Ảnh QMG

Tính đến thời điểm rà soát, tỉnh Quảng Ninh có 1.565 địa bàn điều tra, với 69.609 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 6 tổ hợp tác và 358 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Để đảm bảo tiến độ, tỉnh đã thành lập các Ban Chỉ đạo ở các cấp, tuyển chọn giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên, đồng thời tổ chức 20 lớp tập huấn về việc thu thập thông tin phiếu bảng kê hộ và sử dụng phần mềm tổng điều tra cho 1.226 điều tra viên. Ngoài ra, các lớp tập huấn cũng được tổ chức cho các phiếu điều tra liên quan đến cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng.

Cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ ra quân tổng điều tra vào ngày 7/1. Sau 6 ngày triển khai, đã có 3.641/69.609 cơ sở sản xuất kinh doanh được điều tra, đạt tỷ lệ 5,23%; 26/358 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được điều tra, đạt tỷ lệ 7,26%; và 2/6 tổ hợp tác đã hoàn thành phiếu điều tra, đạt tỷ lệ 33,33%.

Qua công tác giám sát và báo cáo từ Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Quảng Ninh, Đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị và triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 của tỉnh. Đoàn giám sát cũng đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tổ chức, đơn vị và người dân về mục tiêu của cuộc tổng điều tra. Đồng thời, cần đẩy mạnh sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và các điều tra viên trong việc thu thập thông tin, kiểm tra và giám sát chất lượng dữ liệu từ các cơ sở, đảm bảo tính chính xác của nguồn dữ liệu, từ đó nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu cấp xã, phường, đặc khu, tỉnh và quốc gia.