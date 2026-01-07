Quảng Ninh khai thác tối đa tiềm năng phát triển đặc khu Vân Đồn

(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ninh đang dồn lực phát triển mạnh mẽ đặc khu Vân Đồn, khai thác tối đa tiềm năng để biến nơi đây thành một cực tăng trưởng kinh tế đột phá. Với vị trí đắc địa, Vân Đồn không chỉ có tiềm năng vươn lên thành trung tâm du lịch cao cấp mà còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ các ngành dịch vụ, công nghiệp và kinh tế biển, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh phát triển đặc khu Vân Đồn, khai thác tối đa tiềm năng để trở thành một cực tăng trưởng kinh tế. Với vị trí chiến lược, Vân Đồn không chỉ có thể trở thành trung tâm du lịch cao cấp mà còn phát triển các ngành dịch vụ, công nghiệp và kinh tế biển.

Đặc khu Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một cực tăng trưởng quan trọng, không chỉ trong lĩnh vực du lịch mà còn trong công nghiệp, dịch vụ và kinh tế biển. Những dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai tại đây không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương mà còn mở ra cơ hội hội nhập quốc tế cho cả khu vực Đông Bắc và cả nước.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Với vị trí chiến lược và tiềm năng kinh tế biển vượt trội, Vân Đồn đã được Trung ương và tỉnh Quảng Ninh xác định là khu vực phát triển trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh. Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ mục tiêu đưa Vân Đồn trở thành một đặc khu kinh tế thế hệ mới, tập trung vào các ngành kinh tế mũi nhọn như du lịch biển đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp, công nghiệp giải trí, và hội nhập quốc tế.

Thu hút nhiều dự án đầu tư lớn

Nhiều dự án lớn đang được triển khai tại Vân Đồn, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế. Các công trình hạ tầng, khu thương mại, khu đô thị mới và đặc biệt là các dự án du lịch đang tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đặc khu này. Các dự án tiêu biểu như đầu tư xây dựng đường gom dọc tuyến đường trục chính trung tâm khu đô thị Cái Rồng, các công trình giao thông kết nối các đảo và các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại các bãi biển nổi tiếng là những bước đi quan trọng trong việc đưa Vân Đồn trở thành trung tâm đầu tư lớn của khu vực.

Điểm xây dựng khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại khu kinh tế Vân Đồn. Ảnh: CTV

Đặc khu thu hút được nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách có quy mô lớn, mang tính động lực. Tiêu biểu là: Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư trên 51.000 tỷ đồng; tổng diện tích trên 244ha, được quy hoạch với mục tiêu xây dựng một tổ hợp du lịch giải trí nghỉ dưỡng cao cấp. Hay Dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn với gần 1.000 phòng khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng 5 sao chuẩn quốc tế, tổng mức đầu tư trên 5.600 tỷ đồng.

Theo ông Cao Tường Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn, việc khởi công và khánh thành hai dự án này đánh dấu bước phát triển mới của hạ tầng du lịch – dịch vụ chất lượng cao tại đặc khu Vân Đồn và của tỉnh Quảng Ninh. "Đây là minh chứng sinh động cho sự đồng hành, phối hợp hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp; cho tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao của chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tư vấn, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân địa phương" - Bí thư Đảng ủy đặc khu Vân Đồn khẳng định.

Định hướng phát triển toàn diện của Vân Đồn

Với các dự án quy mô lớn, Vân Đồn không chỉ định hướng trở thành trung tâm du lịch cao cấp mà còn chú trọng phát triển các ngành công nghiệp, logistics, thương mại tự do, và công nghệ cao. Việc phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch sẽ giúp thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Lễ khởi công Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp.

Tại buổi kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Vân Đồn, ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: Vân Đồn sở hữu một vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng. Để khai thác tối đa tiềm năng này cần có những cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội trong quản lý đầu tư, tài chính, ngân sách và phát triển kinh tế biển, nguồn nhân lực.

Ông Cường cũng nhấn mạnh rằng, Vân Đồn cần phát triển không chỉ các dự án du lịch mà còn các ngành công nghiệp logistics, thương mại tự do và công nghệ cao để tạo nền tảng kinh tế vững chắc, giúp khu vực này hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế toàn cầu.

Với sự phát triển mạnh mẽ của các dự án du lịch và hạ tầng, Vân Đồn đang mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng địa phương. Các dự án lớn khi hoàn thành sẽ không chỉ thu hút khách du lịch quốc tế mà còn thúc đẩy sự phát triển của ngành thương mại, dịch vụ, và bất động sản nghỉ dưỡng. Việc phát triển bền vững các ngành công nghiệp cũng sẽ tạo ra việc làm, nâng cao chất lượng sống cho người dân, và góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh./.