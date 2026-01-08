Quảng Ninh tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong năm 2025

(TBTCO) - Năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Quảng Ninh đạt 11,89% - mức tăng trưởng cao nhất cả nước.

Ngày 7/1/2026, Thống kê tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2025. Tại buổi họp báo, bà Ngô Thị Vân - Trưởng Thống kê tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về những thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm qua, với nhiều kết quả ấn tượng trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội và các dự án trọng điểm.

Theo báo cáo, trong năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Quảng Ninh đạt 11,89% - mức tăng trưởng cao nhất cả nước; quy mô nền kinh tế ước đạt 368.445 tỷ đồng. Với GRDP bình quân đầu người đạt 10.402 USD, Quảng Ninh đã khẳng định vị thế là một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, ngành dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, với tốc độ tăng trưởng đạt 16,40%, đóng góp 5,95% vào GRDP của tỉnh. Đặc biệt, dịch vụ đã vượt qua công nghiệp và xây dựng, trở thành ngành dẫn dắt nền kinh tế địa phương. Cùng với đó, ngành công nghiệp - xây dựng cũng có mức tăng trưởng khá 10,58%, đóng góp 5,01% vào GRDP của tỉnh. Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản mặc dù tăng trưởng khiêm tốn, nhưng vẫn duy trì được mức tăng 3,85%, đóng góp 0,16% trong tổng GRDP.

Thống kê tỉnh Quảng Ninh tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh năm 2025. Ảnh Tiến Dũng

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Quảng Ninh trong năm 2025 là sự bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch. Tỉnh đã hoàn thành mục tiêu đón trên 21 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt hơn 57.000 tỷ đồng. Những con số này không chỉ cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, mà còn phản ánh tiềm năng lớn về du lịch của Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng đẩy mạnh các dự án hạ tầng quy mô lớn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Tính đến cuối năm 2025, tỉnh đã khởi công và hoàn thành 31 dự án trọng điểm, với tổng mức đầu tư lên đến 390.800 tỷ đồng. Các dự án này bao gồm công trình giao thông, đô thị và công nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển không gian đô thị và khu công nghiệp mới, góp phần thu hút thêm nguồn lực đầu tư vào tỉnh.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn Quảng Ninh trong năm 2025 ước đạt 117,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2024. Đặc biệt, khu vực đầu tư ngoài nhà nước chiếm tỷ lệ lớn nhất với 60,6 nghìn tỷ đồng, tăng 19,6%. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng gia tăng mạnh mẽ, đạt 33,8 nghìn tỷ đồng, tăng 35,4% so với năm trước.

Bà Ngô Thị Vân - Trưởng Thống kê tỉnh Quảng Ninh thông tin tại hội nghị. Ảnh Tiến Dũng

Về thu ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước của Quảng Ninh trong năm 2025 đạt 84.500 tỷ đồng, tăng 53% so với dự toán Trung ương và 47% so với dự toán của tỉnh. Thu nội địa đạt 68.150 tỷ đồng, tăng mạnh 81% so với dự toán Trung ương và 72% so với dự toán tỉnh. Những con số này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế địa phương, với nguồn thu từ xuất nhập khẩu, các nguồn thu nội địa, đặc biệt là thu từ các doanh nghiệp và khu vực công nghiệp.

Quảng Ninh cũng duy trì và nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội trong năm 2025. Tỉnh tiếp tục giữ vững thành tích trong công tác giáo dục, với tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 92,5%. Trong lĩnh vực y tế, Quảng Ninh đã tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, với tỷ lệ khám chữa bệnh đạt 98,31%...

Những kết quả đạt được trong năm 2025 đã tạo nền tảng vững chắc cho Quảng Ninh bước vào năm 2026, với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân và xây dựng một Quảng Ninh xanh, sạch, đẹp./.