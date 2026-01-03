Quảng Ninh doanh thu từ du lịch ước đạt 1.277 tỷ đồng trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

(TBTCO) - Quảng Ninh đã ghi nhận lượng khách du lịch ấn tượng trong dịp Tết Dương lịch 2026, với hơn 530.000 lượt khách. Các hoạt động lễ hội hấp dẫn, siêu du thuyền quốc tế và sự tăng trưởng mạnh mẽ tại các điểm du lịch nổi tiếng hứa hẹn mang đến một mùa du lịch sôi động và đầy màu sắc.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 31/12/2025 đến 2/1/2026, Quảng Ninh đã thu hút khoảng 530.000 du khách, trong đó có 44.400 khách quốc tế và 158.000 khách lưu trú. Doanh thu du lịch trong ba ngày này ước tính đạt 1.277 tỷ đồng. Đặc biệt, ngày 1/1/2026, Quảng Ninh đã đón 160.000 lượt khách, với 142.000 khách nội địa và 18.000 khách quốc tế, tạo ra doanh thu du lịch 432 tỷ đồng.

Trong ngày đầu tiên của năm mới, du lịch Quảng Ninh cũng đón siêu du thuyền Celebrity Solstice mang theo hơn 3.000 du khách quốc tế và gần 1.200 thành viên thủy thủ đoàn đến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường đã đến tặng hoa chào mừng và chụp hình lưu niệm với các du khách quốc tế đầu tiên của năm.

Du lịch Quảng Ninh đón siêu du thuyền Celebrity Solstice đưa hơn 3.000 du khách quốc tế trong ngày đầu năm 2026. Ảnh CTV

Để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông và tạo môi trường du lịch chất lượng, các địa phương trong tỉnh đã triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc trong dịp Tết Dương lịch, như Lễ hội Đình - Nghè Bí Giàng và Lễ hội Đình Trới. Các đơn vị du lịch cũng được yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra và đảm bảo chất lượng dịch vụ, từ an ninh, vệ sinh thực phẩm đến phòng cháy chữa cháy.

Trước thềm năm mới, các du thuyền và tàu nhà hàng trên Vịnh Hạ Long cũng tổ chức các bữa tiệc cuối năm với chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa thu hút du khách, khẳng định thương hiệu du lịch của Quảng Ninh.

Các điểm du lịch nổi tiếng trong tỉnh, như Công viên Sun World Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh và Khu di tích danh thắng Yên Tử, tiếp tục đón lượng khách tăng trưởng mạnh, tăng từ 20-30% so với ngày thường.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, để nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách trong dịp Tết Dương lịch 2026, Sở đã yêu cầu các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, duy trì chất lượng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật và dịch vụ, chủ động xây dựng các hoạt động vui chơi, giải trí, thực hiện trang trí lại ánh sáng tại cơ sở kinh doanh và các khu, điểm du lịch.