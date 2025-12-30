Quảng Ninh triển khai thanh toán qua mã QR quốc tế đối với khách hàng Trung Quốc

(TBTCO) - Ngày 30/12, phường Móng Cái 1 (tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Ban Quản lý chợ Móng Cái, Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ninh, Vietcombank Quảng Ninh tổ chức chương trình triển khai thanh toán mã QR quốc tế đối với khách hàng là người Trung Quốc.

Tại chương trình, hơn 200 hộ kinh doanh người Trung Quốc trên địa bàn phường Móng Cái 1 (tỉnh Quảng Ninh) được hướng dẫn đăng ký cài đặt dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới của Vietcombank - One QR, áp dụng được cho khách hàng Việt Nam, Trung Quốc khi mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam thông qua 1 mã QR duy nhất.

Việc triển khai hình thức thanh toán qua mã QR quốc tế tạo sự tiện lợi, rút ngắn thời gian giao dịch, giảm chi phí đổi tiền, tăng tính minh bạch trong thanh toán, hạn chế rủi ro tiền mặt, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tại các chợ.

Qua đó góp phần triển khai mô hình Chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt; cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển thương mại biên giới bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hướng dẫn khách hàng, tiểu thương Trung Quốc đăng ký ứng dụng thanh toán qua mã QR quốc tế. Ảnh: Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Móng Cái 1

Thời gian tới, phường Móng Cái 1 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật, mở rộng phạm vi triển khai thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR quốc tế tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn.