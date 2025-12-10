Đảm bảo hiệu quả kế toán, thanh toán và quản lý ngân quỹ trong năm 2025

Kho bạc Nhà nước khu vực XI:

(TBTCO) - Năm 2025 là năm bản lề, kết thúc giai đoạn 5 năm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tài chính, ngân sách nhà nước 2021 - 2025. Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách ngày càng chặt chẽ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XI đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung vào 2 lĩnh vực trọng tâm là công tác kế toán, thanh toán và quản lý ngân quỹ an toàn, hiệu quả.

Báo cáo từ KBNN khu vực XI cho biết, về công tác kế toán và thanh toán, đơn vị đã thực hiện hạch toán đầy đủ, chính xác các khoản thu - chi ngân sách, các loại vốn, quỹ và tài sản nhà nước. Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng và liên kho bạc được vận hành thông suốt, đảm bảo các khoản chi trả chính sách đến đúng đối tượng, kịp thời, không bị gián đoạn ngay cả trong ngày nghỉ, ngày lễ.

Đồng thời, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính và các ngân hàng thương mại để giải quyết các vướng mắc trong dự toán, đảm bảo các khoản chi và số liệu báo cáo ngân sách luôn minh bạch, chính xác.

Công chức KBNN thực hiện kiểm soát các khoản chi trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, KBNN khu vực XI đã hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2024 sớm hơn 4 tháng so với quy định, nhằm phục vụ công tác sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp. Sự chủ động này không chỉ giúp UBND và HĐND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có đủ dữ liệu để ra quyết định, mà còn thể hiện năng lực phối hợp nhịp nhàng giữa Kho bạc, các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Về quản lý ngân quỹ, đơn vị duy trì chế độ kiểm soát chặt chẽ đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý và các giao dịch kho bạc. Tính đến giữa tháng 11/2025, tổng thu - chi tiền mặt tại khu vực XI đạt cân đối, trong đó thu tiền mặt 181,5 tỷ đồng, chi 182,4 tỷ đồng, đồng thời thực hiện trả lại tiền thừa cho khách hàng một cách kịp thời, minh bạch. Các quy trình kiểm quỹ, kiểm kê kho và giao nhận tiền mặt được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước.

Nhờ các giải pháp đồng bộ này, KBNN khu vực XI đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đơn vị cũng xác định tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng công tác kế toán, thanh toán và quản lý ngân quỹ trong năm 2026, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Kết quả nổi bật của năm 2025 không chỉ thể hiện ở con số doanh số đạt gần 4 triệu tỷ đồng tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, mà còn ở năng lực điều hành ngân sách linh hoạt, minh bạch và an toàn. Đây là nền tảng quan trọng để KBNN khu vực XI tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2026, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý tài chính công.