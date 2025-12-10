Điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, tái cấu trúc không gian phát triển quốc gia

(TBTCO) - Quy hoạch tổng thể quốc gia được điều chỉnh, nâng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030; phân chia lại không gian phát triển thành 6 vùng kinh tế - xã hội, mở rộng các vùng động lực mới.

Chiều 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đến năm 2030, GDP bình quân 8.500 USD/người

Một trong những điểm mới của Quy hoạch điều chỉnh là việc đưa ra mục tiêu tăng trưởng cao và cụ thể hóa các chỉ tiêu chất lượng. Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đạt trên 8%/năm trong cả thời kỳ 2021 - 2030, trong đó giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu nguời theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 8,5%/năm; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 55%. Mục tiêu tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 30% GDP vào năm 2030, bổ sung chỉ tiêu tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo khoảng 28% trong GDP.

Quy hoạch bổ sung định hướng “khai thác thị trường tín chỉ các-bon” và tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo chiếm khoảng 25 - 30% trong tổng cung năng lượng sơ cấp. Tầm nhìn đến năm 2050 nhấn mạnh việc phấn đấu nhanh nhất đạt mục tiêu giảm phát thải ròng của quốc gia về “0”. Tầm nhìn đến năm 2050 được bổ sung nội hàm “có vị thế vững chắc và vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu”.

Đáng chú ý, Nghị quyết đã điều chỉnh căn bản phương án phân vùng kinh tế - xã hội và tổ chức lại các vùng động lực nhằm khai thác hiệu quả không gian sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Không gian phát triển đất nước được phân thành 6 vùng kinh tế - xã hội mới, bao gồm: Trung du và miền núi phía Bắc (9 tỉnh), Đồng bằng sông Hồng (6 tỉnh, thành phố), Bắc Trung Bộ (5 tỉnh, thành phố), Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (6 tỉnh, thành phố), Đông Nam Bộ (3 tỉnh, thành phố) và Đồng bằng sông Cửu Long (5 tỉnh, thành phố). Sự thay đổi này bao gồm việc sắp xếp lại một số địa bàn (như Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Long An cũ) giữa các vùng.

Bốn vùng động lực theo Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội đã được mở rộng phạm vi ra các khu vực lân cận có sự phát triển về công nghiệp và đô thị và hệ thống hạ tầng kết nối thuận lợi, đồng thời bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ tại khu vực thuộc 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Mục tiêu của vùng động lực mới là trở thành một trung tâm về công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí chế tạo, và công nghiệp ô tô, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn vùng.

Đối với các thành phố lớn, Nghị quyết khẳng định và tăng cường vai trò của các thành phố lớn là trung tâm vùng và cực tăng trưởng. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh được định hướng trở thành siêu đô thị đạt tầm quốc tế theo mô hình đa cực, đa trung tâm,.

Định hướng phát triển các vùng đã bổ sung các nội dung như phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn gắn với phát huy giá trị các không gian và di sản văn hóa tại vùng Đồng bằng sông Hồng, làm nổi bật vai trò và định hướng phát triển của các trung tâm vùng đối với TP. Đà Nẵng và TP. Cần Thơ. Nghị quyết cũng nhấn mạnh thêm định hướng phát triển các khu thương mại tự do tại vùng Đông Nam Bộ, các khu kinh tế ven biển tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tại Quốc hội

Bổ sung định hướng xây dựng mới cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Về hạ tầng chiến lược, Quy hoạch điều chỉnh tập trung bổ sung các dự án hạ tầng lớn, mang tính kết nối quốc gia và quốc tế nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng cao.

Theo đó, chuyển đổi từ "nghiên cứu chuẩn bị đầu tư" thành "đầu tư đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ"; bổ sung định hướng xây dựng tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh; đẩy nhanh xây dựng đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nghiên cứu kéo dài các tuyến để kết nối với các tỉnh lân cận.

Trong lĩnh vực hàng không, Nghị quyết bổ sung định hướng xây dựng mới cảng hàng không quốc tế Gia Bình, nhằm giảm tải cho Nội Bài và hỗ trợ khu vực Đồng bằng sông Hồng. Đồng thời, bổ sung định hướng xây dựng, mở rộng cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Đối với cảng biển và logistics, quy hoạch đặt trọng tâm vào việc phát triển mạnh hệ thống cảng biển trung chuyển quốc tế (tại Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải),và xây dựng các cảng cửa ngõ quan trọng như Trần Đề (Cần Thơ), Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh), Hòn Khoai (Cà Mau) và Liên Chiểu (Đà Nẵng). Mục tiêu tổng thể của phát triển hạ tầng là giảm thiểu chi phí logistics.

Các định hướng phát triển ngành cũng được điều chỉnh mạnh mẽ. Trong lĩnh vực công nghiệp, tập trung vào các ngành nền tảng như năng lượng, cơ khí chế tạo, luyện kim, hóa chất, đồng thời ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mới nổi như chip bán dẫn, rô-bốt, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp phục vụ kinh tế không gian tầm thấp.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.