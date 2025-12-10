(TBTCO) - Từ ngày 10/12/2025, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Chi cục Hải quan khu vực VI cùng các lực lượng chức năng tại Lạng Sơn chính thức triển khai thí điểm phương thức vận chuyển hàng hóa 2 chiều qua các đường chuyên dụng trên tuyến biên giới Việt Nam, Trung Quốc, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Hải quan túc trực hỗ trợ doanh nghiệp thông quan

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết, trong sáng ngày 10/12/2025, cán bộ hải quan tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp về lợi ích và cách thức thực hiện phương thức vận chuyển hàng hóa 2 chiều để doanh nghiệp biết, thực hiện khai báo và đăng ký theo đúng nhu cầu.

"Cơ quan hải quan bố trí nhân lực sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thông quan hàng hoá theo phương thức mới khi có yêu cầu..." - lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Tân Thanh chia sẻ.

Hoạt động thông quan hàng hoá tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn trong chiều ngày 10/12/2025. Ảnh: HQLS

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, việc liên thông dữ liệu giữa hải quan và biên phòng giúp giảm thời gian kiểm tra xuống còn 3 - 5 phút mỗi phương tiện. Dự kiến khi vận hành ổn định, mô hình sẽ giúp rút ngắn 20 - 25% thời gian thông quan so với trước đây.

Trước đó, ngày 5/12/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn ban hành thông báo về việc thực hiện thí điểm thực hiện phương thức vận chuyển hàng hoá 2 chiều qua các đường chuyên dụng, lối thông quan thuộc cặp cửa khấu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan kể từ ngày 10/12/2025 đến hết ngày 9/12/2026.

Cụ thể, phạm vi thí điểm gồm đường chuyên dụng mốc 1119,1120 tại Hữu Nghị, Hữu Nghị Quan, đường chuyên dụng mốc 1088/2,1089 tại Tân Thanh, Pò Chài và lối thông quan mốc 1104,1105 tại Cốc Nam, Lũng Nghịu.

Việc tổ chức vận chuyển 2 chiều cho phép phương tiện sau khi giao hàng xuất khẩu có thể tiếp tục nhận hàng nhập khẩu quay trở lại Việt Nam, thay vì phải quay đầu rỗng như trước.

Theo đánh giá ban đầu, phương thức mới giúp giảm đáng kể chi phí vận tải, thời gian chờ đợi, đồng thời điều tiết tốt lưu lượng phương tiện, tăng năng lực thông quan tại các cửa khẩu. Nhờ đó, doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch giao, nhận hàng, đặc biệt với các mặt hàng nông sản và linh kiện có nhu cầu xoay vòng nhanh.

Trong giai đoạn thí điểm, doanh nghiệp tham gia vận chuyển 2 chiều phải đăng ký với biên phòng, hải quan trước khi di chuyển. Phương tiện 2 chiều thực hiện sang tải, xếp dỡ tại bến bãi quy định và chỉ được dừng tại bãi phía nước bạn tối đa 36 giờ. Xe không đăng ký vận chuyển 2 chiều phải hoàn tất việc xuất cảnh về nước trong vòng 24 giờ sau khi giao hàng. Hàng hóa giao, nhận phải thuộc cùng một chủ hàng, nông sản áp dụng 1 mặt hàng trên mỗi xe, linh kiện điện tử và hàng hóa khác vận chuyển bằng container tiêu chuẩn hoặc phương tiện đạt yêu cầu kỹ thuật. Xe ghép hàng chưa áp dụng trong thời gian thí điểm.

Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng và kiểm dịch, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để giám sát hoạt động vận chuyển trên các tuyến đường chuyên dụng, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục, trao đổi thông tin phương tiện và xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh. Cơ quan hải quan khuyến nghị doanh nghiệp thường xuyên cập nhật thông báo từ các lực lượng chức năng để chủ động kế hoạch vận chuyển trong suốt thời gian thí điểm.

Giao nhận hàng hóa cửa khẩu thông minh tại Tân Thanh

Lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết thêm, vào ngày 10/11/2025, lực lượng hải quan đã phối hợp với lực lượng biên phòng, kiểm dịch, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên… và lực lượng chức năng Bằng Tường - Trung Quốc tổ chức triển khai thí điểm điểm phương thức giao nhận hàng hoá tiến tới thực hiện cửa khẩu thông minh được phê duyệt tại Quyết định 865/QĐ-TTg (ngày 17/8/2024).

Cụ thể, việc giao nhận hàng hoá sử dụng xe AGV (xe vận hành tự động) thông quan ban đêm tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089 Tân Thanh - Pò Chài. Trong ngày thí điểm đã vận chuyển an toàn 3 container hàng hóa linh kiện điện tử vào khu vực bến bãi chờ thông quan theo quy định.

Theo đánh giá của Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, mô hình cửa khẩu thông minh đồng bộ về cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu thông tin, thực hiện vận chuyển hàng hóa không tiếp xúc, không gián đoạn, áp dụng phương thức vận chuyển không người lái di chuyển theo tuyến đường cố định và các thiết bị cẩu container tự động hoá, dựa trên cơ sở định vị vệ tinh và công nghệ 5G.

Triển khai mô hình cửa khẩu thông minh giúp tăng gấp đôi năng lực thông quan, giảm chi phí so với phương thức truyền thống, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an ninh biên giới, giảm ùn tắc và phát thải. Xe AGV sử dụng năng lượng điện, vận hành tự động, thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng hệ thống logistics xanh, hiện đại và bền vững, đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng giữa Việt Nam - Trung Quốc và các nước ASEAN.

Theo Quyết định 865/QĐ-TTg, thí điểm cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn được thực hiện theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Từ quý III/2024 đến hết quý II/2026 (giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng). Tập trung nghiên cứu, đầu tư mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2 - 1089 từ 4 làn xe lên 8 làn xe (bao gồm: 4 làn xe xuất, 4 làn xe nhập, trong đó có 1 làn xe xuất và 1 làn xe nhập cho phương tiện vận chuyển không người lái IGV). Triển khai đấu nối đồng bộ về cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu thông tin với phía Trung Quốc để vận hành thử nghiệm cửa khẩu thông minh.

Giai đoạn 2: Từ quý III/2026 đến hết quý III/2029 (giai đoạn thực hiện thí điểm trong thời hạn 3 năm).