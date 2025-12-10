(TBTCO) - Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP về Kế hoạch hành động đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Triệt phá nhiều đường dây buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả

Tối ngày 9/12/2025, Cục Hải quan phát đi thông cáo về việc tuyên truyền Nghị quyết số 397/NQ-CP về Kế hoạch hành động của Chính phủ nhằm đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Công chức Hải quan cửa khẩu Tân Thanh (Chi cục Hải quan khu vực VI) kiểm tra xuất xứ hàng hóa. Ảnh: H.Nụ

Theo Cục Hải quan, thực hiện Công điện 65/CĐ-TTg (ngày 15/5/2025) và Chỉ thị 13/CT-TTg (ngày 17/5/2025), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng (trong đó có hải quan) trên mọi lĩnh vực và địa bàn, chiến dịch đã huy động tối đa trí tuệ, nguồn lực và sức mạnh tổng hợp trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm. Kết quả đạt được thể hiện rõ hiệu quả và chuyển biến tích cực, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, thời gian qua, các lực lượng chức năng liên tục phát hiện, triệt phá các đường dây buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là thuốc chữa bệnh, sữa giả, thực phẩm chức năng giả, mỹ phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc..., như vụ sản xuất, quảng cáo, phân phối sữa giả của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Công ty ZHolding; vụ sản xuất thực phẩm chức năng giả của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech và Công ty Mediphar; vụ sản xuất mua bán hàng giả, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc; vụ sản xuất, quảng cáo sai sự thật về công dụng của kẹo rau củ Kera; vụ sản xuất dầu ăn chăn nuôi dùng cho người của Công ty Nhật Minh Food...

Các đối tượng đã lợi dụng những sơ hở trong cơ chế, chính sách và công tác thực thi pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, quyền lợi người tiêu dùng, niềm tin của nhân dân và tạo dư luận bức xúc trong xã hội.

Trong đó, Cục Hải quan đã triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi toàn quốc. Nhiều đường dây lớn sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng bị triệt phá, cho thấy chuyển biến rõ rệt trong thực thi pháp luật, đồng thời củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Quyết liệt hành động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Trên cơ sở những kết quả đạt được và yêu cầu siết chặt kỷ cương quản lý thị trường, Bộ Tài chính, Cục Hải quan đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP (ngày 5/12/2025) về Kế hoạch hành động đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt, quét sạch tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, “tuyên chiến không khoan nhượng” đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp; bảo vệ an ninh, an toàn sức khỏe cho nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Kế hoạch phấn đấu đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế; hoàn thiện tổ chức, bộ máy đủ mạnh, phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, ngành, chính quyền địa phương hai cấp; xây dựng cơ chế, chính sách để nhân dân, doanh nghiệp tham gia. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức để các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp tự giác, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị; sức mạnh của nhân dân, doanh nghiệp tham gia công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm cao trong quá trình thực thi công vụ đảm bảo đủ năng lực, liêm chính, không bị chi phối, thao túng; đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp cán bộ bao che, tiếp tay sai phạm với tinh thần “không nhân nhượng, không có vùng cấm và không có ngoại lệ”.

100% cơ quan, đơn vị thực thi nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được trang bị, ứng dụng khoa học, công nghệ, trang thiết bị hiện đại trong quản lý, giám sát, kiểm soát hàng hóa; được đáp ứng các yêu cầu về tài chính, phương tiện, công nghệ, chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu để kiểm soát các hàng hóa kinh doanh trên thị trường...