(TBTCO) - Cục Hải quan có công văn hỏa tốc gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc triển khai xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại khoản 61 Điều 1 Thông tư số 121/2025/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 1/2/2026, nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Cụ thể, Cục Hải quan hướng dẫn, khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp và các khoản đã nộp hoặc còn phải nộp ngân sách nhà nước, người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải gửi văn bản đề nghị theo mẫu quy định. Hồ sơ được tiếp nhận thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc bằng văn bản giấy trong trường hợp cần thiết.

Hải quan hoả tốc xử lý nợ thuế xuất nhập khẩu, siết chặt cửa thông quan. Nguồn: CHQ

Cục Hải quan quy định rõ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Hải quan khu vực hoặc đơn vị hải quan được giao nhiệm vụ phải kiểm tra, xác nhận tình trạng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và thông báo kết quả cho người nộp thuế hoặc cơ quan đề nghị.

Đáng chú ý, kể từ ngày phát hành văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nợ thuế, doanh nghiệp sẽ không được đăng ký mở tờ khai hải quan. Văn bản xác nhận chỉ có giá trị sau 3 ngày kể từ ngày ký, tạo khoảng thời gian để các đơn vị hải quan đối chiếu, kiểm soát lại tình trạng nợ thuế trên hệ thống kế toán thuế tập trung.

Trường hợp phát sinh chênh lệch hoặc còn nợ thuế chưa phản ánh đầy đủ trên hệ thống, Chi cục Hải quan nơi xác nhận phải phối hợp rà soát, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các khoản nợ của doanh nghiệp tại đơn vị mình./.