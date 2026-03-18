Chứng khoán Rồng Việt lên kế hoạch lãi trước thuế 510 tỷ đồng năm 2026

(TBTCO) - Chứng khoán Rồng Việt đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 510 tỷ đồng năm 2026, trên cơ sở doanh thu dự kiến đạt 1.318,6 tỷ đồng.

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025, dự kiến tổ chức vào ngày 16/4/2026 tại Khách sạn New World Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Theo tài liệu công bố, đại hội sẽ xem xét các nội dung trọng tâm gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, năm 2025, Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.096,3 tỷ đồng, tương đương 99,1% kế hoạch đề ra và tăng 5,3% so với năm trước. Tổng chi phí hợp nhất ở mức 749,5 tỷ đồng, vượt 1,6% kế hoạch và tăng 9,3% so với năm 2024. Trên cơ sở đó, lợi nhuận trước thuế đạt 346,8 tỷ đồng, hoàn thành 94,2% kế hoạch, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 282,2 tỷ đồng, tương đương 96% kế hoạch năm.

Xét theo từng mảng hoạt động, doanh thu môi giới chứng khoán đạt 203,8 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2024 và chiếm 18,6% tổng doanh thu. Hoạt động cho vay tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn nhất với doanh thu 421,6 tỷ đồng, tăng 6,4%, tương ứng 38,5% tổng doanh thu. Trong đó, doanh thu từ cho vay ký quỹ và ứng trước đạt 413,7 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm 2025, dư nợ cho vay ký quỹ đạt 3.808 tỷ đồng, tăng 50,8% so với cuối năm trước, trong khi dư nợ ứng trước đạt 152 tỷ đồng, giảm 13,9%.

Đối với mảng ngân hàng đầu tư (IB), doanh thu đạt 19,7 tỷ đồng, tăng 120,1% so với năm 2024, với hoạt động tư vấn mua bán và sáp nhập (M&A) đóng góp 56% tổng doanh thu của mảng này.

Bước sang năm 2026, Rồng Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.318,6 tỷ đồng, tăng 20,3% so với thực hiện năm 2025. Tổng chi phí dự kiến ở mức 808,6 tỷ đồng, tăng 7,9%. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp kỳ vọng lợi nhuận trước thuế đạt 510 tỷ đồng, tăng 47,1%, và lợi nhuận sau thuế đạt 408 tỷ đồng, tăng 44,6% so với năm trước.

Ngoài ra, về phương án phân phối lợi nhuận, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 10% trên mệnh giá.