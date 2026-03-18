Thuế TP. Hải Phòng phối hợp với các đơn vị đồng hành cùng hộ, cá nhân kinh doanh

(TBTCO) - Chiều 18/3, Thuế TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp đồng hành cùng hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ngân hàng, nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và các đại lý thuế.

Triển khai hiệu quả 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Tuấn Anh - Phó trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho hay, trong thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số bộ phận hộ, cá nhân kinh doanh chưa tiếp cận được đầy đủ các thông tin và chính sách thuế, chưa hiểu rõ về cách thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, chưa xác định được rõ mình phải làm gì khi kiểm tra, người nộp thuế chưa nhận thức được một cách đầy đủ các giải pháp về hóa đơn, phần mềm bán hàng, các phương thức thanh toán, vẫn còn băn khoăn về chi phí phát sinh khi sử dụng các dịch vụ...

Hội nghị hôm nay sẽ đưa ra những giải pháp để tổ chức một cách đồng bộ và triển khai một cách hiệu quả công tác quản lý và hỗ trợ về mặt thuế trên địa bàn thành phố. Qua đây, Thuế thành phố tiếp nhận được những khó khăn, vướng mắc cũng như là các ý kiến xây dựng, đóng góp của các đơn vị cung cấp giải pháp, các ngân hàng thương mại, cũng như là các tổ chức tư vấn thuế.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hiện nay một số công tác quản lý thuế trên địa bàn, trong đó có các đơn vị giải pháp và đặc biệt là các đơn vị tư vấn thuế là các lực lượng đắc lực, tích cực giúp Thuế TP. Hải Phòng triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

“Với tinh thần đó, Hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa cơ quan thuế với các đơn vị có liên quan trong thực hiện quản lý chính sách thuế với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện tốt Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi và được hỗ trợ một cách đầy đủ, tích cực” - ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Việt Anh - Trưởng phòng Thuế Cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế TP. Hải Phòng) cho biết, qua quá trình rà soát và cập nhật dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế, tổng số hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn thành phố là 85.959 hộ. Trong đó có 73.646 hộ thực hiện khai thuế, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số hộ đang hoạt động, 12.313 hộ thuộc nhóm cho thuê tài sản, thương mại điện tử và các loại hình khác; có 12.194 hộ có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, chiếm khoảng 16% tổng số hộ kinh doanh đang hoạt động và thuộc diện phải nộp thuế theo quy định.

Ông Phạm Tuấn Anh - Phó trưởng Thuế TP. Hải Phòng phát biểu khai mạc hội nghị.

Thực hiện triển khai văn bản số 1393/CT-PC ngày 10/3/2026 của Cục Thuế, Thuế TP. Hải Phòng sẽ tập trung tối đa nguồn lực để tổ chức tuyên truyền liên tục, đa dạng về hình thức, sâu rộng về nội dung. Đảm bảo 100% hộ kinh doanh địa bàn được tuyên truyền cụ thể; qua đó, hộ kinh doanh không chỉ được nghe mà còn được hiểu và biết cách thực hiện.

Cùng với đó, phối hợp UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức tập huấn và giải đáp vướng mắc đầy đủ cho các hộ kinh doanh trên địa bàn, đẩy mạnh công tác hỗ trợ trực tiếp theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, đây là giải pháp then chốt để tạo chuyển biến thực chất…

Cần sự phối hợp đồng bộ của nhiều bên

Tuy nhiên, theo ông Lê Việt Anh, để việc triển khai Nghị định 68/2026/NĐ-CP lan tỏa thực chất đến các hộ, cá nhân kinh doanh cần phải có sự phối hợp đồng bộ của nhiều bên. Theo đó, Thuế cơ sở là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tổ chức triển khai, bám sát địa bàn, nắm chắc từng hộ kinh doanh.

Ông Lê Việt Anh - Trưởng phòng Thuế Cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác báo cáo tại hội nghị.

Đối với các nhà cung cấp giải pháp đóng vai trò là lực lượng kỹ thuật, hỗ trợ cài đặt phần mềm, vận hành hóa đơn điện tử, đảm bảo hộ kinh doanh sử dụng được ngay. Còn đối với các đại lý thuế, đây là lực lượng tư vấn chuyên sâu, giúp hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về kê khai, sổ sách; đối với các ngân hàng thương mại hỗ trợ mở tài khoản, thanh toán điện tử, tạo nền tảng cho minh bạch tài chính…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị trực thuộc, các Thuế cơ sở, cùng các đơn cung cấp giải pháp, ngân hàng, đại lý tư vấn thuế hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương thức kê khai thuế thời gian qua. Ông Trường yêu cầu, thời gian tới, các đơn vị cung cấp giải pháp, ngân hàng, đại lý tư vấn thuế cùng với Thuế thành phố và 14 Thuế cơ sở phải phối hợp chặt chẽ để triển khai các nội dung liên quan đến hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi và đặt ra các kế hoạch, mục tiêu để đến ngày 20/4, tất cả các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố đều được hỗ trợ hiệu quả…

Theo lãnh đạo Thuế cơ sở 1 TP. Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế, Thuế TP. Hải Phòng về 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh tuân thủ chính sách pháp luật thuế. Đơn vị đã triển khai tuyên truyền chính sách thuế mới như Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, Thông tư số 18/2026/TT-BTC, Thông tư số 152/2025/TT-BTC trên các kênh zalo, facebook đến các hộ kinh doanh nắm bắt kịp thời.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác triển khai tập huấn tuyên truyền hộ kinh doanh với mục tiêu hộ kinh doanh cần phải nắm “4 ngưỡng cần nhớ, 4 việc cần làm” giúp hộ kinh đoanh dễ dàng tiếp cận quy định chính sách thuế mới. Cụ thể, giai đoạn 1 tổ chức 6 buổi tập huấn, tập trung vào hộ kinh doanh trên ngưỡng kê khai tháng, quý I/2026; Giai đoạn 2, tổ chức xuống trực tiếp từng tuyến đường, chợ tuyên truyền, cầm tay chỉ việc cho hộ kinh doanh để hướng dẫn giúp hộ kinh doanh hiểu đúng các quy định, hạn chế sai sót và yên tâm thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đại diện Ngân hàng Vietinbank chia sẻ tại hội nghị.

Lãnh đạo Thuế cơ sở 1 cho biết, đơn vị gửi công văn đến UBND 4 phường trong công tác phối hợp cùng cơ quan thuế tuyên truyền chính sách thuế đến hộ kinh doanh. Cùng với đó, tổ chức hội nghị phối hợp với ngân hàng thương mại và các nhà cung cấp giải pháp công nghệ để hỗ trợ hộ kinh doanh tài khoản, hóa đơn điện tử và các công cụ số phục vụ hoạt động kinh doanh. Đồng thời, in tờ rơi ngắn gọn, súc tích để hộ kinh doanh tiếp cận dễ hiểu, dễ thực hiện.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngân hàng, nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và các đại lý thuế cũng có những đề xuất, nêu những vướng mắc trong triển khai, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể trong thời gian tới để cùng với Thuế TP. Hải Phòng và các Thuế cơ sở tiếp tục phối hợp một cách chặt chẽ, hiệu quả nhất trong hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế đúng quy định./.