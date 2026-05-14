Thuế - Hải quan

Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế): Dấu ấn 35 năm tiên phong chuyển đổi số

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
14:09 | 14/05/2026
(TBTCO) - Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số ngành Thuế. Các thế hệ công chức, người lao động làm công tác công nghệ thông tin ngành Thuế được ví như những “kiến trúc sư thầm lặng” trong tiến trình cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế.
aa

Cục Thuế vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế (13/5/1991 - 13/5/2026). Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Quang Toàn - Trưởng ban Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế) cho rằng, việc thành lập Tổ Tin học thuộc Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) vào ngày 13/5/1991 đã đặt nền móng đầu tiên cho quá trình tin học hóa công tác quản lý thuế.

Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế): Dấu ấn 35 năm tiên phong chuyển đổi số
Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Thảo

Từ những ngày đầu với điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật còn nhiều khó khăn, đội ngũ công nghệ thông tin ngành Thuế đã từng bước trưởng thành qua nhiều giai đoạn phát triển: từ Tổ Tin học, Phòng Máy tính, Trung tâm Tin học và Thống kê, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin và đến nay là Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, hệ thống công nghệ thông tin ngành Thuế đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số ngành Thuế.

Theo ông Phạm Quang Toàn, 35 năm qua không chỉ là chặng đường phát triển của một đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, mà còn là hành trình chuyển đổi căn bản phương thức quản lý thuế: từ thủ công sang điện tử, từ phân tán sang tập trung, từ xử lý nghiệp vụ đơn lẻ sang quản trị dữ liệu và phục vụ người nộp thuế trên môi trường số.

“Trong những năm gần đây, trước yêu cầu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới, nền tảng số và dữ liệu lớn, công nghệ thông tin ngành Thuế tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ, từng bước trở thành hạ tầng lõi của quản trị thuế hiện đại” - ông Phạm Quang Toàn nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và sáng tạo của các thế hệ công chức, người lao động làm công tác công nghệ thông tin ngành Thuế - lực lượng được ví như những “kiến trúc sư thầm lặng” trong tiến trình cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế.

Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế): Dấu ấn 35 năm tiên phong chuyển đổi số
Lãnh đạo Cục Thuế tặng hoa chúc mừng Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa. Ảnh: Phương Thảo

Ông Mai Sơn nhận định, bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, nhất là theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu tất yếu.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời đại mới, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn đặt ra yêu cầu cho Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa trong thời gian tới. Đó là, phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, xuyên suốt và là động lực trung tâm của cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế. Trong hệ thống đó, cơ quan Thuế sẽ vận hành hoàn toàn dựa trên dữ liệu lớn; các thủ tục hành chính được tự động hóa ở mức cao nhất; công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện trên các bảng điều khiển dữ liệu theo thời gian thực, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Đặc biệt, phải lấy người nộp thuế làm trung tâm, lấy sự hài lòng, thuận tiện và tuân thủ tự nguyện của người dân, doanh nghiệp làm thước đo quan trọng của chuyển đổi số. Chính vì vậy, các nền tảng số của ngành Thuế cần tiếp tục được phát triển theo hướng thân thiện, dễ sử dụng, dễ tiếp cận, cá thể hóa theo từng nhóm người nộp thuế.

“Nhìn lại chặng đường 35 năm, có thể khẳng định, mỗi bước tiến của công nghệ thông tin đều mang lại một bước tiến cho ngành Thuế. Nếu như trước đây công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, thì trong giai đoạn tới, chuyển đổi số sẽ là phương thức phát triển chủ đạo. Với truyền thống 35 năm tự hào, tin tưởng rằng đội ngũ công chức công nghệ thông tin sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, xây dựng một ngành Thuế Việt Nam minh bạch, liêm chính, chuyên nghiệp và hiện đại” - Phó Cục trưởng Mai Sơn bày tỏ tin tưởng.

Trong bối cảnh triển khai các chủ trương lớn về phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi phương pháp quản lý thuế, xóa bỏ thuế khoán, Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ để xây dựng các công cụ số thật sự dễ dùng, dễ hiểu, dễ thực hiện; giúp hộ kinh doanh yên tâm kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử, thực hiện nghĩa vụ thuế minh bạch, thuận lợi và bền vững hơn.

Thứ ba, phải coi dữ liệu là tài sản chiến lược của ngành Thuế; quản trị dữ liệu phải trở thành năng lực lõi của cơ quan thuế hiện đại. Bởi trong thời đại số, cơ quan Thuế không chỉ quản lý hồ sơ, chứng từ, mà còn phải quản lý cả dòng dữ liệu kinh tế. Mỗi hóa đơn điện tử, mỗi giao dịch thanh toán hay thông tin đăng ký kinh doanh đều là những mảnh ghép quan trọng tạo nên bức tranh quản trị.

Song hành với dữ liệu lớn là việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa trong quản lý rủi ro. Trước những hành vi gian lận hóa đơn và thuế ngày càng phức tạp, tinh vi, phương thức kiểm tra thủ công truyền thống đã không còn đủ sức đáp ứng.

Việc chuyển mạnh sang phòng ngừa, cảnh báo sớm và phát hiện tự động dựa trên các mô hình phân tích dữ liệu, chấm điểm rủi ro sẽ giúp cơ quan thuế chủ động ngăn chặn gian lận từ sớm, từ xa.

Thứ tư, phải đảm bảo an toàn, an ninh mạng và xây dựng đội ngũ công chức công nghệ thông tin có trình độ cao, kỷ luật nghiêm, trách nhiệm lớn. Bởi công nghệ dù hiện đại đến đâu vẫn cần được vận hành bởi những con người có trình độ và đạo đức.

Ngành Thuế đặt ưu tiên hàng đầu vào việc xây dựng đội ngũ công chức công nghệ thông tin có kỷ luật nghiêm và tinh thần liêm chính. Với quyền hạn quản trị hệ thống và dữ liệu quốc gia, mỗi thao tác kỹ thuật của công chức đều phải được ghi vết, chuẩn mực và minh bạch, tuyệt đối không được lợi dụng quyền truy cập để làm sai lệch dữ liệu./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
công nghệ thông tin chuyển đổi số tự động hóa hệ thống công nghệ thông tin thuế điện tử Quản trị dữ liệu trí tuệ nhân tạo

Bài liên quan

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

CEO TPBank: Làm chủ trí tuệ nhân tạo là cách hữu hiệu để bảo vệ niềm tin số

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức thuế chặn hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn

Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức thuế chặn hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn

Dành cho bạn

Hà Nội hướng tới đô thị hóa 60% diện tích vào năm 2065

Hà Nội hướng tới đô thị hóa 60% diện tích vào năm 2065

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Đầu tư công giải ngân chậm, Đắk Lắk siết trách nhiệm người đứng đầu

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 4 tháng đạt 166.301 tỷ đồng

Infographics: Ngành Hải quan thu ngân sách 4 tháng đạt 166.301 tỷ đồng

Mastercard và MDP công bố hợp tác chiến lược

Mastercard và MDP công bố hợp tác chiến lược

Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

Tỷ giá USD hôm nay (14/5): USD tự do áp về sát ngân hàng, DXY lấy lại đà tăng khi Fed sắp có tân Chủ tịch

Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Ngày 14/5: Giá bạc tiếp tục tăng mạnh

Đọc thêm

Hải quan Việt Nam bắt tay Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế lập “trung tâm” truy vết ma túy xuyên biên giới

Hải quan Việt Nam bắt tay Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế lập “trung tâm” truy vết ma túy xuyên biên giới

(TBTCO) - Cục Hải quan phối hợp với Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) triển khai mô hình Nhóm xác định trọng điểm ma túy, tạo bước đột phá trong phân tích rủi ro, nhận diện sớm các đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới theo hướng hiện đại, chuyên sâu, gắn kết chặt chẽ với mạng lưới quốc tế.
Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh

Hải quan phát hiện 5.090 sản phẩm giả mạo Gucci, Chanel, Louis Vuitton trong container quá cảnh

(TBTCO) - Không khai báo hàng hóa trong container quá cảnh, doanh nghiệp bị phát hiện vận chuyển hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu xa xỉ. Chi cục Hải quan Khu vực XVII đã kịp thời kiểm tra, thu giữ toàn bộ lô hàng vi phạm, trị giá hơn 1,27 tỷ đồng, để xử lý theo quy định.
Chi cục Hải quan khu vực VII được biểu dương trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Chi cục Hải quan khu vực VII được biểu dương trong đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

(TBTCO) - Chi cục Hải quan khu vực VII vừa được biểu dương khi tham gia đấu tranh thành công Chuyên án LC326.3p, chuyên án lớn về vận chuyển trái phép gần 9 kg vàng, trị giá hơn 37,8 tỷ đồng qua biên giới Lào Cai.
Ngành Thuế cần chuyển đổi từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”

Ngành Thuế cần chuyển đổi từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chỉ đạo, ngành Thuế cần chuyển đổi căn bản từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”, lấy nuôi dưỡng, mở rộng cơ sở thu làm trọng tâm, đảm bảo nguồn lực bền vững cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” của đất nước giai đoạn 2026 - 2030.
TP. Đà Nẵng: Thu nội địa 4 tháng tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ

TP. Đà Nẵng: Thu nội địa 4 tháng tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ

Theo lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng, sau 4 tháng triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, kết quả thu nội địa trên địa bàn thành phố đạt 29.300 tỷ đồng, đạt 50% dự toán và tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.
Quy định rõ cách tính phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ: Doanh nghiệp được lợi hơn

Quy định rõ cách tính phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ: Doanh nghiệp được lợi hơn

(TBTCO) - Theo Nghị định số 144/2026/NĐ-CP, việc phân bổ và khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với các doanh nghiệp kinh doanh đa dạng mặt hàng sẽ có những thay đổi quan trọng. Việc quy định rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tính đúng, phân bổ chính xác hơn số thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế GTGT và hoạt động không chịu thuế GTGT.
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan

(TBTCO) - 7 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 8 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế; 1 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan, theo Quyết định số 1109/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
Cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị tập huấn toàn ngành về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hướng tới mục tiêu kiểm soát hiệu quả hàng hóa rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng ngay từ “tuyến đầu” xuất nhập khẩu.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Gia Lai tìm nhà đầu tư cho dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

Gia Lai tìm nhà đầu tư cho dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

Doanh nghiệp cần chủ động thích ứng quy định mới để giữ thị trường

Doanh nghiệp cần chủ động thích ứng quy định mới để giữ thị trường

Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế): Dấu ấn 35 năm tiên phong chuyển đổi số

Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế): Dấu ấn 35 năm tiên phong chuyển đổi số

Bài cuối: Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự trữ thành nguồn lực chiến lược

Bài cuối: Hiện thực hóa mục tiêu đưa dự trữ thành nguồn lực chiến lược

Tăng tốc gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công

Tăng tốc gỡ điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công

Bước đi thận trọng cho Dự án tổ hợp công nghiệp đường sắt

Bước đi thận trọng cho Dự án tổ hợp công nghiệp đường sắt

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp kiến Phó Thủ tướng Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp kiến Phó Thủ tướng Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn

Doanh nghiệp nhà nước cần xác định giữ vai trò tiên phong trong khai thác hiệu quả các kênh huy động vốn

Doanh nghiệp nhà nước cần xác định giữ vai trò tiên phong trong khai thác hiệu quả các kênh huy động vốn

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 4 tháng tăng gần 88% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 4 tháng tăng gần 88% so với cùng kỳ

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

“Cơn gió ngược” của thị trường bất động sản

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 - bức tranh tổng thể về kết quả thu ngân sách và hiện đại hóa quản lý thuế

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Ngày 13/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng, neo đỉnh 71.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 12/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao