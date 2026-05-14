Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 4 tháng tăng gần 88% so với cùng kỳ

Đức Việt

11:20 | 14/05/2026
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang, tổng thu nội địa tháng 4 trên địa bàn đạt 560,6 tỷ đồng; lũy kết đến hết tháng 4/2026 đạt 3.226,8 tỷ đồng, bằng 46,8% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 87,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, kết quả thu 4 tháng đầu năm 2026 đạt trên 46% dự toán. Phần lớn các khoản thu đều có sự tăng trưởng, đặc biệt là khoản thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 1.045 tỷ đồng, bằng 43,6% dự toán, tăng 46,7% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 1.225,8 tỷ đồng, bằng 68,1% dự toán, tăng 623,3%.

Về công tác quản lý thuế, đơn vị đẩy mạnh đôn đốc, phổ biến và hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile nhằm hiện đại hóa phương thức giao dịch thuế. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình thực tế, trực tiếp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh tại địa bàn, tạo điều kiện để người nộp thuế tra cứu thông tin và thực hiện nghĩa vụ ngân sách mọi lúc, mọi nơi một cách thuận tiện, minh bạch.

Đối với đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đã có 3.341 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng, trong đó, đối với hộ doanh thu trên 1 tỷ đồng, có 1.056 hộ đã sử dụng, đạt tỷ lệ 94,3%.

Đồng thời, đơn vị tập trung kiểm tra thuế theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ứng dụng phân tích rủi ro từ dữ liệu quản lý thuế để lựa chọn đối tượng kiểm tra phù hợp; tăng cường kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đặc biệt với các doanh nghiệp có dấu hiệu kê khai không đúng, không đủ…

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý II/2026, Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho hay, đơn vị phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tháng 5/2026 đạt 435 tỷ đồng.

Cùng với đó, tiếp tục tuyên tuyền, hướng dẫn thực hiện các chính sách thuế mới; quyết liệt triển khai các giải pháp thu hồi nợ thuế, đảm bảo trong năm 2026 tổng số tiền thuế nợ dưới 8%, nợ thuế phí dưới 5% tổng thu ngân sách.

Đơn vị cũng sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, giám sát đối với hồ sơ thuế, hóa đơn của người nộp thuế được phân công quản lý; đôn đốc, yêu cầu người nộp thuế cung cấp, giải trình bổ sung thông tin, tài liệu và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo thẩm quyền trong quá trình xử lý hồ sơ thuế đối với người nộp thuế không thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện công tác tổng hợp, đôn đốc làm sạch dữ liệu đối với dữ liệu về hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang Trương Thế Hùng cho biết, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống trốn thuế, gian lận thương mại và sử dụng hóa đơn không hợp pháp, bất hợp pháp; tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, có chất lượng các chỉ đạo của Cục Thuế về công tác kiểm tra theo chuyên đề.
(TBTCO) - Không khai báo hàng hóa trong container quá cảnh, doanh nghiệp bị phát hiện vận chuyển hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu xa xỉ. Chi cục Hải quan Khu vực XVII đã kịp thời kiểm tra, thu giữ toàn bộ lô hàng vi phạm, trị giá hơn 1,27 tỷ đồng, để xử lý theo quy định.
(TBTCO) - Chi cục Hải quan khu vực VII vừa được biểu dương khi tham gia đấu tranh thành công Chuyên án LC326.3p, chuyên án lớn về vận chuyển trái phép gần 9 kg vàng, trị giá hơn 37,8 tỷ đồng qua biên giới Lào Cai.
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chỉ đạo, ngành Thuế cần chuyển đổi căn bản từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”, lấy nuôi dưỡng, mở rộng cơ sở thu làm trọng tâm, đảm bảo nguồn lực bền vững cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” của đất nước giai đoạn 2026 - 2030.
(TBTCO) - Theo Nghị định số 144/2026/NĐ-CP, việc phân bổ và khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với các doanh nghiệp kinh doanh đa dạng mặt hàng sẽ có những thay đổi quan trọng. Việc quy định rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tính đúng, phân bổ chính xác hơn số thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế GTGT và hoạt động không chịu thuế GTGT.
(TBTCO) - 7 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 8 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế; 1 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan, theo Quyết định số 1109/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị tập huấn toàn ngành về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hướng tới mục tiêu kiểm soát hiệu quả hàng hóa rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng ngay từ “tuyến đầu” xuất nhập khẩu.
Giai đoạn 2022 - 2025, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 22.235 đề nghị phối hợp từ cơ quan Công an, qua đó, góp phần phát hiện nhiều vụ trốn thuế, chuyển giá quy mô lớn và truy thu, truy hoàn, xử phạt hàng nghìn tỷ đồng. Theo Ban Kiểm tra thuế, việc tăng cường phối hợp giữa hai ngành là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm, hạn chế thất thu ngân sách.
(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Trị, lũy kế thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh đạt 3.536,7 tỷ đồng, bằng 36,2% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2025.
