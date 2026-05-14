Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 4 tháng tăng gần 88% so với cùng kỳ

Ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, kết quả thu 4 tháng đầu năm 2026 đạt trên 46% dự toán. Phần lớn các khoản thu đều có sự tăng trưởng, đặc biệt là khoản thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 1.045 tỷ đồng, bằng 43,6% dự toán, tăng 46,7% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 1.225,8 tỷ đồng, bằng 68,1% dự toán, tăng 623,3%.

Về công tác quản lý thuế, đơn vị đẩy mạnh đôn đốc, phổ biến và hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile nhằm hiện đại hóa phương thức giao dịch thuế. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình thực tế, trực tiếp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh tại địa bàn, tạo điều kiện để người nộp thuế tra cứu thông tin và thực hiện nghĩa vụ ngân sách mọi lúc, mọi nơi một cách thuận tiện, minh bạch.

Đối với đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đã có 3.341 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng, trong đó, đối với hộ doanh thu trên 1 tỷ đồng, có 1.056 hộ đã sử dụng, đạt tỷ lệ 94,3%.

Đồng thời, đơn vị tập trung kiểm tra thuế theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ứng dụng phân tích rủi ro từ dữ liệu quản lý thuế để lựa chọn đối tượng kiểm tra phù hợp; tăng cường kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đặc biệt với các doanh nghiệp có dấu hiệu kê khai không đúng, không đủ…

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý II/2026, Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho hay, đơn vị phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tháng 5/2026 đạt 435 tỷ đồng.

Cùng với đó, tiếp tục tuyên tuyền, hướng dẫn thực hiện các chính sách thuế mới; quyết liệt triển khai các giải pháp thu hồi nợ thuế, đảm bảo trong năm 2026 tổng số tiền thuế nợ dưới 8%, nợ thuế phí dưới 5% tổng thu ngân sách.

Đơn vị cũng sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, giám sát đối với hồ sơ thuế, hóa đơn của người nộp thuế được phân công quản lý; đôn đốc, yêu cầu người nộp thuế cung cấp, giải trình bổ sung thông tin, tài liệu và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ theo thẩm quyền trong quá trình xử lý hồ sơ thuế đối với người nộp thuế không thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện công tác tổng hợp, đôn đốc làm sạch dữ liệu đối với dữ liệu về hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.