Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Tuyên Quang giải đáp kịp thời vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp quyết toán thuế

Đức Việt

[email protected]
17:13 | 03/04/2026
(TBTCO) - Để doanh nghiệp, người dân quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025 một cách thuận lợi, cơ quan thuế tỉnh Tuyên Quang đã bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
Thuế tỉnh Tuyên Quang triển khai hiệu quả 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh

Tư vấn qua đường dây nóng, bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2025, Cục Thuế tổ chức chương trình Hội nghị hỗ trợ quyết toán thuế năm 2025 theo hình thức hỗ trợ trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế và livestream trên fanpage Cục Thuế.

Theo đó, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo dõi chương trình để được hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025.

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế.

Thuế tỉnh Tuyên Quang và các Thuế cơ sở đã có văn bản hướng dẫn người nộp thuế về các chính sách, thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và công khai thông tin đầu mối để người nộp thuế có thể liên hệ trực tiếp khi cần hướng dẫn, hỗ trợ.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang đánh giá cao sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang cùng các đơn vị trực thuộc trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế trên địa bàn tỉnh để hoàn thành kỳ quyết toán thuế năm 2025 theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh công tác hỗ trợ tư vấn qua đường dây nóng, bộ phận một cửa, hỗ trợ trực tuyến được duy trì thông suốt, qua đó kịp thời giải đáp vướng mắc, hạn chế sai sót trong quá trình kê khai, quyết toán. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy dịch vụ thuế điện tử cũng góp phần giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

“Có thể nói, sự chủ động này không chỉ giúp nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế mà còn tạo sự đồng thuận, tin tưởng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026” - ông Hùng cho hay.

Đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng “cầm tay chỉ việc”

Tuy nhiên, theo Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang, thực tế cho thấy, mặc dù công tác tuyên truyền, hỗ trợ đã được triển khai rất sớm và đồng bộ nhưng trong kỳ quyết toán thuế năm 2025, người nộp thuế vẫn phát sinh một số vướng mắc nhất định.

Trong đó, phổ biến là một số trường hợp chưa cập nhật, nắm bắt đầy đủ các quy định mới hoặc những điểm cần lưu ý khi quyết toán nên dẫn đến kê khai chưa chính xác. Đặc biệt, là cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn hoặc làm việc theo hình thức linh hoạt, còn lúng túng trong việc tổng hợp thu nhập, xác định nghĩa vụ thuế và thực hiện quyết toán đúng quy định; chưa thực sự thành thạo trong việc sử dụng dịch vụ số như Etax Mobile, dẫn đến khó khăn khi thao tác nộp hồ sơ trực tuyến hoặc tra cứu thông tin.

Ngoài ra, vào thời điểm cao điểm quyết toán thuế, lượng hồ sơ tăng cao cũng có thể khiến hệ thống hoặc kênh hỗ trợ bị quá tải cục bộ, làm ảnh hưởng phần nào đến tiến độ xử lý và giải đáp.

Trước những vướng mắc đó, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã và đang tiếp tục tăng cường các kênh hỗ trợ, đa dạng hóa hình thức hướng dẫn, bố trí nhân lực tại bộ phận một cửa, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng “cầm tay chỉ việc” nhằm giúp người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thuận lợi, đúng quy định, đúng thời hạn.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các quy định của pháp luật thuế.

“Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế với tư duy “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước” - ông Hùng nhấn mạnh./.

Đức Việt
Cao Bằng: Trao thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy, hải quan phối hợp lập công

Cao Bằng: Trao thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy, hải quan phối hợp lập công

(TBTCO) - Ghi nhận chiến công triệt phá Chuyên án CB326p, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó có lực lượng Hải quan, sau khi phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9 bánh heroin qua biên giới, góp phần siết chặt “lá chắn” phòng, chống tội phạm khu vực cửa khẩu.
Số hóa toàn diện, mở rộng không gian kinh doanh hàng miễn thuế

Số hóa toàn diện, mở rộng không gian kinh doanh hàng miễn thuế

(TBTCO) - Sau 6 năm thực hiện, chính sách về kinh doanh hàng miễn thuế đã bộc lộ nhiều bất cập. Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi hướng tới số hóa thủ tục, giảm giấy tờ, đồng thời mở rộng không gian kinh doanh và siết quản lý theo hướng hiện đại.
Hải quan khu vực XVI: Thông quan nhanh, giảm chi phí, đồng hành cùng doanh nghiệp

Hải quan khu vực XVI: Thông quan nhanh, giảm chi phí, đồng hành cùng doanh nghiệp

(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách và ứng dụng công nghệ, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã xử lý gần 4.800 tờ khai trong quý I/2026, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất nhập khẩu.
Quảng Ninh: Thí điểm thông quan cuối tuần tại Cửa khẩu Móng Cái đạt kết quả tích cực

Quảng Ninh: Thí điểm thông quan cuối tuần tại Cửa khẩu Móng Cái đạt kết quả tích cực

(TBTCO) - Sau 4 tuần triển khai thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.
Tăng lực đẩy, nâng tầm hợp tác Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc

Tăng lực đẩy, nâng tầm hợp tác Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, trong bối cảnh thương mại, đầu tư song phương tăng trưởng mạnh, hợp tác hải quan đang được thúc đẩy theo hướng sâu sắc hơn, với vai trò cầu nối của Tham tán Hải quan Hàn Quốc.
Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế gắn với xây dựng văn hóa kinh doanh

Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế gắn với xây dựng văn hóa kinh doanh

(TBTCO) - Chiều ngày 3/4/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, kết hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.
Doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ đợt cải cách thủ tục hải quan mới của Bộ Tài chính

Doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ đợt cải cách thủ tục hải quan mới của Bộ Tài chính

(TBTCO) - Với việc ban hành Quyết định 711/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tập trung vào giảm giấy tờ, tăng xử lý trên nền tảng số. Đây được xem là bước đi thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng tốc hoạt động xuất nhập khẩu.
Siết chặt quản lý tình trạng sử dụng 2 sổ kế toán để gian lận thuế

Siết chặt quản lý tình trạng sử dụng 2 sổ kế toán để gian lận thuế

(TBTCO) - Qua công tác quản lý của cơ quan thuế và thông tin từ các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện hành vi gian lận thuế thông qua việc sử dụng phần mềm để vận hành song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thuế.
