Thuế tỉnh Tuyên Quang giải đáp kịp thời vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp quyết toán thuế

Tư vấn qua đường dây nóng, bộ phận một cửa và hỗ trợ trực tuyến

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2025, Cục Thuế tổ chức chương trình Hội nghị hỗ trợ quyết toán thuế năm 2025 theo hình thức hỗ trợ trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế và livestream trên fanpage Cục Thuế.

Theo đó, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo dõi chương trình để được hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025.

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ người nộp thuế.

Thuế tỉnh Tuyên Quang và các Thuế cơ sở đã có văn bản hướng dẫn người nộp thuế về các chính sách, thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và công khai thông tin đầu mối để người nộp thuế có thể liên hệ trực tiếp khi cần hướng dẫn, hỗ trợ.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang đánh giá cao sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang cùng các đơn vị trực thuộc trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả người nộp thuế trên địa bàn tỉnh để hoàn thành kỳ quyết toán thuế năm 2025 theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh công tác hỗ trợ tư vấn qua đường dây nóng, bộ phận một cửa, hỗ trợ trực tuyến được duy trì thông suốt, qua đó kịp thời giải đáp vướng mắc, hạn chế sai sót trong quá trình kê khai, quyết toán. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy dịch vụ thuế điện tử cũng góp phần giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

“Có thể nói, sự chủ động này không chỉ giúp nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế mà còn tạo sự đồng thuận, tin tưởng của người nộp thuế đối với cơ quan thuế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026” - ông Hùng cho hay.

Đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng “cầm tay chỉ việc”

Tuy nhiên, theo Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang, thực tế cho thấy, mặc dù công tác tuyên truyền, hỗ trợ đã được triển khai rất sớm và đồng bộ nhưng trong kỳ quyết toán thuế năm 2025, người nộp thuế vẫn phát sinh một số vướng mắc nhất định.

Trong đó, phổ biến là một số trường hợp chưa cập nhật, nắm bắt đầy đủ các quy định mới hoặc những điểm cần lưu ý khi quyết toán nên dẫn đến kê khai chưa chính xác. Đặc biệt, là cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn hoặc làm việc theo hình thức linh hoạt, còn lúng túng trong việc tổng hợp thu nhập, xác định nghĩa vụ thuế và thực hiện quyết toán đúng quy định; chưa thực sự thành thạo trong việc sử dụng dịch vụ số như Etax Mobile, dẫn đến khó khăn khi thao tác nộp hồ sơ trực tuyến hoặc tra cứu thông tin.

Ngoài ra, vào thời điểm cao điểm quyết toán thuế, lượng hồ sơ tăng cao cũng có thể khiến hệ thống hoặc kênh hỗ trợ bị quá tải cục bộ, làm ảnh hưởng phần nào đến tiến độ xử lý và giải đáp.

Trước những vướng mắc đó, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã và đang tiếp tục tăng cường các kênh hỗ trợ, đa dạng hóa hình thức hướng dẫn, bố trí nhân lực tại bộ phận một cửa, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng “cầm tay chỉ việc” nhằm giúp người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thuận lợi, đúng quy định, đúng thời hạn.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Thuế tỉnh Tuyên Quang mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các quy định của pháp luật thuế.

“Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế với tư duy “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước” - ông Hùng nhấn mạnh./.