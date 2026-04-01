Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Tuyên Quang triển khai hiệu quả 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh

Đức Việt

07:09 | 01/04/2026
(TBTCO) - Trong 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp đồng bộ các giải pháp để hướng dẫn hộ kinh doanh hiểu đúng quy định những chính sách thuế mới để áp dụng hiệu quả khi kê khai thuế.
Tuổi trẻ Thuế tỉnh Tuyên Quang xung kích 60 ngày cao điểm chuyển đổi hộ kinh doanh sang kê khai thuế

Thuế cơ sở chủ động thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết

Đánh giá 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh, ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi Cục Thuế ban hành Công văn số 1393/CT-PC chỉ đạo thực hiện 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã triển khai bài bản, đúng kế hoạch.

Theo đó, các Thuế cơ sở đã chủ động thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết đợt cao điểm tại địa bàn quản lý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, công chức phụ trách địa bàn.

Thuế cơ sở 5 tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức “Ngày hội hỗ trợ kê khai” đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên các địa bàn xã Vị Xuyên, Bắc Quang, Vĩnh Tuy, Linh Hồ.

Quán triệt đầy đủ nội dung, điểm mới của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, Thông tư số 18/2026/TT-BTC. Từ đó, tổ chức các hội nghị tập huấn, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc cho hộ, cá nhân kinh doanh trên từng địa bàn. Chủ động phối hợp với UBND các xã để triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế đến hộ, cá nhân kinh doanh.

Đồng thời, các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để tuyên truyền chính sách pháp luật thuế đến với hộ kinh doanh. Đồng thời, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Thuế tỉnh Tuyên Quang và các nền tảng mạng xã hội như: fanpage, facebook, trang Zalo OA của Thuế cơ sở với các nội dung được xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp cận đến người nộp thuế.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã kịp thời tổ chức tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế thông qua nhiều kênh, như: trực tiếp tại cơ quan thuế, trực tiếp tại hộ kinh doanh, qua điện thoại, email...

Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, thường xuyên

Theo ông Hùng, trong thời gian triển khai 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được một số kết quả.

Cụ thể, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, thường xuyên, tập trung vào các nội dung trọng tâm theo chỉ đạo. Thuế cơ sở đã chủ động tuyên truyền, phổ biến quy định về hóa đơn điện tử, lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong quản lý doanh thu, minh bạch hoạt động kinh doanh và thuận tiện trong kê khai, nộp thuế; đồng thời hướng dẫn hộ kinh doanh tiếp cận, làm quen với các giải pháp công nghệ, phần mềm hóa đơn điện tử và các ứng dụng hỗ trợ của cơ quan thuế.

Đoàn viên Chi đoàn Thuế cơ sở 4 tỉnh Tuyên Quang tổ chức các điểm hỗ trợ hộ kinh doanh hướng dẫn chính sách thuế và ghi chép sổ sách kế toán.

Cơ quan thuế các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí để tuyên truyền chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Cùng với đó, các nội dung, hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, thông qua nhiều hình thức: trang thông tin điện tử Thuế tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tuyên truyền 10 tin, bài; trên các nền tảng số như, Fanpage, trang Zalo OA… với tổng số lượt tuyên truyền là 223 lượt; đồng thời các Thuế cơ sở đã triển khai tuyên truyền lưu động bằng xe gắn loa phát thanh trên các tuyến đường, khu vực tập trung đông hộ kinh doanh nhằm kịp thời phổ biến các nội dung chính sách thuế mới đến người nộp thuế.

Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và cơ quan truyền thông được tăng cường, qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền và lan tỏa chính sách thuế đến cộng đồng hộ kinh doanh.

Từ ngày 10/3/2026 đến ngày 24/3/2026, cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 31 hội nghị tuyên truyền đối với hộ, cá nhân kinh doanh với sự tham gia của 3.296 người nộp thuế; tuyên truyền, hỗ trợ giải đáp vướng mắc bằng hình thức điện tử qua email, điện thoại và trực tiếp cho 18.527 lượt, các nội dung trả lời người nộp thuế đảm bảo tuân thủ quy định của chính sách, pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan.

Lãnh đạoThuế tỉnh Tuyên Quang cho hay, đơn vị đã gửi các tài liệu tuyên truyền do Cục Thuế biên soạn cho các Phòng và Thuế cơ sở. Theo đó, tổng số ấn phẩm tờ rơi, tài liệu do cơ quan Thuế biên soạn đã cấp cho hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là 8.207 lượt; các đơn vị đã chủ động biên tập, xây dựng tài liệu tuyên truyền dưới dạng slide trình chiếu kết hợp video thuyết minh hướng dẫn, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với hộ, cá nhân kinh doanh, qua đó giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận, nắm bắt và thực hiện đúng các quy định về kê khai, nộp thuế.

Ngoài ra, các Thuế cơ sở đã phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp và các ngân hàng thương mại trên địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện ghi sổ sách kế toán, thực hiện kê khai, nộp thuế, đăng ký tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh đúng, đủ theo quy định./.

Đức Việt
Thuế tỉnh Tuyên Quang giải đáp kịp thời vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp quyết toán thuế

(TBTCO) - Ghi nhận chiến công triệt phá Chuyên án CB326p, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó có lực lượng Hải quan, sau khi phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9 bánh heroin qua biên giới, góp phần siết chặt “lá chắn” phòng, chống tội phạm khu vực cửa khẩu.
(TBTCO) - Sau 6 năm thực hiện, chính sách về kinh doanh hàng miễn thuế đã bộc lộ nhiều bất cập. Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi hướng tới số hóa thủ tục, giảm giấy tờ, đồng thời mở rộng không gian kinh doanh và siết quản lý theo hướng hiện đại.
(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách và ứng dụng công nghệ, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã xử lý gần 4.800 tờ khai trong quý I/2026, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Sau 4 tuần triển khai thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.
(TBTCO) - Để doanh nghiệp, người dân quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025 một cách thuận lợi, cơ quan thuế tỉnh Tuyên Quang đã bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, trong bối cảnh thương mại, đầu tư song phương tăng trưởng mạnh, hợp tác hải quan đang được thúc đẩy theo hướng sâu sắc hơn, với vai trò cầu nối của Tham tán Hải quan Hàn Quốc.
(TBTCO) - Chiều ngày 3/4/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, kết hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.
(TBTCO) - Với việc ban hành Quyết định 711/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tập trung vào giảm giấy tờ, tăng xử lý trên nền tảng số. Đây được xem là bước đi thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng tốc hoạt động xuất nhập khẩu.
