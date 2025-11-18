Tuổi trẻ Thuế tỉnh Tuyên Quang xung kích 60 ngày cao điểm chuyển đổi hộ kinh doanh sang kê khai thuế

(TBTCO) - Mới đây, Đoàn Thanh niên Thuế tỉnh Tuyên Quang phát động phong trào thi đua “Tuổi trẻ ngành Thuế tỉnh Tuyên Quang xung kích 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” và Lễ ký giao ước thi đua với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ và ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng Thuế tỉnh Vũ Đình Kiên cho biết, đây là đợt thi đua quan trọng nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế và Kế hoạch số 22/KH-TQU ngày 7/11/2025 của Thuế tỉnh Tuyên Quang về “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”. Việc triển khai quyết liệt, đồng bộ là nền móng cho một mô hình quản lý thuế hiện đại, công khai và công bằng.

Lễ ký giao ước thi đua giữa Đoàn Thanh niên cơ sở Thuế tỉnh và Chi đoàn Viettel - VNPT - Vietcombank Tuyên Quang.

Phát huy truyền thống đoàn kết - xung kích - sáng tạo của tuổi trẻ Thuế tỉnh Tuyên Quang, thay mặt Đoàn Thanh niên cơ sở Thuế tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Cao Hải Anh kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn cơ sở Thuế tỉnh chủ động bám sát địa bàn, đồng hành cùng hộ kinh doanh trong suốt quá trình chuyển đổi; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ kê khai điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, ứng dụng eTax Mobile; Phát huy hiệu quả mô hình “Nhóm thanh niên chuyển đổi số”, “Tổ hỗ trợ nhanh”; đăng ký phần việc thanh niên cụ thể, gắn trách nhiệm với kết quả thực tiễn; kịp thời báo cáo tiến độ, phản ánh khó khăn và đề xuất giải pháp với cấp ủy, cơ quan đơn vị.

“Chiến dịch 60 ngày cao điểm là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa quyết định trong việc chuẩn bị các điều kiện để hướng tới 100% hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai từ ngày 01/01/2026. Đây không chỉ là yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, mà còn là bước chuyển lớn trong công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số toàn diện của ngành Thuế” - Bí thư Cao Hải Anh nhấn mạnh.

Công chức Thuế tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị cung cấp công nghệ hỗ trợ trực tiếp các hộ kinh doanh trên địa bàn Phường Minh Xuân và Phường Hà Giang 1.

Cũng tại hội nghị, Đoàn Thanh niên cơ sở Thuế tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua giữa Đoàn cơ sở Thuế tỉnh, Chi đoàn Viettel Tuyên Quang, Chi đoàn Viễn thông Tuyên Quang, Chi đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang. Hoạt động ký kết thể hiện sự đồng hành, cam kết hợp tác lâu dài giữa Đoàn Thanh niên cơ quan Thuế và Đoàn Thanh niên các tổ chức liên quan, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.