Lai Châu: Thu ngân sách năm 2025 tăng hơn 30% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Lai Châu, tổng thu ngân sách do đơn vị thực hiện năm 2025 được 3.267,1 tỷ đồng, đạt 161,7% dự toán pháp lệnh, đạt 137,5% dự toán HĐND tỉnh, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Báo cáo của Thuế tỉnh Lai Châu cho thấy, nhờ thực hiện triển khai quyết liệt nhiều biện pháp về quản lý, tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, cùng với các sáng kiến nội bộ như xây dựng phương án thu theo quý, triển khai hóa đơn điện tử và bản đồ số hộ kinh doanh đã giúp cơ quan thuế kiểm soát và mở rộng cơ sở thu.

Kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2025 của Thuế tỉnh Lai Châu đã cho thấy những chuyển động tích cực, phản ánh rõ hiệu quả của các giải pháp quản lý, điều hành cũng như sự chủ động trong khai thác nguồn thu và chống thất thu.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Thuế tỉnh Lai Châu.

Theo đó, có 13/16 khoản thu hoàn thành và vượt dự toán HĐND tỉnh giao, nổi bật là các nguồn thu từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí - lệ phí, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đều ghi nhận mức vượt cao, với tỷ lệ hoàn thành từ khoảng 115% đến trên 180%. Đặc biệt, một số khoản thu bứt phá như thu cổ tức, lợi nhuận được chia lên tới 778% so với dự toán và thu từ quỹ đất công ích, nguồn lực khác tăng mạnh.

Tính theo địa bàn, 6/6 đơn vị thu ngân sách do Thuế tỉnh Lai Châu quản lý đều đạt trên 100% dự toán giao.

Để giữ vững và phát triển bền vững nguồn thu trong giai đoạn mới, Thuế tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong quản lý thuế; tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách thuế mới; tăng cường ứng dụng hóa đơn điện tử, dịch vụ thuế điện tử và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng nghĩa vụ với ngân sách nhà nước./.