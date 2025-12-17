Thuế tỉnh Lai Châu chủ động nhiều giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

(TBTCO) - Thực hiện Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, Thuế tỉnh Lai Châu đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng hành cùng hộ kinh doanh để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo Thuế tỉnh Lai Châu, trong thời gian cao điểm, công chức thuế làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ, trực tiếp xuống từng khu phố, phường, xã để tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử và ứng dụng eTax Mobile. Cơ quan thuế đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hội nghị tập huấn theo địa bàn, giúp hộ kinh doanh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và quy trình chuyển đổi.

Thuế tỉnh Lai Châu phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hội nghị tập huấn đối với hộ kinh doanh.

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, đơn vị đã thành lập các tổ công tác lưu động, tăng cường tư vấn qua đường dây nóng và phối hợp với các đơn vị công nghệ thực hiện hướng dẫn “cầm tay chỉ việc”, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa.

Để nâng cao hiệu quả hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi mô hình, Thuế tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định thành lập các tổ tăng cường, huy động lực lượng Đoàn Thanh niên trực tiếp hỗ trợ các Thuế cơ sở trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn.

Các Tổ lưu động hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh trên địa bàn.

Đoàn Thanh niên Thuế tỉnh phối hợp với các Thuế cơ sở và chính quyền địa phương đến các xã tại vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh.

Kết quả, trên 90% hộ kinh doanh được tuyên truyền đã cài đặt eTax Mobile; 100% hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên đã chuyển sang kê khai hoặc chuyển đổi mô hình doanh nghiệp; kết quả khảo sát sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế đạt 105,8%.