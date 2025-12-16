Thu ngân sách Đắk Lắk tháng 11 vượt dự toán, nhiều khoản thu tăng so với cùng kỳ

(TBTCO) - Với mức thu nội địa đạt 1.557 tỷ đồng trong tháng 11/2025, ngành Thuế Đắk Lắk ghi nhận kết quả cao hơn dự toán tháng và tăng rõ so với cùng kỳ. Tuy vậy, phía sau những con số tăng trưởng vẫn còn những áp lực về tiến độ thu và quản lý nợ thuế trong chặng nước rút cuối năm.

Theo số liệu của Thuế tỉnh Đắk Lắk, tổng thu nội địa trong tháng 11 được 1.557 tỷ đồng, đạt 102,3% dự toán tháng và tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 11 tháng, số thu đạt 15.499 tỷ đồng, tương đương 117% dự toán Trung ương giao và 96% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng tương đối cao, nhất là trong bối cảnh nhiều lĩnh vực sản xuất – kinh doanh vẫn còn không ít khó khăn.

Đáng chú ý, ngay cả khi loại trừ yếu tố tiền sử dụng đất thì khoản thu thường mang tính thời điểm và phụ thuộc nhiều vào thị trường, thu nội địa vẫn giữ được đà tăng ổn định. Trong tháng, tổng thu nội địa không kể tiền sử dụng đất được 1.070 tỷ đồng, đạt 121,1% dự toán tháng; lũy kế đạt 11.284 tỷ đồng, vượt cả dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh. Riêng thu thuế, phí nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận còn lại) đạt 1.044 tỷ đồng trong tháng, tăng 24,1% so với cùng kỳ; lũy kế đạt 10.815 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ.

Thu nội địa Đắk Lắk tháng 11 đạt trên 1.500 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ. Ảnh: Lạc Nguyên

Cơ cấu nguồn thu cho thấy nhiều khu vực kinh tế tiếp tục đóng góp tích cực. Cụ thể, thu từ doanh nghiệp nhà nước tăng 35,9%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 46,1%, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 21,7%. Các sắc thuế gắn với thu nhập và tài sản cũng ghi nhận mức tăng khá, như thuế thu nhập cá nhân tăng 29,2%, lệ phí trước bạ tăng 31,3%, tiền thuê đất tăng 30,5%.

Tuy vậy, bức tranh thu ngân sách không hoàn toàn đồng đều. Trong 14 đơn vị trực thuộc, vẫn còn 5 đơn vị không đạt dự toán thu tháng, trong đó có đơn vị chỉ đạt 49,6%. Thực tế này cho thấy ở một số địa bàn, tiến độ thu vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra trong giai đoạn cuối năm.

Một điểm đáng chú ý khác là khoản thu từ tiền sử dụng đất. Tháng 11 thu được 487 tỷ đồng, tăng tới 57,7% so với cùng kỳ nhưng chỉ đạt 76,2% dự toán tháng. Lũy kế 11 tháng được 4.215 tỷ đồng, đạt 111,9% dự toán Trung ương giao nhưng mới đạt 65,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Có thể thấy, kết quả thu ngân sách từ đất vẫn phụ thuộc khá nhiều vào việc các dự án có được triển khai đúng tiến độ và công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác thu, nợ thuế tiếp tục là áp lực không nhỏ đối với Thuế tỉnh Đắk Lắk. Tính đến ngày 30/11/2025, tổng số tiền thuế nợ ước khoảng 1.132 tỷ đồng, tăng 14% so với tháng trước và tăng 7% so với thời điểm cuối năm 2024. Dù trong tháng ngành Thuế đã thu và xử lý giảm nợ được 446 tỷ đồng, song việc nợ mới phát sinh, chủ yếu trong nhóm thuế, phí và các khoản liên quan đến đất, khiến tổng nợ vẫn gia tăng. Trước thực tế này, các biện pháp cưỡng chế như tạm hoãn xuất cảnh, trích tiền từ tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn tiếp tục được áp dụng quyết liệt.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong tháng 12 sẽ đơn vị sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch được phê duyệt, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ. Các đoàn kiểm tra tập trung rà soát, xử lý các trường hợp sử dụng hóa đơn có cảnh báo rủi ro cao do cơ quan thuế và các cơ quan chức năng chuyển đến; đồng thời thực hiện kịp thời, đúng quy định công tác tiếp nhận và giám định tư pháp theo trưng cầu của cơ quan Công an.