(TBTCO) - Trong bối cảnh tổ chức bộ máy ngành thuế tại tỉnh Đắk Lắk được tái cấu trúc theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thuế tỉnh Đắk Lắk đã đối mặt với không ít khó khăn nhưng vẫn đạt thu ngân sách 8.554 tỷ đồng, tăng 26,1% trong 6 tháng đầu năm 2025, khẳng định hiệu quả quản lý thuế và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Kết quả thu ngân sách tăng so với cùng kỳ 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Thuế tỉnh Đắk Lắk đã đạt tổng thu nội địa đạt 8.554 tỷ đồng, hoàn thành 64,6% dự toán Trung ương giao và 56% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu từ xổ số kiến thiết) đạt 5.682 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Đặc biệt, các khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tăng 34,3% (184,9 tỷ đồng), lệ phí trước bạ tăng 42,3% (140,6 tỷ đồng), và thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế tăng đột biến 784,7% (57,1 tỷ đồng).

Công chức Thuế tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn cài đặt, cấp tài khoản ứng dụng Etax Mobike. Ảnh: Lạc Nguyên

Kết quả này phản ánh sự hiệu quả trong quản lý thuế tại hai địa bàn chính: Đắk Lắk (cũ) và Phú Yên (cũ). Cụ thể, địa bàn Đắk Lắk (cũ) đóng góp 5.877 tỷ đồng, đạt 75,5% dự toán Trung ương giao, tăng 40,3% so với cùng kỳ, trong khi địa bàn Phú Yên (cũ) đạt 2.677 tỷ đồng, tăng 3,1%.

Một số yếu tố tác động làm tăng thu NSNN là do giá cả một số mặt hàng nông sản duy trì ở mức cao, sản lượng tăng do được mùa đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, dẫn đến nhu cầu mua sắm tiêu dùng tăng cao. Ngoài ra, các doanh nghiệp trọng điểm có kết quả sản xuất kinh doanh tốt nên phát sinh số thuế theo quyết toán tăng cao so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, không phải tất cả các khoản thu đều đạt kết quả khả quan. Thuế bảo vệ môi trường giảm nhẹ 1,1% (4,6 tỷ đồng) do chính sách giảm 50% thuế này theo Nghị quyết số 60/2024/UBTVQH15. Ngoài ra, các chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT), gia hạn thời hạn nộp thuế, và giảm 30% tiền thuê đất theo các nghị định liên quan cũng ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN). Tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn nộp là 182,3 tỷ đồng, trong đó Đắk Lắk (cũ) chiếm 115 tỷ đồng và Phú Yên (cũ) 67,3 tỷ đồng.

Đột phá trong chuyển đổi số và quản lý nợ thuế

Một trong những điểm sáng trong công tác thuế 6 tháng đầu năm 2025 của Thuế tỉnh Đắk Lắk là sự đẩy mạnh chuyển đổi số và quản lý nợ thuế hiệu quả. Toàn ngành đã giảm tổng nợ thuế xuống còn 917 tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2025, giảm 10,1% so với cuối năm 2024.

Nợ có khả năng thu toàn ngành đến ngày 30/6/2025 là 737 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 18% so với thời điểm 31/12/2024 (737/893 tỷ đồng, giảm 156 tỷ đồng): Địa bàn tỉnh Đắk Lắk (cũ) là 487 tỷ đồng, giảm 169 tỷ đồng so với nợ có khả năng thu thời điểm 31/12/2024 (488/656 tỷ đồng); địa bàn tỉnh Phú Yên (cũ) là 249 tỷ đồng, tăng 12,5 tỷ đồng so với nợ có khả năng thu thời điểm 31/12/2024 (249/237 tỷ đồng). Công tác thu nợ năm 2024 chuyển sang đạt 440 tỷ đồng, tương ứng 49% số nợ có khả năng thu.

Về chuyển đổi số, Thuế tỉnh Đắk Lắk đã triển khai mạnh mẽ ứng dụng eTax Mobile, với 41.041 hộ kinh doanh cài đặt, đạt tỷ lệ 89,13%. Tỷ lệ nộp thuế điện tử đạt 65,7%, trong đó địa bàn Đắk Lắk (cũ) đạt 87,57%, vượt xa Phú Yên (cũ) với 27,19%. Công tác quản lý hóa đơn điện tử (HĐĐT) cũng đạt kết quả tích cực, với 2.284 hộ kinh doanh đăng ký và sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, vượt 198,44% chỉ tiêu được giao.

Công chức Thuế tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn hộ kinh doanh xuất hóa đơn điển tử khởi tạo từ máy tính tiền. Ảnh: Lạc Nguyên

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk nhận định: “Việc ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là hóa đơn điện tử (HĐĐT) và eTax Mobile, không chỉ giúp minh bạch hóa dữ liệu mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thuế”.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ kê khai thuế (HSKT) được thực hiện chặt chẽ. Toàn ngành đã tiếp nhận 92.323 HSKT, với 98% nộp đúng hạn. Đối với các trường hợp chậm nộp, đã ban hành 1.508 quyết định xử phạt với tổng số tiền 4,149 tỷ đồng. Công tác kiểm soát rủi ro hóa đơn cũng đạt hiệu quả cao, với 89% trường hợp rủi ro cao được rà soát (22.469/25.306 trường hợp). Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm thiểu thất thu thuế mà còn tăng cường kỷ cương trong quản lý thuế.

Trong thời gian tới, Thuế tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý chặt chẽ các khoản thu từ đất và hoạt động thương mại điện tử. Đồng thời, việc nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sẽ là chìa khóa để đảm bảo nguồn thu bền vững.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng Thuế tỉnh Đắk Lắk vẫn đối mặt với một số thách thức. Theo ông Tuấn, việc tái cấu trúc bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW đã làm giảm 20,13% số lượng công chức (147/730 người), gây áp lực lên nguồn nhân lực. Ngoài ra, các chính sách giảm thuế và gia hạn nộp thuế đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu NSNN. Đặc biệt, nợ khó thu và nợ đang chờ xử lý tăng 52 tỷ đồng, đạt 181 tỷ đồng, chủ yếu tại địa bàn Đắk Lắk (cũ).

Với tinh thần đoàn kết và sự chỉ đạo sát sao, Thuế tỉnh Đắk Lắk hứa hẹn sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2025, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.