Chứng khoán phái sinh ngày 13/8: Các hợp đồng tương lai phân hóa, thanh khoản tăng cao

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giao dịch giằng co trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 13/7. Đóng cửa phiên, các hợp đồng phân hóa, trong khi đó chỉ số cơ sở giảm điểm nhẹ. Thanh khoản thị trường tăng cao so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 13/8, các hợp đồng tương lai tăng điểm đầu phiên, nhưng lực chốt lời đã đẩy phái sinh giảm điểm, có thời điểm đã giảm mạnh 39,4 điểm so với mức cao nhất, lực bắt đáy trở lại vào phiên chiều kéo phái sinh hồi phục. Biên độ dao động của các hợp đồng từ 30-40 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, các hợp đồng tương lai đóng cửa phân hóa với 2 hợp đồng tăng điểm, 2 hợp đồng giảm điểm. Trong khi đó, chỉ số cơ sở giảm điểm nhẹ. Theo đó, các hợp đồng tương lai giảm từ -3,4 điểm đến +1 điểm; chỉ số cơ sở giảm -1,54 điểm.

Hợp đồng tháng 41I1F8000 đóng cửa tại 1.746 điểm, giảm -3,4 điểm so với phiên trước. Mức giảm của hợp đồng này lớn hơn mức giảm của chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch mở rộng với mức âm -7,71 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai đạt 366.649 hợp đồng, trong đó riêng hợp đồng 41I1F8000 đạt 364.120 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng 41I1F8000 vẫn đang duy trì ở dải biên trên và có xu hướng đi ngang và chững lại đà tăng cho thấy độ biến động tăng có sự suy yếu. Chỉ báo đang cho tín hiệu hồi phục mạnh và quán tính tăng có thể sẽ còn tiếp tục vào phiên ngày mai với vùng 1.759 điểm sẽ kiểm định lại.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 giảm nhẹ -1,54 điểm, kết phiên tại 1.753,71 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 724 triệu đơn vị. VN30-Index giảm điểm nhẹ cùng khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 phiên, cho thấy tâm lý phân vân của nhà đầu tư.

Hiện tại, chỉ số tiếp tục bám sát dải trên trong bối cảnh đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) tiếp tục hướng đi lên sau khi cho tín hiệu mua. Điều này cho thấy triển vọng trong ngắn hạn vẫn khá tích cực. Tuy nhiên, chỉ báo động lượng đã tiến sâu vào vùng quá mua. Nếu chỉ báo cho tín hiệu bán trở lại và rơi khỏi vùng này trong thời gian tới thì rủi ro điều chỉnh có thể xuất hiện./.