(TBTCO) - Không quản ngại đường xa, khách hàng may mắn từ Cà Mau đã đáp chuyến bay ra Hà Nội để trực tiếp nhận giải Nhất là chiếc ô tô điện VinFast VF3. Sự kiện trao giải của MBS không chỉ là màn “chốt hạ” cho sự kiện khuyến mại quy mô khủng, mà còn khẳng định vị thế của xu hướng giao dịch online chủ động: Ai cũng có thể đầu tư và ai cũng có cơ hội thắng lớn.

Lễ trao giải chương trình “Giao dịch bứt phá - Rinh VF3” vừa diễn ra tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS - Cát Linh, Hà Nội). Đây là chương trình tri ân lớn nhất năm dành riêng cho khách hàng giao dịch chủ động - những nhà đầu tư trực tiếp sử dụng nền tảng công nghệ để tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường.

Lãnh đạo MBS trao thưởng "xế hộp VF3" cho khách hàng.

Tâm điểm của buổi lễ chính là sự xuất hiện của khách hàng trúng giải Nhất đến từ Cà Mau. Vượt gần 2.000km để có mặt tại Hà Nội, nhà đầu tư này không giấu được sự xúc động khi nhận chìa khóa chiếc xe điện VF3 “hot” trên thị trường hiện nay.

Câu chuyện của vị khách hàng trên là minh chứng sống động cho thấy: Trong kỷ nguyên số, khoảng cách địa lý đã không còn là rào cản. Dù ở Cà Mau, Đắk Lắk hay các thành phố lớn, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh cài sẵn App MBS Mobile, cơ hội tiếp cận thị trường và cơ hội “đổi vận” là công bằng như nhau. Thực tế, không chỉ giải Nhất về Cà Mau, các giải thưởng giá trị khác như xe máy điện VinFast Feliz S, siêu phẩm iPhone 17 Pro cũng đã tìm thấy chủ nhân là các nhà đầu tư tại Đắk Lắk và khu vực phía Nam. Điều này khẳng định chiến lược phát triển kênh số (Digital Channel) của MBS đã thực sự đi sâu vào đời sống tài chính của người dân trên khắp cả nước.

Đại diện MBS cho biết, chương trình “Giao dịch bứt phá - Rinh VF3” là lời tri ân thiết thực gửi tới cộng đồng nhà đầu tư đã tin tưởng lựa chọn giao dịch chủ động trên các nền tảng số của công ty. Chỉ trong 3 tháng cuối năm 2025, chương trình đã tạo nên “cú hích” ấn tượng với gần 72.000 khách hàng tham gia và hơn 6,1 triệu mã quay thưởng được phát hành. Tổng giá trị giải thưởng lớn với cơ cấu quà tặng “đánh trúng” tâm lý nhà đầu tư hiện đại: từ ô tô, xe máy điện xanh đến các thiết bị công nghệ thời thượng.

Tính đến đầu năm 2026, hệ sinh thái số của MBS đã và đang phục vụ gần 140.000 nhà đầu tư trên phạm vi toàn quốc, khẳng định năng lực công nghệ và độ phủ rộng khắp thị trường. Sức hút đến từ việc MBS đã trang bị toàn diện cho nhà đầu tư với hệ sinh thái tư vấn số ngày càng hoàn thiện. Nhà đầu tư ở bất cứ đâu cũng có thể giao dịch chứng khoán thuận tiện, nhanh chóng và được tư vấn kịp thời thông qua các nền tảng, công cụ online. Từ mở tài khoản, đặt lệnh, theo dõi danh mục cho tới cập nhật nhận định thị trường cả đều được thực hiện “all in one” trong Ứng dụng MBS Mobile App. Đặc biệt, với các công cụ tư vấn chứng khoán online như Dolphin AI, Pro-Advice… giúp khách hàng dù ở xa vẫn nhận được khuyến nghị, chiến lược đầu tư Real-time (thời gian thực) sắc bén từ các chuyên gia hàng đầu của MBS không thua kém gì các nhà đầu tư chuyên nghiệp tại các trung tâm tài chính.

Tiếp đà sau lễ trao giải, MBS lập tức công bố chính sách ưu đãi “All-in-one”; được đánh giá là “chịu chơi” bậc nhất thị trường hiện nay để chào đón các nhà đầu tư mới gia nhập đường đua. Cụ thể, khách hàng mở mới tài khoản và sử dụng dịch vụ giao dịch chủ động sẽ được hưởng trọn bộ đặc quyền “Combo 4 tầng ưu đãi” gồm: Miễn phí giao dịch chứng khoán cơ sở; tặng ngay 100.000 đồng vào tài khoản khi phát sinh giao dịch; hoàn tiền tới 1 triệu đồng cho khách hàng lần đầu sử dụng margin; miễn lãi margin 3 ngày đầu tiên giúp nhà đầu tư tối ưu hóa chi phí vốn trong những nhịp lướt sóng ngắn hạn.

Chưa dừng lại ở đó, thấu hiểu nhu cầu vốn linh hoạt của nhà đầu tư chủ động, MBS còn triển khai hàng loạt các gói vay Margin được “may đo” riêng biệt với lãi suất cạnh tranh và hạn mức hấp dẫn, đóng vai trò là đòn bẩy tài chính đắc lực trong bối cảnh thị trường được dự báo sẽ có nhiều sóng lớn trong năm 2026.

Với chiến lược “chơi lớn” này, MBS không chỉ khẳng định vị thế của một công ty chứng khoán hàng đầu mà còn cho thấy cam kết đồng hành bền vững, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng trong mọi giai đoạn của thị trường./.