Cú hích cơ cấu danh mục quỹ ETF ngoại kéo MCH, VCK ngược dòng tăng trần

(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng 1.300 tỷ đồng, nối dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ ba. Tuy nhiên, dòng vốn ngoại vẫn giải ngân chọn lọc tại một số cổ phiếu, đóng góp vào mức tăng kịch trần của cổ phiếu MCH và VCK.

Khối ngoại ghi nhận phiên bán ròng thứ ba liên tiếp, thu về khoảng 1.300 tỷ đồng trong phiên giao dịch đầu tuần 16/3. Tâm lý thận trọng tiếp tục bao trùm thị trường chứng khoán hôm nay. VN-Index rung lắc mạnh với biên độ gần 25 điểm và đóng cửa giảm hơn 3 điểm, lùi về 1.693 điểm. Giá trị giao dịch riêng trên HOSE đạt hơn 23.000 tỷ đồng.

Trong đó, hoạt động bán ròng tập trung tại cổ phiếu của Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) dẫn đầu danh sách khi bị rút ròng 181 tỷ đồng. Cổ phiếu này cùng với PVD đều giảm kịch sàn trong phiên. Tương tự BSR, cổ phiếu PVD bị bán ròng khoảng 147 tỷ đồng, nằm trong top 3 bán ròng của khối ngoại.

Áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài cũng tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như VIC (159,8 tỷ đồng), VHM (139,6 tỷ đồng), STB (119,8 tỷ đồng) hay SSI (gần 108 tỷ đồng).

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại vẫn giải ngân chọn lọc. Đáng chú ý, các nhà đầu tư nước ngoài tập trung vào một số cổ phiếu liên quan đến kỳ cơ cấu danh mục của các quỹ ETF. Cổ phiếu MCH dẫn đầu danh sách mua ròng với 114,3 tỷ đồng, đồng thời tăng kịch trần 7% lên 149.800 đồng/cổ phiếu.

Tiếp sau, dòng vốn ngoại cũng chảy mạnh vào PVS (81,3 tỷ đồng) và VCK (55,2 tỷ đồng), trong đó cổ phiếu VCK cũng tăng kịch biên độ 6,9%. Một số mã khác ghi nhận mua ròng đáng chú ý gồm PLX, MSN, TCX, ACB, NLG và VPX.

Top mua/bán ròng của khối ngoại phiên 16/3

Mới đây, thông tin kỳ cơ cấu danh mục quý I/2026 của MarketVector Vietnam Local Index - chỉ số tham chiếu của VanEck Vietnam ETF cũng tác động đáng kể đến cung cầu cổ phiếu và tâm lý nhà đầu tư. Trong kỳ rà soát lần này, chỉ số bổ sung ba cổ phiếu mới gồm Masan Consumer (MCH), Chứng khoán VPS (VCK) và Chứng khoán VPBankS (VPX), đồng thời không loại bỏ cổ phiếu nào khỏi danh mục.

Cả ba cổ phiếu trên đều tăng giá tích cực và nằm trong top mua ròng của khối ngoại phiên 16/3.

Theo ước tính tại ngày 13/3/2026, quy mô danh mục của VanEck Vietnam ETF đạt khoảng 572,7 triệu USD (tương đương hơn 15.000 tỷ đồng). Với tỷ trọng mới công bố, quỹ dự kiến mua vào khoảng 11,8 triệu cổ phiếu VCK, 6,46 triệu cổ phiếu MCH và hơn 5,95 triệu cổ phiếu VPX trong kỳ cơ cấu này.

Việc được thêm vào rổ chỉ số đã tạo lực cầu đáng kể đối với các cổ phiếu liên quan, góp phần thúc đẩy MCH và VCK tăng mạnh, thậm chí xuất hiện tình trạng dư mua trần trong phiên.

Bên cạnh đó, dù không loại cổ phiếu nào khỏi danh mục, quỹ ETF này vẫn thực hiện giảm tỷ trọng tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG, VCB, VNM, SSI và MSN. Ước tính riêng HPG có thể bị bán khoảng 4,6 triệu USD, tương đương gần 4,5 triệu cổ phiếu, trong quá trình cơ cấu lại danh mục.