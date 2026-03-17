Sôi động kế hoạch tăng vốn khối công ty chứng khoán

(TBTCO) - Khối công ty chứng khoán tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn với hàng loạt kế hoạch phát hành cổ phiếu và trái phiếu trong năm 2026 trước nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh mạnh mẽ cùng các quy định về an toàn tài chính và quản trị rủi ro. Loạt phương án tăng vốn điều lệ

Theo chương trình vừa được Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC) gửi đến các cổ đông, danh mục tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xuất hiện một loạt nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch tăng vốn. Trong đó, có tới 3 phương án gồm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 và phương án chào bán riêng lẻ.

Bên cạnh đó, HSC cũng trình kế hoạch chuyển đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; phương án sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị và việc thành lập Công ty TNHH một thành viên tham gia làm thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh.

Nhiều công ty chứng khoán triển khai tăng vốn để mở rộng hoạt động, đón cơ hội mới. Ảnh: An Thư

Việc tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn trong năm 2026 cho thấy định hướng mở rộng hoạt động, thậm chí đón cơ hội ở những mảng kinh doanh mới, đồng thời gắn với quá trình kiện toàn bộ máy quản trị công ty nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Không riêng HSC, kế hoạch tăng vốn điều lệ đang được nhiều công ty chứng khoán triển khai hoặc chuẩn bị trình cổ đông trong mùa đại hội năm 2026.

Tại Đại hội đồng cổ đông dự kiến diễn ra ngày 18/3 tới đây, Chứng khoán An Bình (ABS) cũng trình cổ đông kế hoạch tăng vốn gấp 3 lần. Theo đó, ABS dự kiến phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP trong giai đoạn quý II - III/2026 với giá trị khoảng 50 tỷ đồng. Đồng thời, ABS dự kiến phát hành 200 triệu cổ phiếu cho không quá 100 nhà đầu tư với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng huy động khoảng 2.000 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động được dự kiến phân bổ 1.500 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư và tự doanh, trong khi 500 tỷ đồng được bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Cùng với kế hoạch tăng vốn khủng, ABS đặt mục tiêu tăng trưởng khá tham vọng trong năm 2026 với doanh thu và lợi nhuận dự kiến tăng lần lượt 118% và 173% so với năm trước.

Ở quy mô nhỏ hơn, Công ty TNHH Chứng khoán Kỷ nguyên mới (tiền thân là TC Capital Việt Nam) cũng hé lộ kế hoạch dự kiến nâng vốn điều lệ lên 300 - 600 tỷ đồng trong quý III/2026 sau khi nhận giấy phép hoạt động môi giới và tự doanh. Trong năm đầu tiên hoạt động các mảng kinh doanh trên, công ty đặt mục tiêu doanh thu 30 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 500 triệu đồng.

Huy động vốn qua kênh trái phiếu

Bên cạnh nguồn vốn từ cổ đông, nhiều công ty chứng khoán cũng lựa chọn phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho hoạt động kinh doanh. Theo phương án phát hành đã được thông qua, từ ngày 12/3 đến 1/4, Công ty Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) chào bán 10 triệu trái phiếu mã TCXPO2628001, tương đương quy mô huy động tối đa 1.000 tỷ đồng.

Đây là đợt phát hành đầu tiên trong kế hoạch chào bán tổng cộng 50 triệu trái phiếu ra công chúng của TCBS, tương đương quy mô tối đa 5.000 tỷ đồng kéo dài đến quý IV/2026.

Theo quy định tại Thông tư số 102/2025/TT-BTC sửa đổi quy định về tỷ lệ an toàn tài chính đối với các công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành cuối năm 2025, ngưỡng tỷ lệ vốn khả dụng trên tài sản có rủi ro tối thiểu vẫn được giữ ở mức 180%, nhưng nhiều hệ số rủi ro đã được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn nhằm xây dựng nền tảng quản trị rủi ro vững chắc và thúc đẩy tăng trưởng thận trọng.

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) là một trong những đơn vị có kế hoạch phát hành trái phiếu đáng chú ý trong năm 2026. Theo kế hoạch, ACBS dự kiến thực hiện 3 đợt phát hành trong 3 quý cuối năm, với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, mỗi đợt 1.000 tỷ đồng.

Kế hoạch huy động vốn này gắn với chiến lược mở rộng quy mô hoạt động của ACBS. Theo lãnh đạo ACBS, công ty đặt mục tiêu trong năm 2026 nâng tổng tài sản lên khoảng 48.710 tỷ đồng, đồng thời đẩy mạnh các mảng kinh doanh trọng tâm như cho vay ký quỹ, kinh doanh vốn, tự doanh chứng khoán và mục tiêu tăng trưởng mạnh doanh thu, lợi nhuận.

Để đạt được các mục tiêu này, ngoài nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay từ các tổ chức tín dụng, việc phát hành trái phiếu được xem là một kênh quan trọng nhằm đa dạng hóa nguồn tài chính. Ngoài ra, hiệu quả của hoạt động tự doanh trong quá khứ cho thấy, tốc độ tăng trưởng doanh thu từ mảng này cao hơn tốc độ gia tăng quy mô tài sản đầu tư tương ứng. Đây cũng là một trong những cơ sở được lãnh đạo ACBS nhấn mạnh trong kế hoạch huy động vốn lần này.

Củng cố năng lực, đón cơ hội mới

Bên cạnh các kế hoạch kinh doanh "tham vọng", làn sóng tăng vốn tại các công ty chứng khoán còn gắn với nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh cùng những thay đổi lớn trong chiến lược phát triển của ngành. Các hoạt động như cho vay ký quỹ, tự doanh chứng khoán hay đầu tư trái phiếu đều đòi hỏi nguồn vốn lớn. Gia tăng năng lực tài chính do đó được xem là điều kiện cần để nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đang mở rộng sang các lĩnh vực mới. Một số sàn giao dịch tài sản mã hoá hiện có sự tham gia của các công ty chứng khoán như Chứng khoán HD, Chứng khoán VIX; VPBankS hay Chứng khoán Tiên Phong (TPS).

Ngoài ra, quy định chặt chẽ hơn về quản trị rủi ro và an toàn tài chính cũng là động lực khiến các công ty chứng khoán phải củng cố nền tảng vốn để đáp ứng yêu cầu quản lý. Theo đánh giá của hãng tín nhiệm VIS Ratings, phần lớn các công ty chứng khoán hiện duy trì tỷ lệ an toàn tài chính cao hơn đáng kể so với ngưỡng tối thiểu. Tuy nhiên, các quy định mới sẽ khiến doanh nghiệp phải thận trọng hơn trong việc phân bổ vốn và quản trị rủi ro, đặc biệt đối với các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp hoặc các khoản phải thu có rủi ro tín dụng cao.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển và các chuẩn mực quản trị ngày càng cao, tăng vốn cũng như đa dạng hóa nguồn huy động được xem là bước đi tất yếu đối với các công ty chứng khoán. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực tài chính, mà còn tạo nền tảng để các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong giai đoạn mới của thị trường vốn.