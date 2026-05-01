Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 8.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Đức Minh

13:37 | 01/05/2026
(TBTCO) - Từ ngày 30/3 đến ngày 24/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã xuất cấp, vận chuyển và giao nhận tổng cộng 8.774,462 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025 - 2026 tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc (Sơn La, Điện Biên và Lai Châu).
Theo thông tin từ Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V, trong bối cảnh nhu cầu hỗ trợ lương thực cho học sinh vùng khó khăn tăng cao vào cuối năm học, triển khai Quyết định số 99/QĐ-CDT của Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành xuất cấp gạo dự trữ quốc gia sớm hơn kế hoạch, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống cho hàng chục nghìn học sinh ở 3 tỉnh miền núi phía Bắc (Điện Biên, Sơn La, Lai Châu).

Ông Ngô Xuân Huy - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V cho biết, thực hiện quyết định của Cục Dự trữ Nhà nước, căn cứ nhiệm vụ được giao và kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, đơn vị đã khẩn trương làm việc với UBND các tỉnh này và các đơn vị được giao nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026 để thống nhất về thời gian, kế hoạch tiếp nhận gạo.

Lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho. Ảnh: Đinh Trang

Đồng thời, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V khẩn trương tổ chức lựa chọn đơn vị vận chuyển, bốc xếp và ban hành các văn bản, quyết định giao nhiệm vụ cho các điểm kho (ĐK1.KV5 - kho Lai Châu, ĐK6.KV5 - kho Điện Biên, ĐK12.KV5 - kho Mộc Châu) xây dựng kế hoạch xuất cấp, vận chuyển, bốc xếp cụ thể để các đơn vị phối hợp, thống nhất triển khai nhiệm vụ xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh

Kết quả, từ ngày 30/3 đến ngày 24/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã tổ chức xuất cấp, vận chuyển và giao nhận tổng cộng 8.774,462 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, nhập kho năm 2025 hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2025 - 2026 tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc, gồm Điện Biên, Sơn La, Lai Châu.

Đáng chú ý, toàn bộ khối lượng gạo đã được bàn giao đầy đủ, đúng đối tượng, hoàn thành 100% nhiệm vụ trước thời hạn 6 ngày so với kế hoạch được giao.

Hơn 2.009 tấn gạo dự trữ quốc gia kịp thời giao cho tỉnh Lai Châu để hỗ trợ học sinh học kỳ II, năm học 2025 -2026. Ảnh: Đinh Trang

Cụ thể, đến ngày 21/4/2026, hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, giao nhận 3.495,445 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Điện Biên và hoàn thành xuất cấp, vận chuyển, giao nhận 3.269,655 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La.

Đến ngày 24/4/2026, hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và giao nhận 2.009,362 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu.

Học sinh vùng cao nhận gạo hỗ trợ, góp phần duy trì sĩ số đến lớp. Ảnh: Đinh Trang

Quá trình triển khai được Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V tổ chức chặt chẽ từ khâu chuẩn bị nguồn hàng, kiểm tra chất lượng, đến công tác vận chuyển và giao nhận. Các đơn vị trực thuộc đã phối hợp hiệu quả với chính quyền địa phương, nhà thầu vận chuyển và lực lượng bốc xếp, bảo đảm tiến độ giao hàng nhanh chóng, an toàn, đặc biệt trong điều kiện địa hình phức tạp, giao thông khó khăn tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Đại diện Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V cho biết, việc hoàn thành sớm nhiệm vụ không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của đơn vị, mà còn góp phần giúp các địa phương chủ động phân bổ gạo kịp thời đến học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, gián đoạn học tập.

Bên cạnh đó, công tác giám sát, kiểm tra cũng được tăng cường nhằm bảo đảm gạo hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định. Các địa phương đã nhanh chóng tổ chức cấp phát đến từng trường học, từng học sinh, nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao từ người dân.

Việc hoàn thành xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trước thời hạn một lần nữa khẳng định vai trò của hệ thống dự trữ quốc gia trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các khu vực khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi./.

