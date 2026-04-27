Ngành Dự trữ Nhà nước xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh, học viên

Giao xuất cấp hơn 52.793 tấn gạo dự trữ quốc gia

Thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính giao, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các quyết định giao các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp hơn 52.793 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ I năm học 2025 - 2026.

Tại Quyết định số 99/QĐ-CDT ngày 5/3/2026, Cục Dự trữ Nhà nước giao 15 chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp (không thu tiền) hơn 49.000 tấn gạo dự trữ quốc gia, vận chuyển, giao cho các bộ, tỉnh, thành phố để hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025 - 2026, bổ sung học kỳ I năm học 2025 - 2026. Trong đó, xuất cấp bổ sung học kỳ I năm học 2025 - 2026 hơn 837 tấn gạo; xuất cấp hỗ trợ học kỳ II năm học 2025 - 2026 là 48.292 tấn gạo. Thời hạn hoàn thành giao nhận gạo đến hết ngày 30/4/2026.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII đã xuất cấp 2.200 tấn gạo hỗ trợ học sinh 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đạt 80% kế hoạch. Ảnh: Văn Hiên

Cụ thể, Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I xuất cấp gần 158 tấn gạo dự trữ quốc gia, trực tiếp vận chuyển gạo đến Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78 theo kế hoạch phân bổ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, II, IV, XIII xuất cấp 307 tấn gạo dự trữ quốc gia, trực tiếp vận chuyển gạo đến Trường Dự bị đại học (DBĐH) Dân tộc Trung ương, Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường DBĐH Dân tộc Sầm Sơn; Trường DBĐH Dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường DBĐH TP. Hồ Chí Minh theo kế hoạch phân bổ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. 15 chi cục Dự trữ Nhà nước thực hiện xuất cấp hơn 48.664 tấn gạo dự trữ quốc gia, vận chuyển và bàn giao cho 31 tỉnh, thành phố để hỗ trợ học sinh học kỳ II, năm học 2025 - 2026.

Ông Lê Tiến Dũng - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV cho biết, từ ngày 22/3 đến 31/3/2026, cán bộ, công chức, thủ kho các điểm kho (ĐK 16.KV4, ĐK 19.KV4, ĐK11.KV4) đã hoàn thành xuất cấp hơn 5.724 tấn gạo từ nguồn nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 vận chuyển, bàn giao tới 89 xã, phường thuộc tỉnh Lào Cai để hỗ trợ 77.022 học sinh học kỳ II, năm học 2025 - 2026.

Trên cơ sở đề nghị bổ sung của các tỉnh, từ ngày 8/4 đến 23/4, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành 5 quyết định giao các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực xuất cấp bổ sung (không thu tiền) gần 3.664 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2025 để hỗ trợ học sinh của 9 tỉnh trong học kỳ II năm học 2025 - 2026.

Trong đó, Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XV xuất cấp bổ sung 55,2 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Cà Mau; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI xuất cấp bổ sung 81,495 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai, hoàn thành giao nhận với thời hạn đến hết ngày 30/4/2026.

Đồng thời, giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, IV, VIII, X, XIV xuất cấp bổ sung hơn 3.051 tấn gạo dự trữ quốc gia cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Tây Ninh; giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV xuất cấp bổ sung hơn 391,41 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Tuyên Quang và giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV xuất cấp bổ sung hơn 84,14 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Thái Nguyên.

Với đợt xuất cấp bổ sung trên, Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các đơn vị hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và bàn giao trước ngày 15/5/2026.

Khẩn trương triển khai nhiệm vụ đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định

Thiết thực thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 - 7/8/2026), ngay sau khi được giao nhiệm vụ, các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã khẩn trương triển khai, tiến hành xuất cấp gạo dự trữ hỗ trợ học sinh, học viên, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, phấn đấu sớm hoàn thành nhiệm vụ trước hạn.

Các đơn vị đã khẩn trương liên hệ với UBND các tỉnh, thành phố cùng Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương để sớm ban hành kế hoạch phân bổ, phương án và thời gian tiếp nhận gạo để tổ chức giao nhận. Ban lãnh đạo các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực cũng đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của các tỉnh, thành phố nhanh chóng triển khai kế hoạch, phương án và thời gian nhận gạo, đảm bảo kịp thời, an toàn, đúng quy định.

Trong thời gian tới, Cục Dự trữ Nhà nước sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị hoàn thành kế hoạch xuất cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát xuyên suốt quá trình thực hiện; kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả với cấp có thẩm quyền. Đồng thời, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm toàn diện, đặc biệt trong công tác chuẩn bị, phối hợp và tổ chức thực hiện, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các chi cục xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng chuyên môn, từng điểm kho, từng cán bộ phụ trách. Tiến độ từng khâu được xác định rõ, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ.

Việc lựa chọn nhà thầu vận chuyển, bốc xếp thực hiện đúng quy định pháp luật về đấu thầu, lựa chọn đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; hợp đồng quy định đầy đủ trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và an toàn hàng hóa. Phương án vận chuyển được xây dựng theo từng tuyến, từng địa bàn; tính toán kỹ cự ly, điều kiện giao thông, nhất là tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhằm bảo đảm giao hàng đúng thời gian, địa điểm.

Đồng thời, lãnh đạo các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực chỉ đạo các điểm kho rà soát và chuẩn bị đầy đủ điều kiện xuất kho. Toàn bộ lượng gạo dự kiến xuất cấp được kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật; thực hiện lấy mẫu, đánh giá cảm quan và kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật trước khi xuất.

Công tác vệ sinh kho tàng và kiểm tra bao bì được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm gạo đạt tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm. Đồng thời, lực lượng bốc xếp và phương tiện vận tải được huy động đầy đủ; phương án tổ chức xuất kho được xây dựng khoa học, bảo đảm tiến độ nhanh, nhưng vẫn tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ.

Trong quá trình xuất cấp, các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực tăng cường kiểm tra, giám sát; cử công chức trực tiếp theo dõi và chỉ đạo tại các điểm kho, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ xuất kho, bốc xếp, vận chuyển đến giao nhận tại địa phương.

Theo thông tin từ Ban Tài chính và Quản lý hàng dự trữ, Cục Dự trữ Nhà nước, các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã báo cáo và tiến hành xuất cấp theo đúng kế hoạch, trong đó, nhiều chi cục đã bàn giao 100% số lượng gạo tới địa phương.

Đơn cử, trong thời gian từ ngày 1/4 đến 7/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI đã hoàn thành xuất cấp hơn 1.133 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đến 77 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn quy định. Gạo được cấp phát đến tận tay học sinh, học viên đúng đối tượng, bảo đảm đầy đủ về số lượng, chất lượng và thời gian.