Cục Dự trữ Nhà nước: Hoạt động hiệu quả sau tinh gọn tổ chức bộ máy

Đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ

Ngay khi có chủ trương của Trung ương và Bộ Tài chính về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Cục Dự trữ Nhà nước đã kịp thời trình Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền đầy đủ các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc để tổ chức bộ máy của Cục đi vào hoạt động theo mô hình 2 cấp (Cục Dự trữ Nhà nước và chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực); cũng như phù hợp với định hướng sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Theo Cục Dự trữ Nhà nước, trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có tổng số 582 đầu mối, gồm: 1 tổng cục, 9 đầu mối đơn vị tham mưu thuộc cơ quan tổng cục, 6 phòng thuộc 2 đơn vị tham mưu tại cơ quan tổng cục, 2 đơn vị sự nghiệp công lập, 22 cục dự trữ nhà nước khu vực, 87 chi cục dự trữ nhà nước và 110 phòng thuộc cục dự trữ nhà nước khu vực, 174 bộ phận nghiệp vụ thuộc chi cục dự trữ nhà nước, 171 kho dự trữ.

Thủ kho điểm kho ĐK13.KV6 thực hiện quy trình bảo quản gạo dự trữ quốc gia. Ảnh: ĐỨC MINH

Sau sắp xếp chuyển đổi mô hình từ tổng cục sang cục, tổ chức bộ máy của Cục Dự trữ Nhà nước còn không quá 254 đầu mối, gồm: 1 cục, 7 đầu mối đơn vị tham mưu thuộc cơ quan cục, 15 chi cục dự trữ nhà nước khu vực, 60 phòng thuộc chi cục dự trữ nhà nước khu vực, không quá 171 điểm kho dự trữ. Số lượng đầu mối sau sắp xếp giảm so với trước sắp xếp là 328 đầu mối.

Hai đơn vị sự nghiệp công lập đã giải thể, chấm dứt hoạt động, gồm: Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ thuộc Cục Công nghệ thông tin, thống kê và kiểm định hàng dự trữ, kể từ ngày 1/3/2025; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, kể từ ngày 1/9/2025.

Tính đến thời điểm ngày 6/5/2026, Cục Dự trữ Nhà nước có tổng số biên chế công chức là 1.599 người.

Chuyển đổi số trong quản lý dự trữ nhà nước Cùng với việc sắp xếp ổn định bộ máy, trong thời gian qua với sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, việc đầu tư, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Cục Dự trữ Nhà nước đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cục Dự trữ Nhà nước thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý công việc; hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia; góp phần cải cách hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả.

Đánh giá công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự, Cục Dự trữ Nhà nước thông tin, sau hai đợt sắp xếp, Cục Dự trữ Nhà nước được tổ chức theo 2 cấp với 7 Ban, Văn phòng tại trung ương và ở địa phương, chi cục dự trữ nhà nước được tổ chức theo 15 khu vực theo đơn vị hành chính cấp tỉnh mới.

Song song với công tác tổ chức bộ máy, Cục Dự trữ Nhà nước đã khẩn trương triển khai thực hiện công tác nhân sự theo phân cấp: kịp thời xây dựng, báo cáo cấp thẩm quyền bố trí các chức danh lãnh đạo phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới; ban hành các quyết định giao quản lý, bố trí công chức, viên chức sau khi sắp xếp, sáp nhập tại các đơn vị thuộc Cục.

Đến nay, các đơn vị thuộc Cục Dự trữ Nhà nước đã đi vào hoạt động theo mô hình mới, đảm bảo bộ máy tinh gọn, thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Hệ thống các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị đã được ban hành kịp thời, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin và các quy trình nghiệp vụ cơ bản được hoàn thiện, chỉnh sửa đảm bảo thống nhất và đồng bộ với việc sắp xếp bộ máy, không gây gián đoạn, ngắt quãng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Rà soát sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Luật Dự trữ quốc gia

Theo Cục Dự trữ Nhà nước, bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình vận hành tổ chức bộ máy theo mô hình 2 cấp của ngành Dự trữ Nhà nước cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức. Theo đó, việc sáp nhập, hợp nhất các đơn vị dẫn đến một số đơn vị sau hợp nhất có số lượng công chức lớn, trong khi đó trụ sở làm việc hiện tại còn hạn chế, dẫn đến khó khăn trong bố trí phòng làm việc cho công chức.

Việc chuyển đổi mô hình dẫn đến khó khăn cho những công chức tại các đơn vị có sự hợp nhất, sáp nhập khi phải thay đổi địa điểm làm việc. Trong khi đó, hệ thống nhà công vụ tại các đơn vị còn hạn chế, chưa có chế độ chính sách hỗ trợ đối với những trường hợp phải thay đổi địa điểm làm việc sang các tỉnh khác để yên tâm công tác.

Về lâu dài, nếu không có những cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp đối với công chức, người lao động phải làm việc xa nhà, do sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ rất khó đảm bảo về tâm lý và giữ chân được công chức, người lao động tiếp tục làm việc trong cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, hiện nay số lượng biên chế công chức thực tế của Cục Dự trữ Nhà nước đang thiếu so với biên chế được giao, khó khăn trong triển khai nhiệm vụ được giao; trong khi phương án, kế hoạch tuyển dụng mới chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương.

Ngoài ra, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin tại một số điểm kho của các chi cục dự trữ nhà nước khu vực còn hạn chế, nên phần nào ảnh hưởng đến việc tham gia các lớp học trực tuyến của học viên tham gia học…

Để giải quyết những khó khăn, thách thức trên, thời gian tới, Cục Dự trữ Nhà nước sẽ rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ Nhà nước, đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Dự trữ quốc gia số 145/2025/QH15.

Đồng thời, Cục Dự trữ Nhà nước tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Dự trữ quốc gia, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng khi thi hành Luật; tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật quy định về bảo quản hàng dự trữ quốc gia, về định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia; về chi phí nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia. Cục Dự trữ Nhà nước xây dựng hệ thống kho dự trữ quốc gia đáp ứng theo Quyết định số 214/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…